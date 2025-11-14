Spotify внедрила инструмент для пересказа ранее прослушанных фрагментов аудиокниг

Функция позволит слушателям быстро вспомнить содержание аудиокниги

Spotify начала поэтапно запускать функцию Recaps. Это инструмент с короткими аудиосводками, который помогает слушателям вернуться к любой аудиокниге после перерыва. Компания сообщила, что сводки формируются на основе уже прослушанной части книги и дают возможность быстро вспомнить сюжет без повторного прослушивания нескольких глав.

Recaps работают как аудиоверсия функции «ранее в серии», которую используют в сериалах. Сервис рассчитывает, что инструмент снизит количество незавершенных прослушиваний и упростит возвращение к длинным книгам. Эксперты отметили, что функция ориентирована на тех, кто слушает аудиокниги нерегулярно и легко теряет нить повествования.



В основе Recaps лежат алгоритмы искусственного интеллекта. Запуск проходит в режиме бета-версии. Сейчас функция доступна на iOS и только для ограниченного набора англоязычных аудиокниг.

Екатерина Петрова