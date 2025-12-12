Стало известно, какие книги казанцы читали и покупали чаще всего этой осенью
Казанцы также активно покупали литературу в жанре non-fiction
Согласно статистике федеральной сети магазинов «Читай-город», осенью 2025 года татарстанцы проявляли особый интерес к следующим литературным произведениям:
- «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура,
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского,
- «Скорбь Сатаны» Марии Корелли,
- «Спеши любить» Николаса Спаркса,
- «Восхитительная ведьма» Анны Джейн.
Список бестселлеров пополнили также произведения современных авторов, такие как «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля и роман Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению».
Читатели также активно покупали литературу в жанре non-fiction, лидирует по популярности книга Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», а также руководство Игоря Рызова «Психотрюки. 69 приёмов в общении, которым не учат в школе» и автобиографичный труд Ольги Примаченко «К себе нежно».
Детская литература представлена классикой мирового масштаба, включая «Гарри Поттера и философский камень» Джоан Роулинг, повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и произведение Нила Геймана «Коралина». Большой успех имел дебютный выпуск серии комиксов Сон Вон Пхен «Девочка с лисьим хвостом».
