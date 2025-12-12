Новости общества

Стало известно, какие книги казанцы читали и покупали чаще всего этой осенью

11:45, 12.12.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Казанцы также активно покупали литературу в жанре non-fiction

Фото: Динар Фатыхов

Согласно статистике федеральной сети магазинов «Читай-город», осенью 2025 года татарстанцы проявляли особый интерес к следующим литературным произведениям:

  • «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура,
  • «Преступление и наказание» Федора Достоевского,
  • «Скорбь Сатаны» Марии Корелли,
  • «Спеши любить» Николаса Спаркса,
  • «Восхитительная ведьма» Анны Джейн.

Список бестселлеров пополнили также произведения современных авторов, такие как «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля и роман Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению».

Читатели также активно покупали литературу в жанре non-fiction, лидирует по популярности книга Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», а также руководство Игоря Рызова «Психотрюки. 69 приёмов в общении, которым не учат в школе» и автобиографичный труд Ольги Примаченко «К себе нежно».

Детская литература представлена классикой мирового масштаба, включая «Гарри Поттера и философский камень» Джоан Роулинг, повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и произведение Нила Геймана «Коралина». Большой успех имел дебютный выпуск серии комиксов Сон Вон Пхен «Девочка с лисьим хвостом».

Дмитрий Зайцев

