Умер Скотт Адамс, создатель комикса «Дилберт»

Скотт Адамс умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком

Создатель сатирического комикса «Дилберт» Скотт Адамс умер во вторник в своем доме в Плезантоне в Калифорнии, сообщает газета The New York Times. Ему было 68 лет. Смерть подтвердила его бывшая жена Шелли Адамс. По ее словам, он находился под паллиативным наблюдением. В мае Адамс сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты, врачи отводили ему несколько месяцев жизни.

Комикс «Дилберт» выходил более 30 лет и рассказывал о повседневной жизни офисных сотрудников. Главный герой работал инженером в технологической компании. Его окружали коллеги Алиса, Асок и Уолли, начальник с торчащими волосами и персонажи Догберт и Катберт. Истории высмеивали управленческие решения и внутренние процессы корпораций.

На пике популярности «Дилберт» опубликовали около 2 тыс. газет по всему миру. Комикс вошел в один ряд с Peanuts, Garfield и Doonesbury. Адамс выпустил десятки сборников и написал деловые книги. Самая известная из них — «Принцип Дилберта». В ней он утверждал, что наименее эффективных сотрудников часто продвигают в управление. По мотивам комикса выходил анимационный сериал. Персонаж стал частью рекламной кампании Office Depot стоимостью 30 млн долларов в 1997 году. Также выпускались игрушки, игры и замороженный буррито Dilberito, который позже сняли с продажи. Скотт Адамс объяснял успех «Дилберта» тем, что он дал голос офисным работникам. В интервью он говорил, что многие читатели узнавали в героях себя и впервые видели отражение своей рабочей реальности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Карьеру Адамса резко изменили высказывания в подкасте Real Coffee With Scott Adams. В феврале 2023 года он обсуждал опрос Rasmussen Reports. Согласно ему, 53% чернокожих американцев согласились с фразой «нормально быть белым». Эта формулировка ранее использовалась ультраправыми группами. В подкасте Адамс назвал чернокожих «группой ненависти» и призвал белых держаться от них подальше.

После этого более 1 тыс. газет прекратили публикацию «Дилберта». Среди них были The Washington Post, The Los Angeles Times, The Boston Globe и международное издание The New York Times. Сеть USA Today Network отказалась от комикса более чем в 200 изданиях. Издатель Andrews McMeel Universal прекратил синдикацию, которая на тот момент охватывала около 1 400 газет. Издательский дом Penguin Random House отменил выпуск книги Reframe Your Brain. Позже Адамс издал ее самостоятельно.

Адамс заявил, что не считает себя расистом, и использовал гиперболу. Он признал, что потерял большую часть доходов и репутацию. После этого он перезапустил комикс под названием Dilbert Reborn и стал распространять его по подписке на платформе Locals.

Адамс активно высказывался в блоге и подкасте и на другие темы. Его заявления о женщинах, евреях, Холокосте и вакцинации вызывали критику. В 2015 году он публично поддержал Дональда Трампа и заявил, что тот с вероятностью 98% выиграет президентские выборы. В 2017 году Адамс выпустил книгу Win Bigly о методах убеждения Трампа и был приглашен в Белый дом.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова