Уровень неграмотности в мире вырос на 2,2%

Более 770 млн человек во всем мире не умеют читать

Мировой уровень неграмотности растет. За 2024 и 2025 годы он увеличился в среднем на 2,2%. Об этом говорится в новом отчете Всемирного фонда грамотности. Сейчас 773 млн человек во всем мире не умеют читать. По данным отчета, два миллиарда человек испытывают трудности с чтением простого текста, 61% детей из малообеспеченных семей не имеют ни одной книги. Экономический ущерб от неграмотности оценивается в $1,4 трлн ежегодно. Эксперты подчеркивают, что низкий уровень грамотности напрямую связан с бедностью, безработицей и снижением производительности труда.

Наибольшие проблемы зафиксированы в развивающихся странах: 70% десятилетних детей там не способны прочитать одно предложение. В странах Африки, к югу от Сахары, неграмотны 33% населения. В группу наибольшего риска входят дети из малообеспеченных семей и представители этнических меньшинств. Самые высокие показатели грамотности отмечены в Сингапуре, Ирландии, Эстонии, Японии и Южной Корее. Эти страны, по данным отчета, поддерживают государственные программы чтения и активно внедряют цифровые образовательные технологии. Эксперты отмечают, что технологии могут стать частью решения. Расширение доступа к электронным книгам, онлайн-ресурсам, смартфонам и системам искусственного интеллекта помогает детям осваивать чтение даже в странах с ограниченными ресурсами.

Исследование также показывает, что инвестиции в образование имеют высокий экономический эффект. Каждый доллар, вложенный в обучение ребенка чтению, возвращает $13. Это открывает потенциал для программ, ориентированных на развитие навыков чтения и публикацию доступных образовательных материалов.

Всемирный фонд грамотности призвал правительства, неправительственные организации и бизнес усилить работу по сокращению разрыва в уровне грамотности. В отчете подчеркивается, что умение читать остается ключевым фактором социального и экономического развития: оно дает доступ к информации, помогает участвовать в жизни общества и принимать осознанные решения.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова