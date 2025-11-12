Верховный суд США рассмотрит обращение Трампа по делу писательницы Джин Кэрролл

Защита Трампа оспаривает решение о выплате Кэрролл 5 млн долларов

Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с требованием отменить решение жюри присяжных, признавших его виновным в сексуальном насилии против писательницы Джин Кэрролл и последующей клевете. Речь идет о деле, в котором в 2023 году суд присудил Кэрролл компенсацию в размере 5 млн долларов. Юристы Трампа утверждают, что процесс проходил с нарушениями. По их словам, суд допустил использование «необоснованных доказательств», которые, по мнению защиты, повлияли на исход дела. В поданном обращении адвокаты заявили, что судья Льюис Каплан якобы исказил правила рассмотрения доказательств, позволив обвинению представить материалы, которые не имеют прямого отношения к делу.

Кэрролл — бывшая телеведущая и колумнистка. Она заявила, что Трамп напал на нее весной 1996 года в примерочной магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. В 2023 году присяжные признали Трампа виновным в сексуальном насилии и клевете за его последующие публичные заявления, в которых он отрицал обвинения. В декабре 2024 года апелляционный суд оставил решение без изменений. Судьи сочли, что процесс прошел в соответствии с законом. Тогда в деле также фигурировали показания двух других женщин, утверждающих, что Трамп нападал на них в 1970-х годах и в 2005 году. Все обвинения бывший президент отверг.

После отказа апелляционного суда в июне 2025 года пересматривать дело у Трампа осталось два пути — согласиться с решением и выплатить компенсацию либо подать жалобу в Верховный суд. Он выбрал второе. Средства для выплаты компенсации уже переведены на эскроу-счет, но не переданы Кэрролл.

Это не единственный процесс между сторонами. В 2024 году состоялся второй суд по делу о клевете, где присяжные постановили взыскать с Трампа еще 83,3 млн долларов. Основанием стали заявления, которые он сделал в 2019 году после выхода книги Кэрролл, в которой она впервые описала инцидент. Судья Каплан, который рассматривал оба дела, поручил второму составу присяжных исходить из того, что факт насилия уже установлен первым вердиктом. Адвокаты Трампа заявляют, что это решение ограничило его возможность защищаться и привело к «необоснованному приговору».

Верховный суд теперь должен решить, примет ли он дело к рассмотрению. В составе суда — шесть судей, назначенных президентами-республиканцами, включая троих, назначенных самим Трампом. Эксперты отмечают, что именно этот фактор может повлиять на решение о пересмотре дела.

В августе 2025 года Трамп уже добился успеха в другом гражданском деле — апелляционный суд Нью-Йорка отменил крупный штраф по делу о финансовом мошенничестве. Теперь защита надеется, что Верховный суд согласится рассмотреть жалобу и по делу Кэрролл.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова