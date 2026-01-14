Книжный рынок Германии сократился на 2,9% в 2025 году

Рост показала только художественная литература

Фото: Артем Дергунов

Книжный рынок Германии по итогам 2025 года сократился на 2,9% по сравнению с 2024 годом. Эти данные опубликовал The Bookseller со ссылкой на Ассоциацию немецкой книжной торговли Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Подсчет охватывает основные каналы продаж, включая книжные магазины, онлайн-торговлю с учетом Amazon, магазины на вокзалах, универмаги, магазины электроники.

При этом объем продаж оказался на 1,6% выше уровня 2022 года, который стал первым годом после пандемии COVID-19. Продажи в традиционных книжных магазинах снизились на 3% по сравнению с 2024 годом, но превысили показатель 2022 года на 1%. На фоне общего снижения вырос сегмент художественной литературы. Его продажи увеличились на 1,3% за год и на 14,9% по сравнению с 2022 годом. Продажи детских и подростковых книг сократились на 2,5%. Сегмент нон-фикшен потерял 4,7% в годовом выражении.

Рост продаж зафиксировали только по итогам трех месяцев года. В январе показатель вырос на 6%, в апреле — на 8,3%, в сентябре — на 3,7%. В остальные месяцы рынок показывал спад. Ноябрь завершился снижением на 8,3%. В декабре продажи упали на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Количество проданных книг сократилось на 4,9%.

Председатель Ассоциации немецких издателей и книготорговцев Себастьян Гуггольц заявил, что книжный рынок сталкивается с теми же проблемами, что и вся розничная торговля. Он указал на слабый потребительский спрос, рост издержек и нагрузку со стороны регулирования. По его словам, эти факторы влияют на магазины, издателей и логистику. При этом Себастьян Гуггольц отметил устойчивый интерес молодежи к книгам. По его словам, спрос на жанры new adult и художественную литературу продолжает расти. Он заявил, что отрасль входит в новый год с рядом сложностей, но сохраняет ожидания роста в отдельных сегментах.

Опубликованные данные носят предварительный характер. Они не учитывают прямые продажи издательств, книжные клубы, почтовые магазины и другие каналы. Полный отчет по книжному рынку Германии с учетом всех форм продаж и фактурирования планируют опубликовать летом 2026 года.

Екатерина Петрова