Хмелевский — в центр или шанс Саберзянова? Как изменится «Ак Барс» с уходом Хейса

Звездный американец покинул Казань, Анвару Гатиятулину придется поломать голову, как компенсировать потерю нападающего

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейс официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Без американца в составе казанцы уже успели провести матч против «Лады» (3:2 ОТ). Почему не прижился Хейс и как теперь «Ак Барс» будет компенсировать потерю форварда — разбирались в материале «Реального времени».

Хейсу очень тяжело далась адаптация к КХЛ, хотя тренерский штаб «Ак Барса» был готов ждать, пока тот наберет форму

Когда в конце августа стало известно, что «Ак Барс» добился трансфера нападающего Кевина Хейса, восторг болельщиков от сделки шел параллельно прямой со скептицизмом от СМИ. Медленная скорость, склонность к травмам — об этих «котах в мешке» американца писалось много. Впрочем, позитивные слова тоже были — 800 матчей в НХЛ, впечатляющая в них статистика, опыт и мастерство, которые, как говорится, не пропьешь.

В общем и целом первый сезон Хейса в КХЛ выглядел очень даже многообещающим. «Ак Барс» не поскупился на гонорар американцу, выписав ему чек с зарплатой на 80 млн рублей. Кроме того, бонусами в Казани нападающий мог заработать еще 50 млн рублей, если бы попал в топ-3 бомбардиров по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Тренерский штаб «Ак Барса» практически моментально обозначил снисходительную позицию по отношению к Хейсу, как только тот прибыл в Россию.

— Мы понимали, что к нам приедет ни мессия, который сразу забьет все голы. Ему потребуется 10—12 матчей минимум для адаптации, — говорил журналистам наставник казанцев Анвар Гатиятулин.

Хейс действительно получил полный кредит доверия от главного тренера «Ак Барса». Ему давали место в большинстве, игровое время американца на льду составляло в среднем не менее 15 минут за матч. Но за пять игр в составе казанского клуба Хейс вообще не показал ничего любопытного, что могло бы давать надежду на его преображение в будущем.

Ведь одно дело, когда, например, у хоккеиста просто не летит в ворота, при этом он всегда активен и заметен на льду. А другое — когда результат вытекает из закономерности. 0+0 Хейса за пять матчей в КХЛ — логичное стечение обстоятельств. Американец допускал много потерь, не успевал за темпом партнеров по звену, не попадал в ритм игры. Короче говоря, сложилось полное впечатление, что Хейс и близко не представлял, что такое хоккей в КХЛ.

«Хейс объяснил свою позицию, мы отнеслись к ней с уважением»

Вероятно, будучи человеком впечатлительным, американец принял решение о завершении карьеры импульсивно, на эмоциях. Хотя, повторимся, Анвар Гатиятулин и его тренерский штаб были готовы ждать, когда Хейс наберет форму. Да и хоккеисты «Ак Барса» в неформальных разговорах с корреспондентом «Реального времени» ни разу не высказывались об опытном нападающем в каком-то нелестном виде.

— Плох ли был Хейс за эти пять матчей в КХЛ? Возможно, по статистике, у него не пошло. Но ты не понимаешь, какой величины он фигура как хоккеист. 800 матчей в НХЛ невозможно провести, если ты так себе игрок или «обманщик» на льду. Он еще наберет форму, вот увидишь, — говорил один из хоккеистов «Ак Барса» корреспонденту «Реального времени».

Как бы то ни было, Кевина Хейса в джерси «Ак Барса» мы больше не увидим. Свое признание о завершении карьеры нападающий сделал на утренней пресс-конференции, когда у казанцев шла подготовка к матчу с «Ладой».

— Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен, потому что мое тело не позволяет мне показывать свой максимум. А я не могу смириться с тем, что не нахожусь в своей лучшей форме. У каждого будет свое мнение, но никто не понимает состояние хоккеиста лучше, чем он сам. Я давно играю, отлично чувствую свое тело. Понимаю, что если бы остался еще на месяц, то результат был бы таким же. Я работал летом, готовился к сезону, хоть и пропустил предсезонные сборы, в играх я понял, что ноги уже не двигаются так, как должны, — сказал Хейс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анвар Гатиятулин в свою очередь по решению Хейса завершить карьеру сказал следующее:

— Вчера долго разговаривали с Кевином. Он объяснил свою позицию, мы отнеслись к ней с уважением. Когда его кандидатура появилась, мы подробно изучали его карьеру — как она шла, как менялась. По тренировкам и играм было видно, что у него хорошее понимание игры, хорошие руки. Но когда тело уже не успевает за мыслью, возникают такие сложности. Но мы видим по его решению, что Кевин точно не приехал сюда отбывать номер. Мы только поблагодарили его. Что касается команды, наши задачи не меняются: продолжаем готовить сбалансированный состав. Селекция идет ежедневно, будем работать в тех реалиях, которые есть, — заявил наставник «Ак Барса».

Хейс встает в один ряд с другими «легендами» «Ак Барса»

Подытоживая тему с Хейсом, надо сказать, что не только спортивная составляющая повлияла на его выбор в пользу завершения профессиональной карьеры и нежелание дальше играть в России. Не исключаем, что на хоккеиста мог произвести впечатление непростой выезд в Сочи, в ходе которого на город случилась беспилотная атака. Кроме того, несколько лет назад у американца умер старший брат, что тоже наложило отпечаток на его эмоциональный фон.

В любом случае, как справедливо заметил Анвар Гатиятулин, откровения Хейса — это самый настоящий мужской поступок. Американец мог запросто остаться в «Ак Барсе» до конца сезона и вытянуть всю зарплату до копейки из казанского клуба. Но хоккеист поступил честно перед своей совестью и руководством клуба, которое дало ему шанс проявить себя в другой лиге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Да, приезд американца продолжает линию провальных легионерских трансферов для менеджмента «Ак Барса» за последние годы. Хейс встает в один ряд с такими «легендами», как Уайатт Калинюк, Брэндон Биро, Райли Барбер, Ник Петан.

Но в то же время чувства неприятного осадка, как ни крути, сделка с Хейсом не вызывает. Американец по регламенту КХЛ не получит никаких денег за досрочное расторжение контракта. По сути, Кевин возьмет от «Ак Барса» лишь зарплату за один месяц. Это приблизительно 8 млн рублей.

Как перестроит звенья в «Ак Барсе» Анвар Гатиятулин после ухода Хейса? Переведет с края в центр Хмелевского или даст шанс Саберзянову?

Сейчас «Ак Барсу» предстоят понять, как вести себя на трансферном рынке. На пресс-конференции по окончании матча с «Ладой» (3:2 ОТ) Анвар Гатиятулин четко обозначил, что клуб рассчитывает найти в ближайшее время нового центрального нападающего в команду.

— Кевина мы подписывали на роль одного из ведущих центров, поэтому сейчас на эту позицию нужно будет искать игроков. Что касается усиления в целом, здесь ничего не изменилось: селекционная работа продолжается. Параллельно будем работать с теми, кто уже в команде, развивать молодых и искать стабильность в звеньях и командной игре, — сказал Гатиятулин.

Пойдет ли «Ак Барс» на рынок Северной Америки после промашки с Хейсом — большой вопрос. А из свободных ныне агентов на рынке КХЛ на ум приходит разве что экс-нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Но преклонный возраст игрока и его негативный бэкграунд в Казани вряд ли располагают к тому, что француз может оказаться в «Ак Барсе».

Наиболее очевидны для тренерского штаба казанцев два других варианта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый — перевести Александра Хмелевского в центр второго звена. Как заявил Анвар Гатиятулин, форвард недавно сам обратился к нему с желанием сменить позицию. Порыв Хмелевского уйти с левого края и перейти в центр понятен. Ведь именно на этой позиции он сиял и блистал, когда выступал за «Салават Юлаев» до перехода в «Ак Барс».

— Эту опцию [перевод Хмелевского в центр] мы никогда не закрывали. Саша сегодня хорошо выглядел и в отборе, и при игре без шайбы. Надеемся, дальше будет прибавлять. В прошлом сезоне у нас был другой состав, и тогда мы видели, что он эффективнее выглядел с краю. Сейчас команда сильно обновилась, поэтому будем рассматривать разные варианты. Перед матчем мы это обсуждали, видно, что Саша услышал. Будем анализировать и от этого отталкиваться, — сказал Гатиятулин.

Второй и не менее любопытный вариант — дать наконец полноценный шанс проявить себя в КХЛ нападающему Малику Саберзянову. Форвард 2006 года рождения прошел всю летнюю предсезонку с «Ак Барсом», принимал участие в августовском Кубке мэра Москвы.

Саберзянов был звездой «Ирбиса» в МХЛ, ездил на Кубок вызова в Новосибирск в 2025 году. В прошлом сезоне был лидером «Барса» в ВХЛ, игрока очень хвалил главный тренер команды Александр Степанов.

Саберзянов — форвард скромных габаритов, но катание нападающего, хоккейный интеллект перекрывают все его недостатки. Малик давно ждет шанса показать себя в КХЛ. И на фоне экстренного ухода Хейса лучшего повода, чтобы наделить молодого игрока доверием, у Анвара Гатиятулина как будто нет.