Китай приобрел права на три книги серии «Мара и Морок» российской писательницы Лии Арден

Общий тираж книг Лии Арден в России превысил 1 млн экземпляров

Фото: Динар Фатыхов

Китайские издатели приобрели права на выпуск трилогии Лии Арден «Мара и Морок». В сделку вошли три книги цикла — «Мара и Морок», «Мара и Морок. Особенная Тень» и «Мара и Морок. 500 лет назад». Это первые произведения российской писательницы, которые официально выйдут на китайском языке. По данным издательства «Эксмо», трилогия стала одной из самых успешных серий славянского фэнтези последних лет. Общий тираж книг Лии Арден превысил 1 млн экземпляров. Эксперты отмечают, что интерес китайских издателей связан с растущим вниманием к восточноевропейскому фэнтези и мифологии, а также с активным развитием китайского рынка переводной литературы.

Мир «Мары и Морока» основан на элементах славянской мифологии, где переплетаются мистика и мотив возрождения. Главная героиня — мара Агата, отмеченная богиней смерти Мораной. После гибели своих сестер она возвращается к жизни через двести лет, чтобы отомстить и вернуть себе свободу. Ее союзник — Морок, существо из тьмы, которое не подчиняется даже богам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С момента выхода первая книга быстро набрала популярность среди читателей России и стран СНГ. В социальных сетях фанаты создавали иллюстрации и фанфики, а цитаты из книги вошли в массовую культуру. По словам представителей издательства, успех серии показал, что российские авторы могут конкурировать с крупными зарубежными проектами в жанре фэнтези.

Лия Арден — автор циклов «Смерть и Тень» и «Потомки Первых». Писательница активно взаимодействует с читателями через личный блог, где рассказывает о книгах и культуре Азии. В «Эксмо» отметили, что сделка с Китаем стала результатом многолетнего сотрудничества и роста интереса к современной российской фантастике. Представители издательства подчеркнули, что выход трилогии на международный рынок — важный шаг для всего направления. Эксперты считают, что китайское издание может открыть цикл для новой аудитории и усилить позиции отечественного фэнтези за рубежом.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова