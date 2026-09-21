Как Татарстан не попал в лидеры рейтинга ЦРПТ по активности малого бизнеса

Эксперты объяснили, почему республика не вошла в двадцатку регионов по числу активных предприятий МСП у оператора «Честного знака»

Фото: Реальное время

Татарстан, занявший в этом году верхнюю строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, представленном на ПМЭФ-2026, не вошел даже в топ-20 российских регионов с наибольшим количеством активных малых и средних предприятий на 1000 жителей. Рейтинг составил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор «Честного знака». При этом в первую двадцатку вошли соседи республики по ПФО — Удмуртия и Кировская область. А результат Татарстана — 2,9 предприятия на 1000 жителей — соответствует уровню, достигнутому занявшей вторую строчку в рейтинге ЦРПТ Ивановской областью еще в 2023 году. По каким принципам оценивали субъекты, что реально отражает рейтинг, а также кто и почему опередил в нем республику — в материале «Реального времени».

«Отстающие» в системе маркировки

По подсчетам Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака»), Татарстан не вошел даже в топ-20 регионов с наибольшим количеством активных МСП на 1000 жителей. Первое место в рейтинге, составленном на основании данных о количестве предприятий, выпускавших продукцию в январе — июне 2026 года, заняла Республика Калмыкия (11,8 активного МСП на 1000 жителей), второе — скромная Ивановская область (6,3), третье — Сахалинская (6,2), а соседи Татарстана по ПФО — Удмуртия и Кировская область оказались соответственно на 12-м (4,4) и 18-м (4,0) местах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как разъяснили «Реальному времени» в ЦРПТ, в расчетах, на основании которых составлен рейтинг, учитывались действующие компании, зарегистрированные в системе маркировки в роли «производитель/импортер» и «розничная торговля», которые передают информацию о вводе и выводе товаров из оборота в систему «Честный знак». Список топ-5 товарных категорий по производственной специализации МСП в регионах рассчитывался на основании численности компаний МСП в роли «производитель/импортер» на первое полугодие 2026 года.

Наиболее популярной, по версии ЦРПТ, отраслевой специализацией активных МСП в январе — июне 2026 года стала «Легкая промышленность» — эта категория занимает первое место по абсолютному числу компаний МСП в 19 из 20 регионов, за исключением Республики Алтай, где лидирует «Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены».

Наиболее популярной, по версии ЦРПТ, отраслевой специализацией активных МСП в январе — июне 2026 года стала «Легкая промышленность». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Доминирующее положение легкой промышленности в структуре занятости МСП является следствием импортозамещения в сегменте производства одежды, текстиля и аксессуаров после ухода международных брендов, — считают в ЦРПТ.

В топ популярных отраслей для развития предпринимательской деятельности в регионах также вошли категории «Молочная продукция», «Сладости и кондитерские изделия» и «Консервированная продукция». Производство молока входит в топ-5 наиболее популярных категорий для развития производства в более чем половине регионов. В «сырьевых» категориях лидерами стали Камчатский и Магаданский края, основные виды деятельности МСП там — рыбный промысел и добыча морепродуктов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ЦРПТ также отметили рост интереса российского малого и среднего бизнеса к созданию и развитию собственных производств: в 2023 году доля предпринимателей, занятых в сфере производства, составляла 24% в общей структуре занятости МСП, а по итогам 2025 года она выросла до 28%. При этом всплеск интереса пришелся на 2024 год, а в 2025-м, судя по приведенным в исследовании цифрам, произошло некоторое охлаждение.

Главное тут — рост

Практически во всех регионах страны исследование выявило тенденцию к росту активных предприятий. Так, у лидера — Калмыкии — этот показатель с 2023 года увеличился более чем в 3 раза — с 3,7 до 11,8 на 1000 жителей.

— Республика Татарстан по итогам первого полугодия 2026 года также демонстрирует устойчивый рост численности малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей в рейтинге «Честного знака», — сообщили «Реальному времени» в ЦРПТ. — Этот показатель вырос с 2,1 в 2024 году до 2,7 по итогам 2025 года и 2,9 в первом полугодии 2026 года. В абсолютных значениях количество активных компаний МСП в регионе за этот период выросло на 39,9% — до 3 615 против 2 585 на конец 2025 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ключевыми сферами специализации малого и среднего предпринимательства в Татарстане, по данным ЦРПТ, стали радиоэлектронная продукция, легкая промышленность, косметика и бытовая химия, а также производство кондитерских изделий и бакалейной продукции.

В ЦРПТ отметили, что вошедшие в топ-20 соседи Татарстана — Удмуртская Республика и Кировская область — демонстрируют уверенный рост численности МСП на 1000 жителей. В Удмуртии этот показатель увеличился с 2024 года с 3,2 до 4,4, а в Кировской области с 3,2 до 4,1 соответственно.

— Данные рейтинга показывают высокую плотность среди регионов по количеству МСП на 1000 человек, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ЦРПТ. — Так, Чувашская Республика (28-е место) улучшила показатель по численности МСП на 1000 жителей с 2,9 (2024 год) и 3,7 (2025 год) до 3,8 в первом полугодии 2026 года. Республика Марий Эл (52-е место) достигла отметки 3,3 (январь — июнь 2026 года), постепенно способствуя росту численности МСП с 1,8 (2024 год) и 2,5 (2025 год). Вслед за ними с минимальным отрывом следуют Оренбургская (57-е место), Самарская (62-е место), Ульяновская (77-е место) области и Республика Башкортостан (79-е место).

«Неприветливый» налоговый климат

Казанский предприниматель, владелец бренда одежды PIVOVAROFF WEAR Сергей Пивоваров считает, что отсутствие в верхней части рейтинга ЦРПТ не говорит о том, что малый и средний бизнес в республике развивается недостаточно динамично. Он подчеркнул, что в рейтинг попали лишь предприятия, которые маркируют свою продукцию «Честным знаком»:

— У нас много производств, но зачастую производители просто оказывают услуги, например, пошива. Отшили партию продукции и отправили ее другой компании, которая может находиться в другом регионе и уже сама этот товар маркирует, как будто она его сама произвела. Кроме того, по моей информации, в течение нескольких последних лет многие предприниматели с большими оборотами ушли из Татарстана в дотационные регионы, где налоговые ставки ниже. Это отразилось на положении РТ в рейтинге ЦРПТ. Плюс товар иногда завозят всерую через Киргизию, а маркируют как произведенный в России, покупая маркировку у разных российских предприятий. Словом, опираться на эти цифры я не вижу смысла.

По мнению Пивоварова, Калмыкия оказалась на первом месте в рейтинге благодаря не успехам местного бизнеса, а более низкой для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) налоговой ставке, и многие юрлица перешли туда на налоговый учет. А вот второе место Ивановской области — в прямом смысле заслуженное: там традиционно сильная легкая промышленность, много производств.

Узкая выборка

Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев считает, что оценивать предпринимательский климат в регионе нужно по критериям, разным для разных направлений бизнеса:

— К примеру, Министерство экономики оценивает нашу работу по объему производства внутреннего территориального продукта. А ведь большая часть предпринимателей работает в сфере услуг, они не вносят свой вклад в этот продукт, но зато снижают социальную напряженность.

Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев считает, что оценивать предпринимательский климат в регионе нужно по критериям, разным для разных направлений бизнеса. Реальное время / realnoevremya.ru

Маркировка «Честного знака», подчеркнул он, распространяется преимущественно на сферы торговли и производства, поэтому выборка, основанная на информации о ней, не позволяет оценить активность бизнеса в целом.

Главное — привлекательный инвестиционный климат

Согласен с этим мнением и зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана по экономическим вопросам Сергей Карпухин. Он напомнил, что сегодня в республике работает множество предприятий сферы услуг, которые не подпадают под требование обязательной маркировки, и предприятий, производящих не подлежащую маркировке продукцию:

Зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Карпухин напомнил, что сегодня в республике работает множество предприятий сферы услуг, которые не подпадают под требование обязательной маркировки, и предприятий, производящих не подлежащую маркировке продукцию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Маркировка требуется при «выходе в розницу», на стадии готового продукта. А если активное, действующее предприятие занимает промежуточное место в цепочке производств от сырья до готового продукта? К примеру, обувь подлежит маркировке, а если ты производишь обувную кожу или болты, гайки, какие-то детали для КАМАЗа?

По его мнению, судить об активности бизнеса только по маркировке не стоит, хотя можно говорить о рейтинге предприятий, участвующих в маркировке, в расчете которого участвует ограниченный круг субъектов бизнеса. Но оценивая ситуацию в целом, важно учитывать, что в регионах существует огромное количество активных предприятий, которые не работают с маркированным товаром:

— Об активности малого бизнеса следует судить по количеству уплаченных налогов, по количеству предприятий, которые сдали налоговые декларации, или по заявленным ими оборотам, — говорит Карпухин. — Кроме того, у нас есть признанный рейтинг инвестиционной привлекательности. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России в 2026 году был представлен на ПМЭФ-2026 Агентством стратегических инициатив, и Татарстан в нем наряду с Москвой занял первую строчку.