«Просветитель» назвал финалистов: «русская Амазонка», мировой океан, нацизм в Германии и Япония

В финал вышли 16 книг: восемь в основном конкурсе и восемь в переводе

Сегодня, 21 сентября, стали известны короткие списки премий Дмитрия Зимина «Просветитель» и «Просветитель. Перевод». В финал вышли 16 книг. Восемь работ поборются в основном конкурсе, восемь — в переводном. Лауреатов объявят 19 ноября. Премия вручит награды в номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки», а также в спецноминации «Биография».

Шорт-лист премии «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки»:

Евгений Коблик. «В верховьях «русской Амазонки»: хроники орнитологической экспедиции». Альпина нон-фикшн, 2025;

Денис Новиков. «О годичных кольцах и пыльце: истории о прошлом человечества глазами растений». Питер, 2026;

Александр Осадчиев. «Этот неизвестный океан: как работают приливы, рождаются шторма и живут невидимые создания в морских глубинах». Бомбора, 2025;

Илья Удалов. «Мой дядя — банан. Тайны эволюции, раскрытые генами». Питер, 2026.

Шорт-лист премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки»:

Николай Власов. «Немцы после войны: как Западной Германии удалось преодолеть нацизм». Альпина нон-фикшн, 2025;

Иван Давыдов. «Люди и города. Путеводитель по русскому Средневековью». Individuum, 2025

Лев Масиель Санчес. «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры России». Individuum, 2024;

Лев Масиель Санчес. «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры России». Individuum, 2024; Александр Мещеряков. «Безымянная Япония: демографическое, историческое и человеческое измерение». Лингвистика, 2023.

Шорт-лист премии «Просветитель. Перевод» в номинации «Естественные и точные науки»:

Кеннет Катания. «Искусные адаптации. Крот-звездонос, электрический угорь и другие чудеса эволюции». Перевод с английского Анастасии Коваленко. Синдбад, 2025;

Бен Орлин. «Математика для тех, кто боится математики: еще одна книга с дурацкими рисунками». Перевод с английского Марии Елиферовой. Альпина нон-фикшн, 2025;

Стивен Робертсон. «До компьютеров: об информационных технологиях от письменности до эпохи цифровых данных». Перевод с английского Алексея Королева. Издательский дом Высшей школы экономики, 2025;

Менно Схилтхёйзен. «Как животные: что интимная жизнь насекомых, птиц и зверей говорит нам об эволюции, биоразнообразии и нас самих». Перевод с английского Полины Иноземцевой. Бомбора, 2026.

Шорт-лист премии «Просветитель. Перевод» в номинации «Гуманитарные науки»:

Кевин Бирмингем. «Самая опасная книга: как «Улисс» Джойса навсегда изменил литературу». Перевод с английского Александры Глебовской. Альпина нон-фикшн, 2026;

Пол Верт. «1837 год. Скрытая трансформация России». Перевод с английского Сергея Карпова. Новое литературное обозрение, 2025;

Роджер Кроули. «Битва за пряности: как противостояние XVI века определило устройство современного мира». Перевод с английского Ольги Корчевской. Альпина нон-фикшн, 2026;

Ларри Коллинз, Доминик Лапьер. «Свобода приходит в полночь». Перевод с английского Ольги Гринкруг. CORPUS, 2026.

Шорт-лист «Просветителя» отбирало жюри под председательством Андрея Зорина. Он историк культуры, литературовед, исследователь русской интеллектуальной истории, до недавнего времени профессор Оксфордского университета. В жюри вошли Аглая Ашешова, Надежда Панкова, Андрей Шарый, Ярослав Шимов, Мария Кондратова и Андрей Коняев.

Финалистов «Просветитель. Перевод» выбирало жюри под председательством Льва Оборина. Он поэт, литературный критик, переводчик и редактор проекта «Полка». В составе жюри также Екатерина Аксенова, Юлия Синеокая и Виктор Сонькин.



Екатерина Петрова