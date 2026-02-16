Дискуссии вокруг «Грозового перевала» вызвали интерес к первоисточнику в Татарстане
Федеральная сеть «Читай-город» зафиксировала всплеск интереса к классике сестер Бронте в Татарстане. Рост спроса спровоцирован маркетинговой кампанией по продвижению фильма «Грозовой перевал» и спорами о том, что экранизация далека от оригинала.
Наиболее высокую динамику роста с начала этого года показала Эмили Бронте (+150% к прошлому году). В рейтинге популярности лидирует Эмили Бронте, за ней следуют Шарлотта и Энн. Популярность Шарлотты Бронте выросла на 37%.
В топ-5 по продажам произведений сестер Бронте вошли произведения:
1 Бронте Э. Грозовой перевал;
2. Бронте Ш. Джейн Эйр;
3. Бронте Э. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла;
4. Бронте Ш. Шерли;
5. Бронте Ш. Виллет;
