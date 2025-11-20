Продажи научной фантастики и фэнтези приближаются к £100 млн в Великобритании

Книги Сары Дж. Маас и Ребекки Яррос обеспечили пятую часть рынка в 2025 году

В 2024 году продажи книг в жанре научной фантастики и фэнтези (SFF) в системе NielsenIQ BookData достигли почти £84 млн, пишет The Bookseller. Прирост к предыдущему рекорду 2023 года, когда рынок собрал £59,4 млн, составил на 41%. В 2025 году показатель уже дошел до £79,9 млн, по данным Total Consumer Market. Средний недельный оборот за последние четыре недели составил £2,2 млн. Эксперты ожидают, что по итогам года продажи окажутся около £100 млн.

До 2019 года рынок показывал средний годовой доход £36,4 млн. Лучший результат того периода пришелся на 2007 год с £49,8 млн. Тогда £11,9 млн обеспечило взрослое издание финального романа о Гарри Поттере. С 2001 по 2019 год книги о Поттере дали 4,9% общих продаж категории, которые достигли £692 млн. Если учитывать также Терри Пратчетта, Дж. Р. Р. Толкина и Джорджа Р. Р. Мартина, то четверо авторов сформировали треть рынка SFF тех лет.

Ситуация изменилась после пандемии и роста влияния BookTok. Из прежних лидеров только Толкин входит в пятерку авторов 2025 года с £2,1 млн, при том что его самая продаваемая книга — издание «Хоббита» 1996 года — занимает 90-е место. Пратчетт находится на 13-й строке, Мартин — на 28-й, а Роулинг — на 157-й.

Верхние позиции теперь занимают авторы романтического фэнтези. Среди них Сара Дж. Маас, Ребекка Яррос, Стефани Гарбер и Р.Ф. Куанг. На их долю приходится пятая часть продаж за первые десять месяцев 2025 года. Четыре автора по-прежнему лидируют, но круг заметно расширился. Самой продаваемой книгой 2025 года стала «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. С января продан 296 581 экземпляр. Средняя цена £15 принесла книге £4,4 млн. Это самый высокий результат среди всех категорий. Первую книгу серии «Эмпирей» — «Четвертое крыло» — купили 226 107 раз. Эти две позиции вывели Яррос в топ-10 всего рынка TCM. С учетом «Железного пламени» ее продажи в 2025 году достигли £7,7 млн. Рост к итогам 2024 года составил 89,7%. Половина всех продаж книг Яррос пришлась именно на текущий год.

Однако лидерство по годовому доходу удерживает Маас с £9,4 млн. Показатель снизился на 10,4% к аналогичному периоду 2024 года, но остается максимальным. Ее главный титул — «Королевство шипов и роз». За год продано 210 614 копий, что на 19,1% меньше. При этом шесть ее книг входят в топ-10 SFF 2025 года. Их совокупные продажи растут на 5,9%. Единственный автор вне списка Яррос и Маас, вошедший в топ-10, — Сен Лин Ю. Книга «Алхимизированные» вышла в конце сентября. За короткий период продана 84 941 копия. Это крупнейший дебют года в художественной литературе.

Раздел научной фантастики занимает меньшую долю рынка. В топ-50 2025 года вошли лишь два наименования. Книга Энди Уира «Проект «Аве Мария» 2022 года разошлась в количестве 34 082 экземпляров. Рост достиг 115% на фоне ожидания экранизации 2026 года. «Дюна» Фрэнка Герберта заняла 48-е место. Интерес к роману поддерживает выход второй части фильма в 2024 году.

