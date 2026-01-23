Азиатские новеллы и классика: представлен портрет читателя-зумера в 2025 году

Главным трендом года стало падение интереса к литературе по саморазвитию и прикладному знанию

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала покупательские предпочтения молодежи в возрасте от 14 до 25 лет за 2025 год. Исследование показало резкий крен интересов зумеров в сторону художественной литературы и зарубежной прозы, в то время как прикладные форматы (нон-фикшен) практически покинули рюкзаки молодого поколения.



Главным трендом года стало падение интереса к литературе по саморазвитию и прикладному знанию: доля нон-фикшена в топ-500 проданных книг составила критически малые 5%. Современный зумер предпочитает эскапизм и сложные сюжеты. Более 86% проданных произведений принадлежат зарубежным авторам, а лидирующее место среди поджанров заняла азиатская культура (манхва, манга и новеллы).

В топ-20 продаж 2025 года вошли как новинки восточной литературы (singNsong, Ю Ре Хан), так и вечная классика. Интересно, что Федор Достоевский с романом «Преступление и наказание» и Эмили Бронте с «Грозовым перевалом» остаются в списке фаворитов наряду с современными хитами в жанре Dark Romance.

Реальное время / realnoevremya.ru

Если в 2024 году список возглавлял Харуки Мураками с «Норвежским лесом», то в 2025-м лидерство перехватил Гэнки Кавамура («Если все кошки в мире исчезнут»). Стабильный интерес сохраняется к творчеству Анны Джейн и Оскара Уайльда, чьи книги присутствуют в рейтингах обоих лет.

Эксперты сети прогнозируют трансформацию рынка в следующем году. Ожидается отход от «наивной романтики» в пользу более жестких и глубоких сюжетов. В сегменте Young Adult предсказывают бум историй о «любви с мафиози», а также возвращение моды на эмоциональные драмы в стиле 2016 года (по аналогии с бестселлером «Виноваты звезды»).

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Ранее аналитики назвали самые популярные книги среди жителей Татарстана. Среди лидеров — книги Гэнки Кавамуры, Джона Стрелеки, Марии Корелли и Лорана Гунеля.

Рената Валеева