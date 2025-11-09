Каждый второй подрабатывающий выбирает книги и аудиокниги вместо соцсетей

Фантастика и саморазвитие стали самыми популярными жанрами у подрабатывающих

Фото: Динар Фатыхов

Каждый второй подрабатывающий выбирает книги и аудиокниги вместо социальных сетей. Такие данные представлены в совместном исследовании Ventra Go! и «Литрес». В опросе участвовали временные работники из 16 городов-миллионников России. Каждый третий респондент сообщил, что читает или слушает книги более часа в день. Из них 36% проводят с книгами от одного до двух часов, 27% — более двух часов, 21% — около часа.

Главная причина, по которой подрабатывающие обращаются к книгам, — желание переключиться и снять стресс. Это отметила треть опрошенных. Для другой трети чтение стало способом развлечения, 22% используют книги, чтобы занять себя во время однообразной работы. Еще 16% видят в литературе инструмент саморазвития. Чтение помогает справляться с усталостью: об этом заявили 65% участников опроса. Самым востребованным форматом оказались аудиокниги — их слушает каждый четвертый ежедневно. Подкасты выбирают 38% опрошенных, электронные книги — 37%.

Половина участников опроса читает дома перед сном. Среди опрошенных 9% делают это прямо на работе, 8% — в перерывах, еще 9% — в дороге. В выходные и в отпуске книги выбирают 22% временных работников. Хотели бы читать чаще, но не находят времени 5% респондентов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выбор жанров зависит от профессии. Курьеры и сотрудники ретейла чаще всего выбирают фантастику и фэнтези — 41%, а также литературу по саморазвитию — 28%. Они чаще других слушают книги в дороге. Таксисты предпочитают детективы (38%) и историческую прозу (19%), при этом 7 из 10 водителей используют аудиоформат. Работники сферы HoReCa выбирают современную прозу (26%) и книги по психологии общения (22%). Среди сотрудников складов и строителей 31% читают фэнтези и мистику, 17% — приключенческие книги. Операторы онлайн-услуг чаще обращаются к нон-фикшен: 34% выбирают саморазвитие, 18% — биографии, 9% — популярную науку.

Эксперты отмечают, что чтение и прослушивание книг становятся важной частью повседневной жизни подрабатывающих. Многие включают аудиокниги во время работы, в дороге или по окончании смены. Для одних это способ отдохнуть, для других — возможность обучаться и развиваться. По мнению специалистов, популярность аудиокниг можно объяснить удобством: их слушают параллельно с выполнением рабочих задач. Художественные произведения в аудиоформате создают эффект присутствия благодаря актерскому исполнению и музыкальному сопровождению. Литература по саморазвитию и психологии помогает подрабатывающим планировать карьеру и совершенствовать навыки общения, что особенно востребовано в сфере услуг и гостеприимства.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова