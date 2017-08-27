Министерство культуры РТ

Общая информация

Министерство культуры Республики Татарстан - орган исполнительной власти Республики Татарстан отраслевой компетенции, реализующий государственную политику и регулирующий отношения в сфере культуры, искусства, кинематографии, государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а также в пределах переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Основными задачами Министерства являются:

1. Участие в обеспечении реализации республиканской государственной политики в сфере культуры, искусства и кинематографии, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, и создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;

2. Государственная охрана объектов культурного наследия, обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан, в пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а также в пределах переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с федеральным законодательством в интересах государства в порядке, установленном законодательством;

3. Содействие народам Республики Татарстан в сохранении их этнокультурной самобытности и развитии культуры, укреплении межнациональных культурных связей, во взаимодействии с национально-культурными автономиями и их территориальными органами в субъектах Российской Федерации и за рубежом, иными организациями;

4. Определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов деятельности в области культуры, в том числе профессионального искусства, кинематографии, фотографии, музейного и библиотечного дела, декоративно-прикладного, монументального искусства и народного творчества, культурно-познавательного туризма, культурного наследия, образования и науки в сфере культуры;

5. Содействие муниципальным образованиям в развитии сферы досуга, обеспечении разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев населения;

6. Обеспечение процесса интеграции культуры Республики Татарстан в мировое культурное пространство.

Руководитель - Сибагатуллин Айрат Миннемуллович

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