Казанский ТЮЗ и дом Агафуровых в Екатеринбурге готовят к реставрации

В двух памятниках культуры регионального значения проведут противоаварийные и ремонтные работы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявлен тендер на разработку проекта для капремонта и реставрации двух памятников культуры. Один из них — Восточный клуб — более известен казанцам как здание ТЮЗа, а другой — объект культурного наследия, расположенный за пределами нашей республики. Речь идет о доме Агафуровых в Екатеринбурге, принадлежавшем широко известной на Урале купеческой династии. Почему в Татарстане взялись спасать старинное имение в Свердловской области, какое обновление грядет в Казанском театре юного зрителя и кому достался госконтракт — подробности в материале «Реального времени».

Проект обновления ТЮЗа и ремонта дома Агафуровых оценили в 12,3 млн

Главстрой РТ разместил тендер на разработку проектной документации для ремонтно-реставрационных работ в казанском ТЮЗе и екатеринбургском доме Агафуровых. Начальная цена тендера — 12,4 млн рублей. Срок выполнения работ по объекту культурного наследия «Здание Восточного клуба (купеческое собрание) конца XIX века», где базируется театр юного зрителя, — 5 месяцев с даты заключения контракта. По уральскому ОКН — 7 месяцев.

В документации отмечено, что в казанском купеческом клубе (ТЮЗе), ставшем к тому моменту Домом татарской культуры, выступал в 1923 году Алексей Максимович Горький. Задание на проведение работ по сохранению обоих памятников согласовано руководством театра и утверждено Комитетом РТ по охране ОКН.

Восточный клуб — это двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание с ассиметричным расположением окон и большим угловым эркером на втором этаже. Проектировщик должен учесть и предметы охраны объекта культурного наследия, начиная от сохранения подлинных несущих конструкций до композиции и архитектурных решений фасадов, материала кровли, кованых элементов и декоративного убранства интерьеров (лепная обработка потолков, лепные розетки, подлинные элементы декора, печи, камины и прочее).

— Здание Казанского государственного театра юного зрителя является объектом культурного наследия регионального значения конца XIX века. Исторически — это здание купеческого собрания и в последний раз ремонт проводился здесь в 2000-е годы. Руководством республики Татарстан принято решение о выделении средств на противоаварийные работы по сохранению этого исторического здания и создания комфортных условий для театральной труппы и зрителей театра. Предполагается проведение работ по укреплению здания, ремонту кровли и другое. Следующим этапом будет развитие целого комплекса Казанского ТЮЗа. Мы провели большую работу с привлечением наших архитекторов, есть концепция развития театра, — сообщил «Реальному времени» заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

Замглавы Минкульта также отметил, что планируется дорабатывать концепцию и выйти на конкретные финальные решения для проведения проектно-изыскательных работ. На данный период стоит задача сохранить существующее здание театра и создать комфортные, отвечающие требованиям современности условия для труппы и зрителей театра.



Отреставрируют сценическое пространство и зрительный зал с люстрой

Исполнитель тендера должен будет представить проект по ремонту цоколя, усилению фундаментов, реставрации лестниц, кровли, фасадов, дверей и инженерных систем театра. В том числе по реставрационным работам интерьеров «с приспособлением для современного использования». Площадь здания — 1,5 тысячи кв. м.

В документации тендера оговаривается обязательство использовать для ремонта отечественное оборудование, по которому на территории Татарстана есть сервисные центры. Также рекомендовано применять конструктивные, сантехнические, отделочные материалы и изделия местного производства. На площади одного из земельных участков ТЮЗа (ему передали часть территории, см. ниже) — а это 2,9 тысячи кв. м — необходимо будет предусмотреть ремонт или замену асфальтобетонных проездов, площадок, озеленения, ограждения.



Фото: prodetki.com

Ремонт ждет и сценическое пространство. Проект должен будет предусмотреть замену планшета сцены, устройства шумоизоляции, обустройство погрузочной зоны сцены, установку многоскоростного занавеса, а также сценического поворотного круга и так далее. В зрительном зале отремонтируют главную люстру, изменят конфигурацию порталов сцены с целью увеличения обзора со стороны зала, отреставрируют авансцену, увеличат наклон зала, заменят кресла и оборудуют их аудионаушниками для синхронного перевода, отремонтируют ограждение балкона. Среди требований — необходимость установки пандусов для инвалидов.

Стоимость тендера по ремонту и реставрации ТЮЗа — 9,4 млн рублей. Из них 1 млн рублей пойдет на эскизный проект и дизайн-проект, 6,8 млн — на проектные работы, и 3 млн — на сами реставрационные работы. Изначально все эти работы оценивались в 11,6 млн рублей.

Фото: prodetki.com

Чем известен Восточный клуб

Театр юного зрителя или Восточный клуб расположен в северо-восточной стороне нижней части Казани на углу улиц Островского и Кави Наджми, недалеко от ул. Баумана. Здание было построено в конце XIX — начале XX века как клуб казанского купечества. После 1917 года здесь был открыт Дом татарской культуры (Шарык клубы или Восточный клуб), где организовывались выставки, ставились спектакли татарской драматической труппы, для чего в 1922—1924 годах здание было переделано под театральное помещение (расширена сцена, сделаны артистические уборные и другие необходимые комнаты). В концертах принимал участие татарский композитор Салих Сайдашев. В 1940 году в здании разместился Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола (ныне Казанский государственный театр юного зрителя).

Как ранее писала газета «Реальное время», первые предложения по реконструкции ТЮЗа прозвучали еще на итоговой коллегии Минкульта РТ в январе 2019 года. Правительству предстояло определить, какие из проектов отвечают концепции театра и посильны для бюджета. Отвечали за предложения специалисты КГАСУ, которые отчасти для этого стажировались в Вене, в Государственном университете Австрии. К тому моменту решением президента Татарстана Казанскому ТЮЗу передали несколько зданий и часть территории исторического квартала. Таким образом в распоряжении театра оказалось аж 7 тыс. кв. метров, причем 1,6 тыс. кв. м — это старинные особняки, работа с которыми требует согласования с федеральным Министерством культуры.

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Первоначальные эскизы и проекты реконструкции

В презентации 2019 года были представлены четыре варианта функционального зонирования территории и по три варианта ребрендинга и благоустройства территории. За счет расширения площади во внутреннем дворике предлагалось сделать открытый амфитеатр. Его проект также был представлен в трех вариантах. Первый из них, собственно, и выглядит как амфитеатр, во втором фокус внимания смещен в центр, вокруг которого расположены трибуны-ступеньки. В третьем случае территория наполнена трибунами, скамейками и местом для выставочных стендов. Отдельно были продуманы мобильные конструкции, которые позволят устраивать выездной театр, инклюзивный театр, детский театр и творческий кластер.

Были планы и на небольшой хостел при театре — на выбор представлены три варианта его проекта. Новые идеи положительно были оценены как руководством ТЮЗа, директором Айгуль Горнышевой, так и казанским архитектором Германом Бакулиным, автором реконструкции ТЮЗа после пожара. Руководство учреждения планировало заявиться в федеральную программу реконструкции региональных ТЮЗов и кукольных театров. В КГАСУ же отмечали необыкновенный ресурсный потенциал территории под театром, называя его уникальным и особенно ценным: «Центральная часть города, объект культурного наследия, а также наличие резерва территории для строительства нового объекта, композиционная ось взаимодействия и взаимосвязи исторической и современной архитектуры дают возможность применить новые подходы к переосмыслению пространства от прошлого к будущему».

Контракт на разработку проекта для обновления двух памятников достался ГУП «Татинвестгражданпроект», предложившему 12,33 млн рублей.

Новые идеи положительно были оценены директором ТЮЗа Айгуль Горнышевой. Фото: Максим Платонов

Почему в Татарстане озаботились ремонтом екатеринбургского памятника

Второй памятник — дом Агафуровых, который расположен в Свердловской области, Татарстану, как выяснилось, не чужой. Разработку проекта для его ремонта и реставрации оценили в 3 млн рублей.

Дом 1885 года постройки (площадью 613,6 кв. м) также является объектом культурного наследия регионального значения и включен в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения. Он расположен в Екатеринбурге на ул. Сакко и Ванцетти, там размещается постоянное представительство Татарстана в Свердловской области.

По проекту обязательному сохранению подлежат планировочное решение полукаменного двухэтажного здания с деревянным двухэтажным тамбуром на южном фасаде и двухэтажной деревянной встроенной верандой на северном фасаде конца XIX века, лестничный марш конца XIX века, бутовый фундамент, кирпичные стены первого этажа и бревенчатые, обшитые тесом стены второго этажа, крыша, четырехгранное основание башенок с четырехгранным скругленным куполком и прочие конструкции.

Задание на проведение работ утвердило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, и оно было согласовано было с постоянным представительством Татарстана в регионе. Заказчиком работ также выступил Главстрой РТ. Правда на этот раз, из требований исключена необходимость использовать только татарстанские материалы, есть лишь условие использовать отечественное оборудование.

Дом Агафуровых. Фото: uralweb.ru

«История татарской династии Агафуровых»

Как отмечается на сайте Свердловского областного краеведческого музея, «деревянный резной особняк в неорусском стиле — творение неизвестного архитектора — принадлежал купцам Агафуровым — миллионерам конца XIX века, одной из самых уважаемых и знаменитых екатеринбургских семей».

Долгие годы особняк находился на реставрации, и лишь в 2016 году здесь открылся Музейный клуб «Дом Агафуровых». Подлинных вещей, принадлежавших членам этой семьи сохранилось немного, однако, как указывают музейные работники, «впечатляет интерьер самого дома, дошедший со времен первых хозяев: витражные окна, лепнина, пол, декор, образцы линолеума и изразцов, одну из комнат реставраторы намеренно оставили нетронутой».

Сама экспозиция «Семья Агафуровых» рассказывает «историю татарской династии Агафуровых и грандиозного успеха их торговой империи на Урале». Купцов Агафуровых называют «активными и жизнелюбивыми», а нынешних хозяев дома, то есть постпредство Татарстана, «гостеприимными».

Братья Агафуровы — Камалетдин, Зайнетдин и Кашафетдин Агафуровы — татарские купцы, проживавшие в Екатеринбурге. Владельцы Торгового дома «Братья Агафуровы», широко известного в конце XIX — начале XX века в Уральско-Сибирском регионе. Специалисты отмечают, что Агафуровы «оставили заметный след в истории Екатеринбурга не только как успешные предприниматели, но и благодаря широкой общественной и благотворительной деятельности».

В частности, о них известно, что купцы активно строили мечети, мусульманские школы, «сохраняли свою религиозную идентичность как правоверные мусульмане». И в первую очередь их благотворительность была направлена на поддержку единоверцев — татар и башкир. Кроме того, Агафуровы были известны своими домами и дачами, большинство из которых к настоящему времени, к сожалению, не сохранились.

Семья Зайнетдина Агафурова. Источник: nashural.ru

О необходимости реставрации дома Агафуровых заговорили еще в феврале 2019 года, когда на портале госзакупок появился соответствующий тендер на разработку проектной документации стоимостью 6,5 млн рублей. При этом, как сообщали уральские СМИ, победителю торгов обещали заплатить не екатеринбургские власти, а руководство Татарстана.