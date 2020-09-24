«Золотая маска» представит в Казани постановки Ивана Поповски и Юрия Бутусова

Два спектакля — лауреата главной театральной премии России, можно посмотреть, не выезжая в Москву

Спустя 16 лет фестиваль «Золотая маска» возвращается в Казань. Если в 2004 году гастрольный проект стал ожидаемым событием культурной жизни города, то в этот раз он мог не состояться. Актеры «Лаборатории Петра Фоменко», как рассказал директор театра Андрей Воробьев, до последнего не верили, что поедут в Казань, — один положительный тест на коронавирус мог перечеркнуть все. Однако 23 и 24 сентября московские артисты все же представят на сцене Казанского русского драматического театра имени В.И. Качалова лирическую комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Эстафету подхватят их коллеги из Московского драматического театра имени А.С. Пушкина с пьесой «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта, которая будет идти в Татарском академическом театре имени Г. Камала 5 и 6 октября.

Два полярных спектакля с великолепными актерами

Афиша фестиваля «Золотая маска» в Казани» готовилась долго. Как рассказала директор фестиваля Мария Ревякина, изначально, кроме двух объявленных спектаклей, планировалось привезти театр «Приют комедианта» с постановкой «Преступление и наказание», а также «Мертвые души» новосибирского драмтеатра. Более того, показы должны были идти не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Буинске и Большой Атне.

— В фестивале участвуют два совершенно полярных спектакля разных режиссеров — «Сон в летнюю ночь» в постановке Ивана Поповски и «Добрый человек из Сезуана» Юрия Бутусова, с великолепнейшими актерами. Я очень люблю оба эти спектакля и считаю, что увидеть их — это не только величайшее наслаждение, но и невероятная память, когда спектакль запоминается до малейших деталей, — рассказала Мария Ревякина.

Несмотря на то, что для нее и «Золотой маски» это только вторая встреча с Казанью, татарстанские театры и авторы в Москве ценятся высоко, добавила Ревякина. Так, например, во внеконкурсной программе 2019 года участвовали спектакли «Папоротник» и «Фронтовичка» театров из малых городов Татарстана. В этом году в параллельной программе, которая проходит в Воронеже, идет показ пьесы Олжаса Жанайдарова «Магазин» Альметьевского драматического театра.

Несмотря на то, что для нее и «Золотой маски» это только вторая встреча с Казанью, татарстанские театры и авторы в Москве ценятся высоко, добавила Ревякина

— Только что в рамках премии был показан спектакль «Аллюки» Туфана Иммамутдинова. Это просто как… Евангелие! — заявила директор премии.

«Привезли редкий для нашего репертуара спектакль»

Артисты «Лаборатории Петра Фоменко» сегодня в Казани — самые счастливые, говорит директор театра Андрей Воробьев. Он отметил, что «Лаборатория» существует совсем недолго, однако артисты успели объехать почти весь мир. В столицу Татарстана в этот раз впервые приехали исполнители ролей в «Сне» Карэн Бадалов, Галина Тюнина, Олег Нирян, Кирилл Пирогов и другие знаменитости:

— С первого момента нашего пребывания в Казани мы погрузились в атмосферу любви, внимания и гостеприимства. Мы привезли редкий для репертуара нашего театра спектакль. Стараемся работать со сложными авторами, которые вскрывают важные пласты в жизни человека. Но тем не менее в нашей жизни появляются такие легкие и смешные спектакли, как «Сон в летнюю ночь». Причем для постановки был выбран не романтический и легкий перевод пьесы Татьяны Щепкиной-Куперник. Артисты с режиссером Иваном Поповски остановились на жестком, рубленом тексте Осии Сороки. Я искренне верю, что мы получили «Золотую маску» за лучший спектакль в 2014/2015 годах не случайно. И мы постараемся сделать так, чтобы вы не пожалели о том, что пришли в наш театр, — говорит Воробьев.

Как театры «настраивают маячки»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что запланированный фестиваль «Театральная осень» решено перенести. Изначально планировалось сделать парад спектаклей, но корректировки времени сделали свое дело. Тем не менее практически еженедельно в театрах идут премьеры, за время пандемии их накопилось очень много, продолжаются и федеральные проекты. Пришлось даже просить отложить на будущий год фестиваль, посвященной 230-летию Качаловского театра, однако до конца года, хоть и в небольшом формате, в Казани все же пройдет Нуриевский фестиваль, заявила министр культуры.

Ирада Аюпова заявила, что запланированный фестиваль «Театральная осень» решено перенести

— Я очень рада, что мы открылись в августе. Сейчас у нас разрешена уже 70-процентная заполняемость залов. Зрители соскучились, поэтому любой спектакль будет восприниматься остро. Скажут — зачем эти гастроли? Я считаю, что в театральном искусстве, как ни в каком другом виде творчества, очень важна профессиональная коммуникация. Если ты играешь один спектакль, на одной и той же площадке, для того же зрителя — нет стимула к развитию. Именно поэтому, чтобы «настроить свои маячки», мы выезжаем не только на московские площадки, но и, например, в Крым, Грозный, куда скоро отправляется театр имени Кариева. Эта коммуникация мотивирует людей на развитие. Меня часто упрекают в том, что я люблю и поддерживаю творческие лаборатории. Но здесь у меня очень четкая позиция: да, в театральном искусстве должен быть баланс. С одной стороны — классические постановки, с другой — люди и мир постоянно меняются. И если не будет поиска и эксперимента, то театр не будет адаптирован к восприятию современным зрителем.

Личная драма министра культуры

Важно отметить, что оба спектакля, приехавшие в Казань, — не антрепризные постановки, а полноценные спектакли с роскошными декорациями, множеством оригинальных костюмов. Как заявил Андрей Воробьев, «если мы будет ездить чесом по всей стране с двумя чемоданчиками декораций и костюмов, то очень быстро потеряем своего зрителя».

Еще одна особенность необычной постановки «Лаборатории» — ее длительность, спектакль идет более трех часов. Ирада Аюпова обмолвилась на пресс-конференции, посвященной «Золотой маске» в Казани, что своей личной драмой она считает, когда зритель, не выдерживая долгого спектакля, уходит из зала. А ведь театр — это своего рода психотерапия, считает она. Нужно прийти, отключить телефон и отрешиться от всего внешнего.

Почему театр сродни церкви?

Директор «Лаборатории Петра Фоменко» заверил корреспондента «Реального времени», спросившего: «Не уйдет ли казанский зритель с трехчасового спектакля, не дождавшись финала», — зритель не уйдет.

— Вы не успеете даже оглянуться. Когда спектакль закончится, вы будете сожалеть, и вам захочется, чтобы он еще продолжался. Вообще, театр находится на высоте в один метр над зрительской аудиторией. Такова высота сцены в зале. И выходим мы на эту высоту не только чтобы развлекать — хотя и это очень полезно — но и для того, чтобы «сеять разумное, доброе вечное», помогать людям справляться с их проблемами, отвечать на их вопросы, которые жить им спокойно не дают. Уберечь их от тоски, от депрессии, найти пути-выходы из сложных жизненных ситуаций. Вот почему театр очень близок по значению к церкви, — уверен Андрей Воробьев.

Директор «Лаборатории Петра Фоменко» заверил корреспондента «Реального времени», спросившего: «Не уйдет ли казанский зритель с трехчасового спектакля не дождавшись финала», — зритель не уйдет

Для убедительности он привел роман Джеймса Джойса «Улисс» в тысячу страниц. По его словам, примерно только пять процентов людей открывали его, еще меньше — дочитали до конца. «Лаборатория Петра Фоменко» имела наглость поставить этот спектакль продолжительностью в шесть часов.

— Это очень неуспешный с коммерческой точки зрения проект. Стопроцентного зрительского потока он не обеспечивает, но является нашей гордостью. Он существует для определенного зрителя, и этот спектакль такому зрителю нужен. Я считаю, что если мы не будет браться за что-то новое, сложное, свежее, если не будет эксперимента, то и прорыва никакого не будет. Согласитесь, что все изобретения были сделаны людьми с неустойчивой психикой. Ничто новое не было создано, что называется, «на холодном носу». Это единственно правильный путь для театра, — закончил Воробьев.

Для продолжения «Золотой маски» потребуются… маски

Фестиваль, после гастролей «Лаборатории», перекочует на подмостки Камаловского театра. Здесь в начале октября выступит труппа Театра имени А.С. Пушкина. За главную женскую роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана» премию получила актриса Александра Урсуляк в 2014 году. Зрителю она известна по фильму «Время первых» (Светлана Леонова), сериалу «Екатерина. Взлет» (Салтычиха) и другим. В спектакле также задействованы Александр Матросов, Анастасия Лебедева, Александр Арсентьев и многие другие известные актеры. Однако это станет возможным, если общими усилиями мы сможем не допустить продолжение пандемии:

— Мы все не хотим второй, третьей, пятой волны коронавируса. Поэтому я призываю зрителей не пренебрегать масками, — подытожила встречу Ирада Аюпова.