«Как не скатиться к Диснейленду?» — музейщики ищут пути интеграции в туротрасль

На площадке ГТРК «Корстон» представили достижения Золотого кольца России и перспективы Великого Волжского пути

Фото: Максим Платонов

В Казани запустили пилот масштабного культурного проекта «Музеи на брендовых маршрутах России». Мероприятие стало первым в цикле встреч отечественного музейного сообщества и было посвящено вопросам интеграции федеральных, региональных, муниципальных и даже частных музеев в национальные туристические маршруты. В зале ГТРК «Корстон» о вызовах и достижениях этого направления рассказали создатели и главные популяризаторы Золотого кольца и Серебряного ожерелья России, Императорского маршрута, Великого Волжского пути и проекта «Россия — Родина космонавтики». 15 ноября подобные интенсивы стартуют в Санкт-Петербурге, а в первой декаде декабря — в Екатеринбурге и Москве. О предложениях туристической отрасли и опасениях Минкульта — в материале «Реального времени».

«Дорога жизни» музеев на туристическом рынке — в синергии брендов и создании маршрутов

Пленарная сессия форума открылась с краткого исторического экскурса замглавы Ростуризма, советника президента Союза музеев России Сергея Корнеева. Он напомнил об идее создания туристического маршрута «Золотое кольцо России», которая родилась с подачи советского журналиста Юрия Бычкова еще в 1967 году. Тогда путевые заметки культурного обозревателя подтолкнули туристическую индустрию к смелому шагу: попытаться объединить в кольцевой маршрут восемь старинных русских городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

За десятилетия идея маршрута по городам Владимиро-Суздальской Руси была отточена до полноценного коммерческого предложения: лишь немногие иностранные путешественники всерьез озадачивались посещением, например, Плещеева озера в Переславль-Залесском, на котором юный Петр I начал строительство «потешной флотилии», прообраза российского ВМФ, но, войдя в маршрут Золотого кольца, объект культурного наследия в российской глубинке получил должное внимание как со стороны туристов, так и со стороны местных властей, которые за счет пополнений бюджета смогли начать больше вкладывать в город. Сейчас, по различным оценкам, города Золотого кольца ежегодно посещают порядка 18 млн туристов, маршрут превратился чуть ли не в самый узнаваемый бренд страны.

Пленарная сессия форума открылась с краткого исторического экскурса замглавы Ростуризма, советника президента Союза музеев России Сергея Корнеева

В течение последних лет проблема включения музеев в полноценный туристический оборот, интеграции их в современные реалии, в которых множество объектов культурного наследия так или иначе вынуждены конкурировать между собой, была вынесена на повестку профессионального культурного сообщества. Наилучшее решение отыскалось в истории. 2012 год, когда Министерству культуры было поручено проработать и запустить новый туристический маршрут, на этот раз — объединение культурно-исторических центров Северо-Западного федерального округа, принято считать датой начала развития нового вектора интеграции музеев в туристическую отрасль.

От «романовских» мест до Волжского пути

В последние несколько лет в России были официально запущены как минимум три национальных музейных маршрута и сразу несколько проектов, объединяющих музейные комплексы и объекты туристической инфраструктуры. Создатели и представители каждого из них получили возможность рассказать о своих достижениях и сложностях на площадке первого форума, посвященного брендовым маршрутам, в Казани.

Одним из первых в 2015 году родился маршрут «Серебряное ожерелье России», на данный момент объединяющий 11 регионов страны: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Калининградскую, Вологодскую, Мурманскую области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ. Здесь и Старая Русса, и Великие Луки, и Псковский Кром — многочисленные компании уже предлагают разработанные комплексные автобусные туры по основным достопримечательностям Северо-Запада.

В 2017-м во многом усилиями Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества был разработан Императорский маршрут, объединивший десяток городов центральной России, Урала и Сибири, в которых пребывали члены семьи Романовых. В том же году была озвучена идея создания тура «Россия — Родина космонавтики» объединяющего Москву, Московскую область, Калугу и Санкт-Петербург. Маршрут предполагает посещение Звездного городка, Музея космонавтики имени Юрия Гагарина, Центра управления полетами и калужского Боровска, где жил Циолковский.

В последние несколько лет в России было создано несколько проектов, объединяющих музейные комплексы и объекты туристической инфраструктуры

В заключение серии представлений брендовых маршрутов России слово было предоставлено принимающей стороне — главе Госкомитета РТ по туризму Сергею Иванову с презентацией самого молодого проекта подобного масштаба «Великий Волжский путь». Активная фаза его реализации началась лишь в текущем, 2019, году. В идеале маршрут будет представлять из себя путешествие по Волге с остановками в семи основных точках — исторических центрах научной и культурной мысли, торговли: отправная Самара, Болгар, Казань, Свияжск, Йошкар-Ола, Чебоксары и Нижний Новгород.

— Мы все время сталкивались с тем, что человеку нужна идея для путешествий. Продвигая отдельные города, музейные комплексы, мы не всегда видим, что у человека собирается какая-то общая картина. Да, есть классный музей, есть интересное, но все это как разбросанные кусочки пазла, которые не собирались в общую идею. Великий Волжский путь — это ответвление Великого шелкового пути, который проходил южнее, но сообщение со странами Северной Европы происходило именно по Волге, — напомнил Сергей Иванов.

Де-факто цельного туристического маршрута на данный момент пока не существует, но уже запущено множество круизов по средней Волге, большое количество «параллельных» автобусных маршрутов. Первые осторожные попытки протестировать маршрут на иностранных рынках, по словам Иванова, нашли отклик, а потому планы на маршрут у госкомитета масштабные: в 2020 году планируется вывести Великий Волжский путь на федеральный уровень, а в 2021-м — начать рекламировать проект на международном пространстве.

В заключение серии представлений брендовых маршрутов России слово было предоставлено принимающей стороне — главе Госкомитета РТ по туризму Сергею Иванову с презентацией проекта «Великий Волжский путь»

Фестивальные активности, паспорт туриста и сохранение артефактов

В ходе почти четырехчасовой сессии делегаты от федеральных и региональных музеев, туристско-информационных центров, министерств и ведомств делились собственным видением, опасениями и инициативами развития отечественных музейных комплексов в рамках концепции «маршрутизации». Большой акцент докладчики делали на событийном туризме как способе привлечения аудитории в небольшие города, например первом охотничьем фестивале, который в сентябре этого года с успехом прошел в усадьбе Муромцево во Владимирской области и сумел собрать несколько тысяч человек.

Директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков напомнил о важности захода музеев в Сеть, новых способов коммуникации с аудиторией и запуске еще в октябре этого года проекта «Паспорт туриста» на маршруте «Серебряное ожерелье России». Получить документ можно в любом ТИЦе маршрута. Посетив какой-либо из городов ожерелья, турист сможет поставить в паспорт соответствующую печать, а собрав все 11 печатей, получить приз — бесплатный тур в один из культурных центров России.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова посвятила свое выступление более острым вопросам дальнейшего развития музеев. Она подчеркнула, что одна из главных функций музеев сегодня — это достоверность и объективность информации, недопущение фальсификации исторических событий, поддержка научной работы на местах, без которой сохранность фактов всегда находится под угрозой, а вовсе не событийный туризм.

— Очень много сегодня мультимедийных технологий. Мои опасения: все-таки мультимедийные технологии не должны вымывать главную ценность музеев — это артефакты. Как сегодня сказали, все большее количество мероприятий проходит на площадках музеев. Но должен быть баланс. С одной стороны, событийная деятельность — это очень важно. Но, с другой, все-таки музей — это еще и институт сохранения нашего наследия. Ни в коем случае нельзя допускать подмены тезисов, о том, что музей — это только место для проведения мероприятий. Мы интересны в первую очередь своим богатым наследием, — заключила глава татарстанского Минкульта.

«Очень много сегодня мультимедийных технологий. Мои опасения: все-таки мультимедийные технологии не должны вымывать главную ценность музеев — это артефакты», — считает Ирада Аюпова

Созвучные мысли озвучила и директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, рассказывая о работе Детского музейного центра во Владимирских палатах — первого подобного заведения, основанного в России еще в 90-х годах.

— Мы находимся на качелях, когда мы должны быть очень серьезными носителями генетического фонда нации, а с другой стороны, давайте вспомним великих педагогов древности, которые говорили: обучая, развлекай. Если не будет интересно, учить не будут. Но как не скатиться к Диснейленду, к какой-то тупости? Здесь работа профессионалов, — подчеркнула Мельникова, говоря о внушительном научном и педагогическом потенциале музеев.

Минкульт намеревается помочь музеям «научиться продавать свои услуги»

Казанский форум стал пилотным мероприятием в новой специальной программе Минкульта. Сегодня в залах того же «Корстона» пройдут круглые столы, посвященные проблемным точкам развития и популяризации музеев, а также поискам путей их решения. Уже 15 ноября подобная казанскому форуму сессия состоится в Санкт-Петербурге, а в декабре представители музейного сообщества встретятся в Екатеринбурге и Москве.

Наталия Чечель: «Мы должны сохранить и нести будущим поколениям — мысль о том, что музей сохраняет социальную память, самоидентификацию, культурный код цивилизации. Поэтому все, что музеи могут предложить посетителям, нам кажется, чрезвычайно важно популяризировать»

— Дальнейшее развитие таких объединяющих образов (турмаршрутов), интересных для людей, привлекающих внимание наших граждан, иностранной аудитории, помогает двигаться. Когда мы объединяемся, мы можем достигать более эффективного результата. Министерство культуры приняло решение продолжить серию активностей по развитию этих уже сложившихся на данный момент культурных брендов, каждый из которых очень глубоко охватывает ту или иную часть жизни, истории нашей страны, — подчеркнул, взяв слово, Сергей Корнеев. — В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве мы будем обсуждать, как интегрировать музейные маршруты в сегодняшние реалии информационного века, маркетинга, продвижения, и обсуждать лучшие практики.

— Лучшее наследие хранится в музеях. И самое главное, что мы должны сохранить и нести будущим поколениям — мысль о том, что музей сохраняет социальную память, самоидентификацию, культурный код цивилизации. Поэтому все, что музеи могут предложить посетителям, нам кажется, чрезвычайно важно популяризировать. Проект напрямую, конечно, не является развитием туризма, хотя и, безусловно, на него влияет, но это проект, который поможет музею представить себя в лучшем виде. Запланированы деловые мероприятия, в том числе обучающие, которые помогут музеям научиться себя преподносить, если хотите, продавать свои услуги, сделать их популярными, — анонсировала заместитель директора Департамента музеев Минкультуры России Наталия Чечель.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов