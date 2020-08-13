Казанский ТЮЗ станет центром детского театрального движения России

I Всероссийский театрально-образовательный форум для руководителей детских театральных коллективов в рамках фестиваля «Поколение NEXT» состоится в онлайн-формате

17 августа Казань на три дня вновь станет центром театральной жизни страны. Правда, с двумя оговорками: театральная жизнь затронет именно детские театры, а событие перенесено в онлайн. Так, впервые Казанский театр юного зрителя проведет I Всероссийский театрально-образовательный форум для руководителей детских театральных коллективов в рамках фестиваля «Поколение NEXT». Идея родилась еще в прошлом году, когда на сцене ТЮЗа собрались коллективы детских театров на свой первый фестиваль республиканского уровня «Поколение NEXT». Тогда в нем участвовали 30 коллективов, 600 юных артистов из Татарстана. В этом же году весной собраться в Казани решили педагоги детских коллективов и провести образовательный форум, по аналогии с «Наурузом», который проводит камаловский театр: год — фестиваль, год — образовательная программа. Однако эпидобстановка в стране внесла коррективы, и форум ушел в онлайн. О том, каким он будет теперь, кто в нем примет участие и какие темы будут подниматься, организаторы рассказали на брифинге накануне.

Три составляющие будущего успеха

То, что форум будет востребован и актуален, показывает и количество запросов от педагогов разных детских театров по всей стране, которые поступают в ТЮЗ, и число участников из 10 регионов России, нескольких стран ближнего зарубежья. Даже то, что форум ушел в онлайн идет ему только на пользу. Однако именно на три важных составляющих будущего успеха сделала акцент начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Татарстана Дилия Хайрутдинова:

— Во-первых, форум для руководителей будет проходить на базе профессионального театра, Казанского ТЮЗа. Если промониторить тему подобных мероприятий, то такие форумы существуют, но базируются они или в домах культуры, или в любительских детских театрах. Мы же на профессиональную площадку приглашаем именитых педагогов, критиков, режиссеров, руководителей детских коллективов, то есть приглашены исключительно профессионалы своего дела. На форуме будет создаваться площадка для обмена мнениями, которая определит векторы для дальнейшего профессионального роста. Второй момент — это заявленная тема. Она будет красной нитью сквозить через все мероприятия форума, семинары, круглые столы, онлайн-обсуждения — «Развитие личности ребенка в процессе работы в театральном коллективе». И в-третьих, онлайн-формат. Он по-прежнему остается новым для нас, хотя в июне уже был опробован на форуме «Науруз» театром имени Камала.

На форуме будет создаваться площадка для обмена мнениями, которая определит векторы для дальнейшего профессионального роста, рассказала Дилия Хайрутдинова. Фото tatar-inform.ru

Участники с Урала, Грузии и Кипра

Директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева рассказала, что для проведения форума театр приобрел программу Zoom с расширенным контентом. Теперь количество участников одной сессии будет практически неограниченным. Она также отметила, что интерес к предстоящему событию настолько высок, что за получасовую онлайн-пресс-конференцию к 200 заявкам из практически всех городов Татарстана, а также из городов Урала, Сибири, других дальних регионов России и стран бывшего СНГ — Армении, Грузии, Беларуси и Казахстана, присоединился также Кипр.

— Прошедший в прошлом году фестиваль показал, насколько велик спрос на образовательный форум именно от руководителей детских коллективов. К нам очень часто обращаются за методической помощью, и теперь наш театр становится центром детского театрального движения в России. Это показывает, что мы шаг за шагом движемся в правильном направлении. В театре несколько лет назад была создана детская студия «Театралка», инклюзивная творческая лаборатория «Создавая театр». В 2018 году мы провели круглый стол «Детский театр как точка притяжения и центр раскрытия талантов», в том же году анкетирование зрителей показало, что от нас ждут не только больше интересных спектаклей, но и новые социально-культурные мероприятия для детей. Горящие глаза и сердца участников и моих коллег — это большое счастье. Кадры решают все, а кадры — это люди. Мы должны их объединить, помогать им, чтобы они не гасли, а сами зажигали по всей стране детские глазки, — поделилась мнением директор ТЮЗа.

Айгуль Горнышева также отметила, что большие перспективы для работы открываются на новой расширенной территории театра. Один из основополагающих сегментов здесь — Школа выбора профессии. Если она состоится — будет возможность раскрыть таланты детей, предоставить рабочие места энтузиастам, будущим гримерам, постижерам (мастер по изготовлению париков, — прим. ред.), бутафорам, без которых театр просто невозможен.

Айгуль Горнышева также отметила, что большие перспективы для работы открываются на новой расширенной территории театра. Фото tatar-inform.ru

Мастер-класс от цирка хулиганов

Форум будет состоять только из одной секции, но вести ее будут сразу пять педагогов. Чтобы ответить на все запросы будущих участников и оправдать их ожидания, к подбору спикеров «подходили тщательно и подробно», заверила педагог-организатор ТЮЗа Дарья Хуртина. Каждый из них — лучший в своей области. Так, например, из Ижевска занятия будет вести Светлана Шанская, руководитель детского театра «Птица», который существует уже 20 лет. Она — разработчик собственной педагогической методики по работе с детьми, которой и будет делиться со слушателями на актерском тренинге.

Особый интерес представляют лекции Ларисы Афанасьевой, руководителя «Упсала-Цирка» из Санкт-Петербурга. Это единственный в мире цирк-театр для хулиганов, как они себя позиционируют вот уже два десятилетия. Здесь занимаются дети из социально незащищенных слоев населения. Руководитель будет говорить о совместном творчестве как способе больше узнать о себе, то есть как через личность ребенка перейти к той форме, которая впоследствии воплощается на сцене.

Театровед и театральный критик Алексей Гончаренко прочтет лекции о театральном тексте для детей и подростков. Поднимутся также темы сценографии, работы с театральным светом, о том, как использовать бытовое освещение, если нет профессионального, вопросы социальных и инклюзивных театров. Все вместе это будет воплощением миссии форума — методической и практической помощи в повышении профессионального уровня руководителей и педагогов детских театральных коллективов.

В прошлом году на фестивале «Поколение NEXT» его ребята победили со спектаклем «Дон Кихот». Фото tatar-inform.ru

«Мечтали, как Дон Кихот, и победили»

Одним из участников форума станет руководитель детского театра-студии «Хамелеон» из Зеленодольска Игорь Игнатьев. В прошлом году на фестивале «Поколение NEXT» его ребята победили со спектаклем «Дон Кихот»:

— «Дон Кихот» — произведение сложное, конечно. У нас в студии занимаются ребята 14—16 лет. Мы представили своего героя прежде всего как мечтателя — о Дульсинее, о рыцарстве. Это близко детям. Они тоже мечтают и хотят изменить мир к лучшему. Все сложилось удивительным образом — детские надежды, чаяния и фантазии принесли им победу, поддержку ТЮЗа. В театре нас встретили просто потрясающе — как равных, мы репетировали и выступали на профессиональной сцене. Да и после победы местные власти смотрят на нас уже по-другому, как на самостоятельную творческую единицу, оказывая содействие. Дети и подростки — это всегда движение. Но даже трудные, как их называют, подростки, когда приходят в театр, становятся не трудными, а увлеченными. В этом весь смысл нашей работы.