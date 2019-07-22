«Там такие толпы ходили!»: зачем в Успенском соборе Свияжска начали считать посетителей

В собор может входить не более 40 человек единовременно и не более 400 человек в день

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Свияжске ввели новые правила посещения Успенского собора. Посетителям на входе раздают бесплатные билеты — по официальной версии, для подсчета турпотока. По неофициальной — вскоре вход в восстановленный храм станет платным, хотя ранее это не предполагалось. В Успенском соборе и Казанской епархии введение бесплатных билетов подтвердили, но заверили, что сделали это под давлением ЮНЕСКО. Причина в том, что за полтора месяца «свободного входа» толпы туристов уже нанесли памятнику заметный ущерб.

Никольская церковь — уже платная для посещения

Свияжский Успенский монастырь был основан в 1555 году. Здесь хранятся мощи его первого настоятеля, архимандрита Германа, причисленного к ликам святых. До XIX века монастырь процветал и являлся одним из самых значимых и богатых монастырей Российской империи. В XVIII веке был причислен к первому классу монастырей — самому высшему. После упадка, к началу XX века, братия монастыря составляла 20—25 монахов.



Сегодня Никольская церковь (1556 года постройки) и Успенский собор (1561 года постройки) считаются одними из старейших храмов в Поволжье. На стенах Успенского собора до сих пор сохранились фрески XVI века. И это важно в контексте причин ограничения посещения.

Что интересно, в свияжской Никольской церкви на входе в 43-метровую колокольню уже сегодня уже взимают плату за вход в виде добровольного пожертвования в размере от 100 рублей.

На бесплатные билеты собор вынудила перейти организация ЮНЕСКО и ее правила. Фото Михаила Козловского

Казанская епархия: ввести билеты вынудили строгие правила ЮНЕСКО

За введение бесплатных билетов ответственно не Министерство культуры Татарстана, так как Успенский собор — часть Успенского монастыря, который находится в ведении Казанской епархии Татарстанской митрополии. Там нас проинформировали, что на бесплатные билеты собор вынудила перейти организация ЮНЕСКО и ее правила.

Пресс-секретарь Казанской епархии Татарстанской митрополии, диакон Дмитрий Аликин рассказал корреспонденту «Реального времени», что со стороны ЮНЕСКО введены определенные правила, поскольку Успенский собор памятник охраняемый:

— В частности, заходить туда может только определенное количество посетителей. Чтобы сохранить температурно-влажностный режим и прочее. Билеты нужны, чтобы понимать, сколько человек уже прошло и сколько возможно еще впустить, — объяснил он.

Поскольку Успенский собор является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, то ЮНЕСКО и российские охранные органы культуры довольно жестко регламентируют посещение собора, чтобы сохранить отреставрированные древние и уникальные фрески. Фото Максима Платонова

«Это исключительно требования охранных организаций»

Наместник Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря отец Симеон (Кулагин) подтвердил информацию о бесплатных билетах, но опроверг слухи о том, что вход в будущем намереваются сделать платным.

— Так как Успенский собор является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, то ЮНЕСКО и российские охранные органы культуры довольно жестко регламентируют посещение собора, чтобы сохранить отреставрированные древние и уникальные фрески. Поэтому есть правила, согласно которым только определенное количество людей в собор может заходить. И общее количество в течение дня тоже может быть ограничено. В связи с этим мы ввели временные интервалы, когда возможно посещение собора: люди получают бесплатные билеты и заходят. Это исключительно требования охранных организаций и никак не связано с намерениями ввести платный вход, с желанием подзаработать, ничего подобного! — уверяет он.

Ущерб за полтора месяца «свободного посещения»

По словам настоятеля монастыря, если не ограничить посещаемость, гости нанесут ущерб фрескам. С того момента как собор открыли для посещения в конце апреля во время Пасхи, и до того момента в начале июня, когда были введены новые ограничения, было полтора месяца свободного посещения.

— За это время уже был нанесен некий ущерб, там такие толпы ходили! И мы вынуждены были прислушаться к рекомендациям ЮНЕСКО. Правила посещения разработаны специалистами.

«Мне лично кажется, надо будет правила изменить, не очень удобно получается для посетителей», — признался отец Симеон. Фото Максима Платонова

Сейчас в собор может входить не более 40 человек единовременно, а общая посещаемость может быть не более 400 человек в день. Объект открыт для туристов с 9 до 18 часов. Часть времени отведена для индивидуального посещения, а часть времени — для групповых экскурсий. В соборе отмечают: правила введены совсем недавно, «правила сложные», они вызывают много вопросов. Не исключено, что впоследствии они будут «подкорректированы», в настоящее время «правила лишь обкатываются».



— Мне лично кажется, надо будет их изменить, не очень удобно получается для посетителей, — признался в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отец Симеон. — Пользуясь случаем, приглашаю казанцев и жителей Татарстана в Успенский собор 28 августа, в день Успения Богородицы, это престольный наш праздник, главный для нашего собора. В этот день состоится великое освящение собора, сейчас он открыт, но еще не освящен, в нем не проходят богослужения. Чин освящения совершит митрополит Казанский Феофан, множество гостей из республики, Москвы и других регионов России.

Регламент посещения собора разрабатывался и Министерством культуры РТ

В феврале прошлого года, когда подходила к завершению реставрация фресок Успенского собора, замминистра культуры РТ Светлана Персова рассказывала о том, что ее ведомство разрабатывает регламент посещений Успенского собора Свияжска:

«После реставрации Успенский собор будет открыт для посещений, причем будет функционировать и как религиозное сооружение, и как музей. Так что церковные службы будут в нем проводиться, но очень ограниченно. Фрески требуют определенного температурно-влажностного режима, а чем больше посетителей, тем больше воздействия на микроклимат. Сейчас мы занимаемся разработкой регламентов посещений, специалисты выполняют все необходимые расчеты», — объяснила она.

В феврале прошлого года Светлана Персова рассказывала о том, что ее ведомство разрабатывает регламент посещений Успенского собора Свияжска. Фото Олега Тихонова

Тогда же директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин заявил, что исключительно музейным объектом Успенский собор не станет. Но правила использования и доступа в него как на объект ЮНЕСКО «утверждаются ИКОМОС — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест — и будут согласованы с заинтересованными сторонами — прежде всего с Православной церковью и Министерством культуры».

«За посещение музея и собора плата взиматься не будет — такова позиция монастыря»

Торжественное открытие Успенского собора в Свияжском Богородице-Успенском мужском монастыре состоялось 28 апреля, и даже на тот момент реставрационные работы были не закончены. В митрополии при открытии отмечали: учитывая особый статус храма, богослужения в нем будут совершаться нечасто, и он будет открыт для посещений в теплое время года, так как «Успенский храм является летним, поэтому система отопления в нем отсутствует». Уже при открытии было заявлено, что «поскольку собору присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещать его можно будет несколько раз в день в строго определенное время»: особый режим посещения, согласованный с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, был установлен в целях обеспечения сохранности фресок. Но, как признался нам настоятель монастыря, в первые полтора месяца ограничения не вводились. Что немаловажно, на интернет-сайте Татарстанской митрополии указывалось: «За посещение музея и собора плата взиматься не будет — такова позиция монастыря».

Новые правила посещения начали действовать 20 июня 2019 года с публикации на сайте митрополии, согласно этим правилам Успенский собор открыт с 1 мая до 30 сентября 2019 года ежедневно с 9.00 до 18.00, доступ в собор в случае возникновения неблагоприятных температурно-влажностных условий может быть приостановлен («например, во время дождя»). На сайте указывалось, что индивидуальным посетителям для посещения собора необходимо обратиться в церковную лавку музея Успенского монастыря, расположенную на первом этаже Никольского храма, и «получить бесплатный билет на посещение собора, выбрав время посещения (11.30, 15.00, 17.00). Выдача бесплатных билетов начинается за час до выбранного времени посещения. Один билет выдается в одни руки».

Новые правила посещения начали действовать 20 июня 2019 года. Согласно им Успенский собор открыт с 1 мая до 30 сентября 2019 года ежедневно с 9.00 до 18.00, доступ в собор в случае возникновения неблагоприятных температурно-влажностных условий может быть приостановлен. Фото Максима Платонова

Позиция команды нового главы Минкульта РТ — тренд на бесплатное посещение музеев

Если учесть, что за реставрацию Успенского собора отвечает как религиозная (Казанская епархия Татарстанской митрополии), так и светская (Министерство культуры РТ) власть, а позиция храма известна, можно было бы предположить, что ввести плату намереваются именно светские власти.

Но это не так. С начала года команда Ирады Аюповой, министра культуры РТ, дважды объявляла о бесплатных посещениях татарстанских музеев, сначала для всех, затем для детей.

Так, с 1 апреля 2019 года приказом Минкульта РТ объявлялось бесплатное посещение государственных музеев, музеев-заповедников и муниципальных музеев Татарстана для всех категорий граждан в первый вторник каждого месяца 2019 года. Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова объяснила тогда этот приказ попыткой решить две ключевые задачи, стоящие перед ведомством в этом году: «Это увеличение за год доли населения, посещающего мероприятия в сфере культуры и искусства, с 60 до 65 процентов и увеличение посещаемости музеев детьми школьного возраста с 17 до 20 процентов. А с 1 июня Министерство культуры РТ объявило о готовности всех государственных музеев Татарстана (не муниципальных!) принимать посетителей до 18 лет — то есть детей и подростков — бесплатно.

С начала года команда Ирады Аюповой, министра культуры РТ, дважды объявляла о бесплатных посещениях татарстанских музеев, сначала для всех, затем для детей. Фото Рината Назметдинова

Объясняя это нововведение, Ирада Аюпова отметила, что «интерес к обучению можно воспитать лишь через приобщение к культурно-историческим ценностям, потому музей и должен стать доступной площадкой». Таким образом, тренд у Минкульта РТ направлен как раз на доступность посещения музеев, а не на попытку монетизации.

«Это же объект религиозного, культового значения, как он может быть платным?»

Это подтверждает и нынешняя позиция министерства, в котором заявили, что больше не отвечают за монастырь и собор.

— Да, мы действительно вместе с патриархией отвечали за реставрацию собора, но сейчас Успенский собор находится в ведении епархии. У нас с ними есть договор в части того, что музей-заповедник оказывает экскурсионные услуги, водит туда туристов. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы посещение собора стало платным! — заявил «Реальному времени» замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин. — А разве они собираются делать вход платным? Платной, наверное, может быть экскурсия по музею-заповеднику, которая будет включать в себя и посещение собора, но делать платным само посещение собора было бы странным — это же еще и объект религиозного, культового значения.

Сергей Афанасьев