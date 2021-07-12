Казанской епархии передадут серебряную ризу-оклад под ватиканский список Богородицы

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

Сегодня Национальный музей Татарстана подпишет декларацию о меценатском (безвозмездном) страховании культурных ценностей и передаст Казанской епархии жемчужину фондов музея — серебряную многосоставную ризу-оклад, в которую с 1904 года помещалась Казанская икона Богородицы.

Оклад представляет собой комплекс из шести предметов XVIII—XIX веков, который хранился в музее с 1939 года. На данный момент его страховая стоимость составляет более 250 млн рублей. После передачи оклада в нем будут хранить ватиканский список Богородицы в Соборе Казанской иконы Божией Матери. В храме особо ценный экспонат будет демонстрироваться в специально изготовленной витрине.

В подписании декларации примут участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и заместитель гендиректора АО «АльфаСтрахование» Александр Горин. Непосредственно передача ризы-оклада состоится 19 июля — ее доставят «Спецсвязью». В данный момент сотрудники музея завершают подготовку уникального памятника русской культуры к экспонированию.

Анна Тарлецкая