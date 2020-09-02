Национальная библиотека Татарстана запускает экскурсии

Попасть на ознакомительную прогулку по комплексу можно без читательского билета

Фото: Максим Платонов

Национальную библиотеку уже можно посещать — правда, только в составе организованных экскурсионных групп. Через месяц к работе приступит классический читальный зал, а к декабрю — современный. Всего здесь разместят 2 млн книг, в открытом доступе будет еще 250 000. Впрочем, удивлять гостей будут и многочисленными творческими площадками. Корреспондент «Реального времени» побывал на первой экскурсии в Нацбиблиотеке.



Сначала — тихие, потом — модерн

Национальная библиотека с сентября начала принимать посетителей. Пока что это журналисты, чиновники, общественные деятели — их знакомят с новым пространством, рассказывают о его возможностях и перспективах.

С журналистами общаются директор библиотеки Мадина Тимерзянова, ее заместитель Табрис Яруллин, министр культуры Ирада Аюпова, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а также сотрудники библиотеки. Многие из них заняты переездом — в читальном зале расставляют книги в открытом доступе. Эта площадка должна открыться уже в октябре.

Обладатели единого читательского билета смогут зайти, взять любую книгу (или сделать заказ — традиционная картотека, кстати, тоже обустроена) и начать заниматься.

Здесь же работает выставка «Следы большого пути» с примерами книгопечатания республики — на всех видах графики. Книги снабжены RFID-чипами, так что их местоположение всегда будет известно.

В читальном зале работает выставка «Следы большого пути» с примерами книгопечатания республики — на всех видах графики. Фото Максима Платонова

Современный читальный зал, который планируют открыть ближе к Новому году, находится в новом пристрое с окнами во весь этаж. Здесь также много открытых фондов, которые сейчас пополняются — Рустам Минниханов подарил библиотеке сертификат на 40 000 новых книг, их сейчас закупают и каталогизируют, предполагается, что здесь можно будет читать все новинки книгоиздания. Сюда можно зайти даже без читательского билета.

Особенно приятно, что есть отдельные детские залы — для малышей до пяти лет и чуть постарше, с игротекой и красивыми альбомными изданиями. Обустроены зал для подростков, где есть комиксы.

А дальше — внушительный зал разнообразной литературы, а также помещение музыкального отдела, где журналистам поставили записи на патефоне. Книги на абонементе можно брать через электронный автомат, а сдавать и вовсе у входа в библиотеку (в предыдущей версии библиотеки абонентского обслуживания не было).

Современный читальный зал планируют открыть ближе к Новому году. Фото Максима Платонова

Вероятно, кто-то придет сюда исключительно ради прекрасного вида, который открывается из библиотеки. Терраса, она же крыша пристроя, явно метит на роль инстаспота, а вот ресторан или кафе здесь откроют, видимо, уже в будущем году (впрочем, уже озвучено, что от сдачи пространства в аренду на фотосъемки не отказываются). Также популярным местом съемок должна стать свето-динамическая кинетическая скульптура в фойе, посвященная истории татарской письменности — 287 подвешенных букв с пятью алфавитами: руны, арабская графика, латиница, уйгурское письмо, кириллица.

Популярным местом съемок должна стать свето-динамическая кинетическая скульптура в фойе, посвященная истории татарской письменности. Фото Максима Платонова

Что будет с домом Ушковой

Как говорит Мадина Тимерзянова, за последнюю неделю они привезли на новое место 80 тонн книг и процесс продолжается. Всего здесь разместятся 2 млн книг, в открытом доступе — еще 250 000. Наталия Фишман-Бекмамбетова акценирует внимание на том, что раньше книги в здании на Кремлевской хранились по принципу форматно-инвентарной расстановки (то есть компактно). Теперь их будут распределять, в частности, по темам и отраслям. В хранилище стоят огромные железные шкафы, сдвигаемые поворотом «штурвала». Говорят, что это сделать легко даже при полной загрузке. Рядом огромные баллоны со специальным средством для пожаротушения: говорят, в него можно опустить телефон и с ним ничего не случится, а значит и с книгами тоже.

Как говорит Мадина Тимерзянова, за последнюю неделю они привезли на новое место 80 тонн книг и процесс продолжается. Фото Рината Назметдинова

Что касается бывшего здания Нацбиблиотеки, по словам Аюповой, Дом Ушковой готовится к реставрации. Возможно, здесь реализуют проект, посвященный книгам с арабской графикой.

Наибольший восторг у журналист вызывает black box — в огромной стене открывается дверь и Инна Яркова говорит, что сюда переедет театральная лаборатория «Угол», пространство, вмещающая от 64 до 120 зрителей, сильно заглушенное, с огромным экраном, мягким полом, трансформируемым залом и двумя кураторами на год — бывшим главрежем ТЮЗа, идеологом творческой группы «Алиф» Туфаном Имамутдиновым и арт-директором Центра имени Мейерхольда Еленой Ковальской. Через год их сменят новые люди. Помещение на Парижской Коммуны «Угол» оставляет за собой — там планируется разместить учебный театр, репетиционную базу, реализовывать образовательные проекты. Пока что в новом здании репетируют спектакли.

Наибольший восторг у журналист вызывает black box, Инна Яркова говорит, что сюда переедет театральная лаборатория «Угол». Фото Рината Назметдинова

В звукозаписывающей студии тестирует микрофоны саундпродюсер лейбла Yummy Music Тимур Милюков — планируется, что здесь будут писать не только музыку, но и подкасты, сотрудничать с тем же театральным пространством.

В white box, которая будет служить местом для выставок, заместитель руководителя «Татмедиа» показывает огромные иллюстрации из книги «Татарстан 100: прежде и теперь», а Альфрид Бустанов, преподаватель университета Амстердама, прибывший из очередной поездки по Альметьевскому району, показывает улов — книги на арабском языке, поделенные на темы типа «детство», «любовь», «вечность», «смерть».



Раньше книги в здании на Кремлевской хранились по принципу форматно-инвентарной расстановки. Теперь их будут распределять, в частности, по темам и отраслям. Фото Максима Платонова

Пока книги перевозят и расставляют в библиотеке, сюда можно попасть в качестве туриста — в группу из 25 человек можно записаться на сайте https://irg-tatar.timepad.ru/event/1417987/. Уже заполнены даты до субботы, по две экскурсии в день. Водят их Табрис Яруллин и Лилия Залялова.

Вероятно, скоро в библиотеке проведут стратегическую сессию с участием творческих сообществ города — проговорить, как проживет первый творческий год обновленное пространство.



1 / 60 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов