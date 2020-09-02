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Национальная библиотека Татарстана запускает экскурсии

00:00, 02.09.2020

Попасть на ознакомительную прогулку по комплексу можно без читательского билета

Национальная библиотека Татарстана запускает экскурсии
Фото: Максим Платонов

Национальную библиотеку уже можно посещать — правда, только в составе организованных экскурсионных групп. Через месяц к работе приступит классический читальный зал, а к декабрю — современный. Всего здесь разместят 2 млн книг, в открытом доступе будет еще 250 000. Впрочем, удивлять гостей будут и многочисленными творческими площадками. Корреспондент «Реального времени» побывал на первой экскурсии в Нацбиблиотеке.

Сначала — тихие, потом — модерн

Национальная библиотека с сентября начала принимать посетителей. Пока что это журналисты, чиновники, общественные деятели — их знакомят с новым пространством, рассказывают о его возможностях и перспективах.

С журналистами общаются директор библиотеки Мадина Тимерзянова, ее заместитель Табрис Яруллин, министр культуры Ирада Аюпова, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а также сотрудники библиотеки. Многие из них заняты переездом — в читальном зале расставляют книги в открытом доступе. Эта площадка должна открыться уже в октябре.

Обладатели единого читательского билета смогут зайти, взять любую книгу (или сделать заказ — традиционная картотека, кстати, тоже обустроена) и начать заниматься.

Здесь же работает выставка «Следы большого пути» с примерами книгопечатания республики — на всех видах графики. Книги снабжены RFID-чипами, так что их местоположение всегда будет известно.

В читальном зале работает выставка «Следы большого пути» с примерами книгопечатания республики — на всех видах графики. Фото Максима Платонова

Современный читальный зал, который планируют открыть ближе к Новому году, находится в новом пристрое с окнами во весь этаж. Здесь также много открытых фондов, которые сейчас пополняются — Рустам Минниханов подарил библиотеке сертификат на 40 000 новых книг, их сейчас закупают и каталогизируют, предполагается, что здесь можно будет читать все новинки книгоиздания. Сюда можно зайти даже без читательского билета.

Особенно приятно, что есть отдельные детские залы — для малышей до пяти лет и чуть постарше, с игротекой и красивыми альбомными изданиями. Обустроены зал для подростков, где есть комиксы.

А дальше — внушительный зал разнообразной литературы, а также помещение музыкального отдела, где журналистам поставили записи на патефоне. Книги на абонементе можно брать через электронный автомат, а сдавать и вовсе у входа в библиотеку (в предыдущей версии библиотеки абонентского обслуживания не было).

Современный читальный зал планируют открыть ближе к Новому году. Фото Максима Платонова

Вероятно, кто-то придет сюда исключительно ради прекрасного вида, который открывается из библиотеки. Терраса, она же крыша пристроя, явно метит на роль инстаспота, а вот ресторан или кафе здесь откроют, видимо, уже в будущем году (впрочем, уже озвучено, что от сдачи пространства в аренду на фотосъемки не отказываются). Также популярным местом съемок должна стать свето-динамическая кинетическая скульптура в фойе, посвященная истории татарской письменности — 287 подвешенных букв с пятью алфавитами: руны, арабская графика, латиница, уйгурское письмо, кириллица.

Популярным местом съемок должна стать свето-динамическая кинетическая скульптура в фойе, посвященная истории татарской письменности. Фото Максима Платонова

Что будет с домом Ушковой

Как говорит Мадина Тимерзянова, за последнюю неделю они привезли на новое место 80 тонн книг и процесс продолжается. Всего здесь разместятся 2 млн книг, в открытом доступе — еще 250 000. Наталия Фишман-Бекмамбетова акценирует внимание на том, что раньше книги в здании на Кремлевской хранились по принципу форматно-инвентарной расстановки (то есть компактно). Теперь их будут распределять, в частности, по темам и отраслям. В хранилище стоят огромные железные шкафы, сдвигаемые поворотом «штурвала». Говорят, что это сделать легко даже при полной загрузке. Рядом огромные баллоны со специальным средством для пожаротушения: говорят, в него можно опустить телефон и с ним ничего не случится, а значит и с книгами тоже.

Как говорит Мадина Тимерзянова, за последнюю неделю они привезли на новое место 80 тонн книг и процесс продолжается. Фото Рината Назметдинова

Что касается бывшего здания Нацбиблиотеки, по словам Аюповой, Дом Ушковой готовится к реставрации. Возможно, здесь реализуют проект, посвященный книгам с арабской графикой.

Наибольший восторг у журналист вызывает black box — в огромной стене открывается дверь и Инна Яркова говорит, что сюда переедет театральная лаборатория «Угол», пространство, вмещающая от 64 до 120 зрителей, сильно заглушенное, с огромным экраном, мягким полом, трансформируемым залом и двумя кураторами на год — бывшим главрежем ТЮЗа, идеологом творческой группы «Алиф» Туфаном Имамутдиновым и арт-директором Центра имени Мейерхольда Еленой Ковальской. Через год их сменят новые люди. Помещение на Парижской Коммуны «Угол» оставляет за собой — там планируется разместить учебный театр, репетиционную базу, реализовывать образовательные проекты. Пока что в новом здании репетируют спектакли.

Наибольший восторг у журналист вызывает black box, Инна Яркова говорит, что сюда переедет театральная лаборатория «Угол». Фото Рината Назметдинова

В звукозаписывающей студии тестирует микрофоны саундпродюсер лейбла Yummy Music Тимур Милюков — планируется, что здесь будут писать не только музыку, но и подкасты, сотрудничать с тем же театральным пространством.

В white box, которая будет служить местом для выставок, заместитель руководителя «Татмедиа» показывает огромные иллюстрации из книги «Татарстан 100: прежде и теперь», а Альфрид Бустанов, преподаватель университета Амстердама, прибывший из очередной поездки по Альметьевскому району, показывает улов — книги на арабском языке, поделенные на темы типа «детство», «любовь», «вечность», «смерть».

Раньше книги в здании на Кремлевской хранились по принципу форматно-инвентарной расстановки. Теперь их будут распределять, в частности, по темам и отраслям. Фото Максима Платонова

Пока книги перевозят и расставляют в библиотеке, сюда можно попасть в качестве туриста — в группу из 25 человек можно записаться на сайте https://irg-tatar.timepad.ru/event/1417987/. Уже заполнены даты до субботы, по две экскурсии в день. Водят их Табрис Яруллин и Лилия Залялова.

Вероятно, скоро в библиотеке проведут стратегическую сессию с участием творческих сообществ города — проговорить, как проживет первый творческий год обновленное пространство.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Радиф Кашапов
ОбществоКультура Татарстан

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