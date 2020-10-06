Ирада Аюпова: «Из-за пандемии плановые показатели были полностью обнулены»

Пока пустовали театры и галереи зрители ушли в онлайн

Пандемия двояко сказалась на реализации национального проекта «Культура» в Татарстане: запланированные проекты выполнены, бюджет не секвестирован, но провален план по посещаемости, как выяснило «Реальное время». Зато истосковавшийся по высокому искусству зритель ушел в Сеть — онлайн-трансляции выросли в разы. Больше всего от коронавируса пострадали частные театры, музеи и галереи — им не помогли даже гранты, которыми их пытался поддержать Минкульт РТ.

Реальная посещаемость упала, виртуальная выросла

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова признала, что нынешний год для сферы искусства — кризисный. Но тем не менее это не сказалось на количественных показателях реализации нацпроекта «Культура» на 2020 год.

— Со стороны государства обязательства были выполнены в полном объеме. Все, что касалось средств, направленных на реализацию национального проекта, не подлежало секвестру, не замораживалось, мы расходовали их в рабочем порядке. Я не могу сказать, что коронавирусная инфекция не повлияла на нацпроект, она повлияла на выполнение нами показателей национального проекта. И если в прошлом году у нас было порядка 28 млн реальных посещений, то в этом году мы ожидаем, что число посещений будет меньше. Это порядка 20 млн в лучшем случае, если у нас будет ровная картина по эпидемиологической ситуации. Если опять будут вводиться какие-то ограничения, то, естественно, мы и 20 млн не выполним. Сегодня мы пока говорим о том, что из 14,5 млн, запланированных за 9 месяцев, мы выполнили порядка 9 млн посещений.

«Если в прошлом году у нас было порядка 28 млн реальных посещений, то в этом году мы ожидаем, что число посещений будет меньше. Это порядка 20 млн в лучшем случае, если у нас будет ровная картина по эпидемиологической ситуации», — отметила Аюпова. Фото: Максим Платонов

Катастрофа с посещаемостью культурных учреждений из-за пандемии коронавируса, по признанию министра, фиксируется не только в Татарстане, но и по всей стране:

— Плановые показатели за второй квартал были полностью обнулены на федеральном уровне. Третий квартал шел с очень большой погрешностью. И вот сейчас решается в Минкульте России, сколько мы будем планово обозначать на 3-й квартал, то есть сколько мы должны были исполнить. Потому что в регионах ситуация разная.

Зато изголодавшийся по искусству народ хлынул в интернет. Аюпова отметила, что кратно увеличилось количество виртуальных просмотров трансляций культурных мероприятий: в Татарстане зафиксировано порядка 24 млн обращений к различным онлайн-ресурсам. Очень востребованными, например, оказались трансляции в соцсетях традиционных народных праздников.

Виртуальный формат останется в приоритете и на 2021 год, так как он дает большой количественный и географический охват. Но в министерстве надеются, что все-таки не придется закрывать театры, концертные площадки и выставочные залы, по которым за время домашнего затворничества люди соскучились и активно сейчас их посещают.

Больше всего от пандемии пострадали частные заведения. Если госучреждения хотя бы получали дотации, то негосударственный сектор только подсчитывал убытки. Аюпова отметила, что министерство пыталось помочь им грантами, но это не восполняет всех понесенных потерь и затрат.

Больше всего от пандемии пострадали частные заведения. Госучреждения хотя бы получали дотации. Фото: Максим Платонов

229,3 млн рублей на 2020 год

Несмотря на сложную обстановку, все запланированные по нацпроекту «Культура» мероприятия на этот год, по словам министра, были выполнены. Татарстану даже больше других регионов выделили из федерального бюджета средства на ремонт школ искусств — почти 250 млн рублей.

Всего на 2020 год на реализацию нацпроекта «Культура» предусмотрено более 229,3 млн рублей, из них более 137,2 млн — из федерального бюджета, свыше 92,1 — из республиканского. Напомним, нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На средства нацпроекта в этом году произведен капремонт Набережночелнинского государственного театра кукол, 14 образовательных учреждений в сфере культуры получили новые музыкальные инструменты, ноты и оборудование, созданы 3 модельные муниципальные библиотеки, построено 5 сельских клубов.

На средства нацпроекта в этом году произведен капремонт Набережночелнинского государственного театра кукол. Фото: chelny-puppet.ru

По проекту «Творческие люди» проведено 5 фестивалей детского творчества, более 1 тыс. специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, проведено 3 масштабных фестиваля, организовано 12 выставок, реализовано 5 культурно-просветительских программ.

В рамках проекта «Цифровая культура» создано 5 виртуальных концертных залов, фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнен 500 книжными памятниками, создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам.

— Это не просто инвестиции, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, инструменты, которые мы поставили в школы искусств, это жест со стороны государства, расстановка приоритетов — что государство считает важным в современной повестке дня, — подчеркнула министр.

Деньги по конкурсу

Сухие цифры отчетов дополнили эмоции тех, кому достались выделенные средства. Директор казанской детской музыкальной школы №16 имени Олега Лундстрема Наталья Протасова рассказала, что у учебного заведения — джазовая специализация. А это значит, нужны редкие дорогостоящие музыкальные инструменты. Благодаря нацпроекту школа получила 40 наименований инструментов на сумму более 7,5 млн рублей, в том числе 6 фортепиано марки «Глинка» стоимостью 685 тыс. рублей каждое, звуковое и световое оборудование, радиосистема с головными микрофонами, интерактивная и магнитная доски, мебель.

«Это не просто инвестиции, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, инструменты, которые мы поставили в школы искусств, это жест со стороны государства, расстановка приоритетов — что государство считает важным в современной повестке дня», — подчеркнула Аюпова

«Купили и передадим детям саксофоны за 200—300 тыс. рублей. Я, директор, не имею таких инструментов. А дети — в восторге», — отметила Протасова.

Директор Ильбухтинского СДК Елена Паймулина из Тукаевского района рассказала, что не месте ветхой постройки 1932 года 10 октября откроется новый сельский клуб. В отсутствие школы и детского сада ДК — единственное место, где могут собираться и проводить досуг жители. В новом Доме культуры есть все коммуникации, зал на 200 мест, гримерка, библиотека.

«Наше счастье не передать словами, это большое событие для села, где только прописано около 500 человек, а по факту проживают еще больше», — подчеркнула Паймулина.

Директор Новокырлайской сельской библиотеки Эльвира Вафина рассказала, что на модернизацию и оснащение библиотеки было выделено 5 млн рублей. Книжный фонд пополнился на почти 6,7 тыс. новинок. Для маленьких читателей в библиотеке установили интерактивный пол и настенный проектор. Открытие состоялось 19 сентября.

Директор Новокырлайской сельской библиотеки Эльвира Вафина рассказала, что на модернизацию и оснащение библиотеки было выделено 5 млн рублей. Книжный фонд пополнился на почти 6,7 тыс. новинок. Фото: tatar-inform.ru

Вафина призналась, что они напрямую работали с федералами, проектный офис которых находится в Казани, на базе Национальной библиотеки, а подготовку документации она приравняла к написанию диссертации.

Ирада Аюпова пояснила, что все проекты отбираются на конкурсной основе, решение об их финансировании принимается в Москве. Конкурсные процедуры открытые, но в итоге учитываются масштаб населенного пункта, уровень обеспеченности учреждениями культуры и другие критерии. Например, главное требование по поставке музыкальных инструментов — чтобы они достались не только казанским школам, но и школам других городов республики. А что касается сельских клубов, то ДК могут построить или отремонтировать и в небольшом селе, если там есть местные уникальные традиции.

Элеонора Рылова