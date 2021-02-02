Первый этап реставрации художественного училища Казани обошелся в полмиллиарда

Полностью 116-летний памятник архитектуры федерального значения восстановят через 1,5—2 года

Фото: Элеонора Рылова

Как выяснило «Реальное время», в конце марта компания «Евростройхолдинг» должна завершить первый этап реставрации Казанского художественного училища имени Николая Фешина. Обновленное южное крыло здания обещают показать журналистам. Уже сейчас, по признанию министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, «там реально круто». Далее будет разрабатываться проект восстановления оставшейся части особняка. Его смета обещает быть скромнее. Полностью одно из красивейших зданий Казани восстановят через полтора-два года.

Товар покажут лицом в конце марта

Попасть в здание на улице Карла Маркса, 70 сейчас невозможно — оно обнесено строительным забором, калитка на замке, сквозь щель в заборе виден пост охраны. Но в окнах горит свет, слышен звук дрели и других строительных инструментов и можно разглядеть силуэты рабочих. Как корреспонденты «Реального времени» ни напрашивались на экскурсию, разрешения так и не получили. Правда, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пообещала, что по завершении первого этапа работ, 30 марта, журналистам покажут обновленную часть здания.

На аншлаге с паспортом объекта датой окончания работ тоже значится I квартал 2021 года. Ведет их ООО «Евростройхолднг», заказчиком выступает ГИСУ РТ, разработчиком проекта — ТИГП.

Изначально ремонтно-реставрационные работы были разделены на этапы. Сначала взялись за южное крыло, потом на очереди — северное и центральная часть. Первым делом реставраторы укрепили фундамент, поменяли перекрытия, привели в порядок прохудившуюся крышу, а затем приступили к внутренним работам.

Как рассказала «Реальному времени» архитектор-реставратор ГУП «Татинвестгражданпроект» Гузель Исхакова, пока готова только треть здания:

— А все основное, где красивые богатые залы, коридоры, сохранившие исторический облик, — это во второй очереди будет «сидеть». В первой очереди тоже, конечно, есть такие помещения. Но основной объем идет следующим этапом.

«Там реально круто!»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила нашему изданию, что сейчас идут работы в правом флигеле здания, часть помещений уже отремонтирована, в другой продолжается ремонт.

— После того, как работы будут сданы и приняты, начнется разработка проектной документации на следующий этап. Как станет понятен требуемый объем финансов, будет принято решение о следующем этапе и будет инициировано продолжение работ. Вообще, это одно из красивейших зданий Казани, автором проекта является архитектор Мюфке, и все работы ведутся в строгом соответствии с требованиями к сохранению объекта культурного наследия. Это не только строительные работы, это еще и научные работы. В связи с этим процесс реставрации достаточно длительный: он сам по себе не самый быстрый, а к такому зданию нужно бережно относиться.

На реставрацию уже затрачено более 550 млн рублей. Деньги поступают траншами, и сейчас как раз пришел последний, четвертый транш. Стоимость второго этапа должна быть намного меньше. Но такая высокая цена компенсируется красотой и значимостью архитектурного памятника.

— Я сама не один раз была на этом объекте. В каком состоянии он был раньше и каким стал сейчас — это небо и земля. Там реально круто! Вы себе не представляете! Там одни подвалы чего стоят! — интриговала Аюпова.

Окончательно же особняк сдадут в эксплуатацию в течение 1,5—2 лет.

Филиала Суриковского института здесь не будет

На время ремонта студенты худучилища переехали во второй учебный корпус на улице Муштари, 16, который более чем в 5 раз меньше главного здания. Ирада Аюпова подчеркнула, что на самом учебном процессе это не сказалось, студенты получают все необходимое в полном объеме. И даже когда другие вузы переходили на дистант, фешинцы обучались очно, потому что практические творческие занятия, предполагающие наглядное обучение, трудно реализовать в режиме онлайн.

Но министр не исключила, что после восстановления главного здания все будут обучаться под одной крышей.

— По завершении работ возможно нужно будет как-то все укрупнить, грамотно разместить все в одном здании, чтобы была целостность процесса.

А вот о возвращении в стены фешинского училища закрытого филиала Суриковского института, который здесь размещался с 2008 по 2017 годы, пока речи не идет.

— Этот вопрос не прорабатывается. Сейчас на федеральном уровне идут изменения в Закон об образовании, и мы ищем альтернативные варианты — студийные какие-то истории, чтобы преподаватели из ведущих вузов страны приезжали и читали лекции, давали мастер-классы. Кроме того, в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» есть отдельный блок, по которому идет подготовка и переподготовка кадров как раз с преподавателями ведущих площадок как онлайн, так и очно, — отметила Аюпова.

Продумано «от и до»

Художник-живописец Анвар Сайфутдинов в разговоре с «Реальным временем» отметил, что незадолго до начала реставрации заходил в училище и видел разбитые стекла, протекающую кровлю, требующий ремонта фасад.

— Когда я жил и работал в Америке, я помню, что Ия Николаевна (дочь Николая Фешина, — прим. ред.) просила вернуть это здание художникам. Но так и не дождалась этого, умерла. Хорошо, что здание вернули, начали его реставрировать. Оно же уникальное! Специально построено для художников, скульпторов, там уникальные интерьеры, все продумано «от и до». Там в коридорах даже были такие маленькие «слуховые» комнаты с аркообразными потолками, где можно шепотом разговаривать — и все слышно. Чтобы какому-нибудь старичку было удобно читать лекции. Подарок городу сделал тесть Фешина, отец его жены Александры Белькович. Он же был толстовец, он и пригласил архитектора Карла Мюфке. Когда я там проезжал, обратил внимание, что они пытаются восстановить фасад таким, каким он был на старых фотографиях: правильный угол окон, верхний свет. Интересно посмотреть, что в итоге получится.

Износ составлял 71%

В марте 2018 года Казанское художественное училище оказалось на грани закрытия, так как из-за его аварийного состояния Рособрнадзор отказывался продлевать ему аккредитацию. Здание, изначально построенное для художественного училища, перешло к нему обратно только в 2004 году крайне изношенным (71%), а до этого здесь размещался КНИТУ им. Туполева-КАИ, и именно в этом корпусе проводились испытания моторных двигателей. Таких нагрузок особняк не выдержал, частично обрушилась крыша и пришлось перекрывать доступ на третий этаж южного крыла.

Тогда в интернете неравнодушные горожане организовали сбор подписей под петицией с требованием сохранить исторический памятник. Вскоре президент Татарстана снял острый вопрос, пообещав, что здание будет «бережно восстановлено». Реставрационные работы начались в ноябре 2018 года. Первоначально СМИ отмечали, что на восстановление необходимо порядка 300 миллионов рублей, а первый этап восстановления должен завершиться в июне 2019 года.

Единственный проект Мюфке в «русском стиле»

Здание на улице Карла Маркса, 70, изначально создававшееся для казанской художественной школы, было построено в начале XX века. В нем были предусмотрены просторные специальные классы для утреннего и вечернего рисунка, классы с зеркальными окнами, великолепный актовый и выставочные залы, целиком остекленный третий этаж, предназначенный для мастерских художников. Для них же было сделано специальное наклонное освещение для рассеивания прямо падающих солнечных лучей.

Строительством ведал заведующий худшколы Карл Мюфке. Наряду с предыдущим руководителем Николаем Бельковичем он был членом Попечительского комитета и участвовал в решении вопроса о финансировании строительства нового здания для школы. В начале 1901 года Мюфке представил проект и смету в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Комиссия, в которую входили Александр Померанцев и Леонтий Бенуа, одобрила проект.

Здание школы было выполнено в «русском стиле», это единственный проект Мюфке в таком ключе. Полностью объект был завершен в 1905 году, в честь чего архитектор был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.

С 1926 по 1929 годы в особняке располагался индустриальный техникум, в 1929—1930 годах — политехнический институт, в 1930—1941 годах — институт инженеров коммунального строительства. В 1941—2003 годах здание передали Казанскому авиационному институту (КАИ), впоследствии техническому университету (КГТУ им. А.Н. Туполева). В советский период был утрачен западный шатер на крыше, здание подверглось кардинальной перепланировке. Наклонная стеклянная стена третьего этажа была заменена на вертикальное остекление. К началу 2000-х годов были забиты витражи, в плохом состоянии находились интерьеры.

В 2004 году здание было передано Казанскому художественному училищу. В 2005 году главный фасад дома был отреставрирован, в последующие годы проводились внутренние реставрационно-восстановительные работы. В 2006 году училищу присвоили имя Николая Ивановича Фешина — живописца, скульптора, который попал в первый набор Казанской художественной школы.

В 1995 году указом президента Российской Федерации здание было признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.