«Мы уходим от батутных центров»: в Казани подвели итоги первого переосмысленного Сабантуя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани подвели итоги Сабантуя, который с размахом отметили 24 июня на трех площадках и еще на одной накануне праздника. Посетили их в общей сложности около 170 тысяч человек, что, например, почти в три раза больше количества гостей Федерального Сабантуя в Кемеровской области. Плюсов в празднике оказалось больше, чем минусов, а из недостатков начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов в шутку назвал затянувшие небо облака. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сабантуй отмечают в 61 регионе России и 36 странах

Татарский народный праздник Сабантуй, концепцию которого в Татарстане начали переосмысливать в этом году, отмечают не только в республике, но и за ее пределами. В этом году он проходит более чем в половине регионов России, а также в других странах.

— Всего графиком проведения народного праздника Сабантуй в 2023 году было запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе. И также Сабантуй проводится в 36 странах. На сегодняшний день львиная доля — это 175 Сабантуев — было проведено, — сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Среди праздников в других регионах России он выделил Федеральный Сабантуй, который отпраздновали в Кемерово 1 июля, и Всероссийский сельский Сабантуй, состоявшийся 27 мая в Астраханской области. Первый по количеству зрителей среди Сабантуев, проходящих за пределами Татарстана, стал лидером — несмотря на зной он, по предварительным подсчетам, собрал около 60 тысяч зрителей.

В Татарстане главный Сабантуй прошел в Казани, напомнил Дамир Натфуллин. Проанализировав выводы гостей праздника, в Министерстве культуры республики пришли к выводу, что он «претерпел изменения».

— И это действительно так. Дело в том, что в этом году много нововведений было, — заявил спикер, уточнив, что в Татарстане по-новому заиграли все национальные праздники и отличаются своей содержательной частью.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дамир Натфуллин пояснил, что на смыслы, которые пытаются донести через Сабантуй, стали «смотреть глубже», начали внимательнее относиться к традициям и истории праздника. Одна из первостепенных задач — привлечение молодежи, а одна из основных целей — «прийти к исконной традиции празднования Сабантуя и довести эту идею до как можно большего количества людей».

— Мы уходим от батутных центров, — заявил он, обратив внимание, что «это действительно интересно детям», но на праздниках, на которых пытаются показать традиции и вовлечь в них подрастающее поколение, они не совсем уместны. Сабантуй сейчас посещают в основном граждане среднего возраста и старше.

Как позже добавил начальник Управления культуры Казани, «запрос на отсутствие батутных центров — это не просто так». Народные игры вызывают интерес у гостей Сабантуя, а площадка его проведения — то самое доступное место, где можно показать все «традиции и обряды в современном плане».

«Мы получили то, что получили»

Сабантуй в Казани состоялся в русле темы «история нашей культуры, история наших традиций», сообщил Азат Абзалов. Он напомнил, что этот праздник не обходится без скачек, которые прошли 23 июня на ипподроме, национальной борьбы корэш и сбора даров.



— Мы получили то, что получили. И прежде всего, конечно, стоит отметить, что каждому времени присущи изменения праздника. Сабантуй отсчитывает очень продолжительную свою историю, — рассказал он, обратив внимание, что вокруг истории праздника до сих ведутся дискуссии.

В Казани также провели исследование, показавшее, что причина, по которой Сабантуй — один из самых любимых праздников, — это возможность поучаствовать в нем. Например, гости могут принять участие в состязаниях или сборе подарков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году на Сабантуй казанцев приглашали прийти в национальных костюмах. На просьбу, как заявил Азат Абзалов, откликнулись многие, и они смогли почувствовать себя по-настоящему причастными к празднику. Как уточнил Дамир Натфуллин, на главную площадку в Мирном почти каждый пятый гость пришел в национальном костюме.

— Я думаю, это достаточно большое достижение, если взять прошлые годы. Но в то же время это еще огромный потенциал для роста. И я думаю, что из года в год у нас этот показатель будет расти, — высказался он.

Посетили Сабантуй в Казани около 170 тысяч человек, из которых около 20% пришлось на гостей столицы Татарстана. В дни проведения праздника в гостиницах города фиксировали высокую загруженность. По словам Азата Абзалова, многие приехали именно с целью посетить праздник.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Особое внимание при организации и проведении праздника в Казани уделили мерам безопасности. Серьезных правонарушений удалось избежать. Зафиксировали обращения гостей к медикам, но в основном жалобы были связаны с давлением или головной болью.

Успехи и недочеты прошедшего в Казани Сабантуя уже разобрали. Дискуссии по программе продолжаются.

— Конечно, недочеты есть. Но больше успехов. И этот успех публично оценил раис Республики Татарстан. И четкое поручение сформулировал: продолжать эту работу. Поэтому будем продолжать эту работу. Научная дискуссия не закрыта. Мы открыты к предложениям, — сказал Азат Абзалов.

Гастрономические рекорды Сабантуя и 20 тысяч съеденных эчпочмаков

Вкусную еду Азат Абзалов назвал одной из самых главных составляющих Сабантуя наряду с песнями и танцами. Им и уделили особое внимание при проведении мастер-классов.

— И не обошлось без рекордов. К примеру, на подворье Зеленодольского района был испечен чак-чак весом 173 кг — по количеству народов, проживающих в Татарстане, с количеством зернышек 4 миллиона — по количеству людей, проживающих в республике, — рассказал начальник казанского Управления культуры.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На подворье Менделеевского района Татарстана в Казани приготовили «масштабную кулинарную конструкцию» — самый большой баурсак. Он весил 1 тонну 634 кг.

— Мы съели в эти дни, мы посчитали с коллегами, порядка 20 тысяч эчпочмаков, порядка 10 тысяч перемячей, беляшей и разных кулинарных, скажем так, произведений искусства наших татарских кулинарных. Выпито порядка 3 тысяч литров чая, — рассказал Азат Абзалов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Программу Сабантуя готовили «существенное количество» артистов — 2,5 тысячи. Среди них были как профессиональные исполнители, так и любители. Участвовали в том числе и дети.



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Татьяна Демина