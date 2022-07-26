В Татарстане создадут видеоролики об общечеловеческих, мусульманских ценностях на четырех языках

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют выпустить социальные видеоролики об общечеловеческих, мусульманских ценностях на татарском, русском, арабском, английском языках. На эти цели выделят более 1,2 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Исполнитель должен разработать сценарий для видеороликов, в том числе подготовить сюжетные линии, разработать главные и второстепенные роли, вспомогательные типажи. Написание сценария включается в себя литературное описание событий совместно с историками, с использованием исторической литературы и архивных материалов.

Также исполнителю необходимо исторически обосновать факты и события, обеспечить каноническое соответствие материала нормам ханафитского мазхаба и матуридитского вероучения.

Режиссерский монтаж съемочного материала и графики, итоговая цветокоррекция, звуковое и музыкальное оформление роликов, написание оригинальных музыкальных фрагментов, добавление специальных эффектов также входит в обязанности исполнителя.

Фото: Максим Платонов

Заказчика ищет Министерство культуры Татарстана. Ролики необходимо подготовить до 25 декабря. Их планируют разместить в интернете и показывать на телеканалах.

Одновременно с этим Минкульт Татарстана ищет подрядчика, который займется декорационным оформлением площадок XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Ему готовы заплатить 1,4 миллиона рублей.

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Татьяна Демина