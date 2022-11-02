Предельную численность работников Министерства культуры Татарстана увеличили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане увеличили предельную численность работников Министерства культуры республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, с 1 октября этого года предельная численность работников Министерства культуры Татарстана — 58 человек. Месячный фонд оплаты их труда составляет 1,4 миллиона рублей.

С начала 2023 года предельная численность работников ведомства вырастет и составит 67,5 единицы. Увеличится и месячный фонд оплаты их труда — до 1,647 млн рублей.

В частности, 58 человек будут работать в аппарате Министерства культуры Татарстана. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам установлен в размере 1,49 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 9,5 единицы — ставки в секторе бухгалтерского учета и отчетности подведомственных Минкульту учреждений. Месячный фонд оплаты их труда составит почти 152 тысячи рублей.

Также постановлением Кабмина Татарстана в Министерстве культуры переименованы несколько отделов. Так, отдел правовой и кадровой работы стал отделом государственной службы, кадровой и юридической работы, отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями — отделом взаимодействия с общественными организациями. Финансово-экономический отдел преобразован в финансово-экономический отдел и сектор бухгалтерского учета и отчета подведомственных учреждений.

В августе штатное расписание увеличили Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана — с 80 до 89 должностей. Прохождение государственной гражданской службы на них установлено до 31 июля 2025 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина