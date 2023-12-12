Четверть работников отрасли культуры в Татарстане повысили квалификацию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние годы квалификацию повысили четверть работников сферы культуры. Об этом на брифинге в кабмине рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

— Прошли повышение квалификации на базе центров непрерывного образования за годы реализации проекта 4,5 тысячи специалистов. Фактически это четвертая часть работников отрасли, — заявила она.

Ирада Аюпова уточнила, что сотрудники учреждений культуры повышают квалификацию в 13 вузах России. Среди них, в частности, Казанский государственный институт культуры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в 2023 году в Татарстане на национальный проект «Культура» направили 1,595 млрд рублей. В частности, 692 млн рублей выделили из федерального бюджета, 393 млн — из республиканского.



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Татьяна Демина