В Татарстане появится культурный центр имени Якова Емельянова для кряшен

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании культурного центра имени священника РПЦ, кряшенского поэта Якова Емельянова.

Создать центр предложило Министерство культуры РТ, оно же выступит его учредителем.

Основной целью деятельности учреждение является сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, содействие в реализации прав кряшен на сохранение и развитие самобытности, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Яков Емельянович Емельянов родился в 1848 году в Лаишевском уезде Казанской губернии, умер в возрасте 45 лет. Был священником Русской православной церкви, кряшенским поэтом. Получил известность среди кряшен благодаря двум сборникам стихов, опубликованным еще при его жизни. В народе Емельянов имел прозвище Жырчы Жякяy.