Федеральный Сабантуй-2021 финансировали с нарушениями?

Татарское подворье за 10 млн

В действиях Минкульта Татарстана по выделению субсидии на организацию Федерального Сабантуя прошлым летом в Нижневартовске нашли признаки нарушения закона о защите конкуренции. Поводом для начала разбирательства стали результаты выездной проверки.



Как следует из материалов дела, прошлой весной на заседании комиссии министерства было решено выделить некоммерческим организациям 10 млн рублей из бюджета Татарстана, чтобы покрыть их затраты на проведение праздника плуга. Комиссия рассматривала заявку Республиканского общественного фонда Всемирного конгресса татар на субсидию для изготовления татарского народного подворья.

Незадолго до этого, согласно протоколу заседания комиссии, Минкульт разместил на своем сайте объявление о начале приема заявок от НКО в течение 10 дней — с 6 по 16 марта 2021 года. За этот период заявку прислала лишь одна НКО — вышеназванный фонд ВКТ. В результате он и был определен получателем субсидии в размере 10 млн.



В действиях Минкульта РТ по организации Федерального Сабантуя в Нижневартовске нашли признаки нарушения закона о защите конкуренции. Фото: n-vartovsk.ru

Соглашение между сторонами было подписано 30 марта, а на следующий день, как выяснили антимонопольщики, фонд ВКТ заключил уже договор поставки с индивидуальным предпринимателем Глониным Е.М. По документу, поставщик должен был передать заказчику:

«Татарское национальное гостевое подворье из сборно-разборных конструкций многоразового использования, включающего в себя следующие элементы: дом, баня, сарай, беседка, забор, входные группы, мельница, колодец, будка для собаки, ульи, телега, декоративный пруд с мостиком для проведения мероприятия».

Также, согласно договору, стоимость товара составляет 10 млн рублей и облагается НДС. Изготовить все элементы национального подворья ИП Глонин Е.М. должен был до 20 мая прошлого года, то есть за месяц до проведения праздника.

Объявление о приеме заявок дали спустя 3 месяца после Сабантуя

Однако проверяющие пришли к выводу, что предоставление Министерством субсидии фонду Всемирного конгресса татар на покрытие затрат, связанных с изготовлением подворья для праздника «Сабантуй» в Нижневартовске, «носит признаки нарушения антимонопольного законодательства».

— В нарушение Порядка финансового обеспечения затрат Министерство на Официальном сайте в Официальном разделе не опубликовало извещения о начале приема заявок на получение субсидии. Информация, указанная в протоколе заседания Комиссии, о том, что объявление о начале приёма заявок от некоммерческих организаций было размещено на Официальном сайте Министерства, не соответствует действительности, так как Инспекция на Официальном сайте Министерства не обнаружила указанного извещения, — сообщили антимонопольщики.

Получив результаты проверки, Министерство культуры республики направило в адрес УФАС по РТ возражение, где утверждало, что объявление о приеме заявок все же было опубликовано на сайте, а в качестве подтверждения привело ссылку, но не на сам документ, а на раздел с десятками объявлений о проведении отборов для предоставления субсидий.

Впрочем, как выяснили эксперты, объявление, на которое указывает Минкульт, было размещено лишь 2 сентября 2021 года, то есть спустя почти 3 месяца после проведенного в Нижневартовске Сабантуя.

Хотя напомним, согласно протоколу заседания комиссии министерства, прием заявок на предоставление субсидий осуществлялся с 6 марта по 16 марта 2021 года. В итоге, дело рассматривается по признакам нарушения части 1 статьи 17 федерального закона «О защите конкуренции».

— Министерство культуры Республики Татарстан, как орган исполнительной власти, ответственный за организацию и реализацию проектов, а также проведение мероприятий в сфере культуры в 2021 году, предоставило субсидию на покрытие затрат по изготовлению подворья в рамках организации праздника «Сабантуй» в г. Нижневартовске, в нарушение конкурентных процедур. Субсидия в размере 10 млн рублей была предоставлена без публикации соответствующего извещения о начале приема заявок на ее предоставление. Исходя из материалов, собранных Татарстанским УФАС России в ходе рассмотрения данного дела, фактическое изготовление подворья в рамках организации татарского национального праздника «Сабантуй» в г. Нижневартовске было осуществлено ИП Глонин Е.М., привлеченного в качестве поставщика, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления.

Эпидобстановка сократила программу праздника в несколько раз

К празднованию Федерального Сабантуя в Нижневартовске готовились три года. Изначально отметить 21-й по счету всероссийский праздник плуга планировали на берегу Оби, где хотели обустроить временную татарскую деревню и организовать соревнования по национальной борьбе кореш. Но свои коррективы в планы организаторов внесла пандемия коронавируса.

Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе место проведения Сабантуя перенесли, а программу праздника и количество площадок, где должны были проходить мероприятия, заметно сократили: отменили состязания по бегу в мешках, подъему тяжестей, также соревнования певцов и танцоров, осталось не смонтированным и вышеназванное национальное подворье.

19 июня на одной из городских площадок прошли лишь состязания по борьбе на поясах. Фото: n-vartovsk.ru

Оставшуюся часть мероприятий провели в разные дни — 18 июня Сабантуй торжественно открыли в концертном зале нижневартовского Дворца искусств. На него прибыла официальная делегация Татарстана, которую возглавил заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев. 19 июня на одной из городских площадок прошли лишь состязания по борьбе на поясах.

Ангелина Панченко