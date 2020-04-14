Директор татарского драмтеатра перевыполнил «майские» указы Путина

Экс-главу управления культуры Набережных Челнов отдали под суд за «прихватизацию» вверенного имущества и чужих премий

В Набережночелнинский горсуд поступило дело бывшего директора драмтеатра и главы управления культуры Рашата Файзерахманова. Уже в ранге безработного он частично признал вину в злоупотреблении полномочиями с трудоустройством «мертвых душ». По версии обвиняемого, левая зарплата шла на оплату затрат на проведение Сабантуя, гастроли театра и сувениры для ВИП-гостей. Для личных нужд директор временно использовал лишь театральный фургон для декораций — хранил в нем садовый инвентарь.

27 «мертвых душ» к финалу следствия «воскресли»



Заслуженного работника культуры России и Татарстана отправили на скамью подсудимых в одиночку. Хотя за восемь месяцев расследования в ранге подозреваемых успели побывать еще трое сотрудников театра — два водителя и главбух. В феврале и марте 2020-го их преследование по делам о мошенничестве и растрате было прекращено за отсутствием состава преступления.

По тем же основаниям частично прекратили еще два десятка эпизодов уже в отношении Рашата Файзерахманова — с него полностью сняли подозрения в хищении бюджетных средств путем мошенничества и в превышении полномочий. В окончательном обвинении Следкома бывшему директору Набережночелнинского государственного татарского драматического театра остались присвоение вверенного имущества и четыре злоупотребления полномочиями — два из них связаны с выплатой премиальных, еще два — с фиктивным трудоустройством.

На старте расследования в материалах прокуратуры и Контрольно-счетной палаты исполкома автограда фигурировали сведения о 29 «мертвых душах» в одном театре, включая 15 творческих работников. Зарплату и премии люди получали, а в табелях учета рабочего времени почему-то не фигурировали. Однако после изучения всех документов и допросов свидетелей подозрения в хищении этих зарплат не подтвердились. И общий размер выявленного по делу ущерба сократился до 1 млн рублей.

Заметим, на посту директора театра Рашат Файзерахманов отработал 12 лет, до этого пять лет возглавлял городское управление культуры и искусства.

По версии обвиняемого, левая зарплата шла на оплату затрат на проведение Сабантуя, гастроли театра и сувениры для ВИП-гостей. Фото chelny.navse360.ru

В потерпевших — Минземимущество и Минкультуры

Статус потерпевших в этом деле получили сразу два ведомства: Минкультуры РТ как учредитель драмтеатра и распорядитель бюджетных средств, а Минземимущество РТ как собственник театрального имущества. Таковым являлся автофургон «ГАЗ», который использовался для перевозки декораций.

После увольнения Файзерахманова ревизия обнаружила, что от «ГАЗа» остались лишь кабина и шасси. Сам фургон следователи обнаружили в дачном поселке «Ясная Поляна» Тукаевского района на личном участке заслуженного деятеля культуры. Вместо реквизита в фургончике хранились стройматериалы и инвентарь. В ходе расследования уголовного дела нашлись очевидцы того, как директор еще в 2018-м году нанимал кран-манипулятор для погрузки и транспортировки служебного фургона на свою дачу.

На следствии дачник пояснял, что одолжил имущество лишь на время, а потом просто не смог вывезти — дороги размыло. В то же время по итогам ревизии экс-директор предлагал выкупить это имущество у театра, но новый руководитель ему отказал, сославшись, что не вправе распоряжаться республиканской собственностью.

Присвоенный фургончик следствие оценило в 20 тысяч рублей. В феврале 2020 года Файзерахманов вернул его на место.

Статус потерпевших в этом деле получили сразу два ведомства: Минкультуры РТ как учредитель драмтеатра и распорядитель бюджетных средств, а Минземимущество РТ как собственник театрального имущества. Фото nbc.arriva.ru

Актерские премии получили вахтеры и водители

По данным Следкома, бывший директор частично признал вину и в злоупотреблениях полномочиями путем фиктивного трудоустройства. Так, за три года заместитель главбуха театра на бумаге стала богаче на 281 тысячу рублей. Однако следствием установлено — дама лишь числилась в бухгалтерии, ее зарплату дважды в месяц получала непосредственная начальница и отдавала Файзерахманову.

Схожим образом директору, по версии обвинения, поступала зарплата фиктивно трудоустроенного звукооператора. Причем с 2013 по 2016 год эти деньги получал выполнявший обязанности звуковика осветитель. А когда он скончался, начисление не прекратилось. Благодаря этому покойнику в «оперативном фонде» директора с 2016 по январь 2019 года оказалось еще 507 тысяч рублей.

В присвоении данных сумм Файзерахманова не обвиняют. В ходе следствия главбух в статусе подозреваемой и свидетеля сообщала, что часть театральных расходов оплачивалась не из кассы учреждения. С ее слов, периодически начальник показывал ей чеки по командировочным расходам и покупке продуктов питания, цветов, подарков и сувениров — для гостей театральных фестивалей и премьер. Впрочем, женщина уверяла — сверкой этих чеков она никогда не занималась и баланс подпольной бухгалтерии не вела.

Сам обвиняемый настаивал — за счет «мертвых душ» удавалось вывозить актерскую труппу на гастроли, ежегодно закупать продукты и форму на проведение Сабантуя, поскольку с 2016 года бюджет театра сократили и данные статьи расходов перестали финансировать.

Еще два эпизода связаны с расходованием целевых субсидий Минкульта РТ на исполнение «майских» указов Владимира Путина. Затрагивающий сферу культуры Указ президента РФ распространялся лишь на высококвалифицированных работников культуры, искусства и кинематографии — актеров, режиссеров, музыкантов театра. Однако Рашат Файзерахманов решил поощрить и остальных — водителей, сантехника, кассира, швею, столяра, уборщиков и начальника отдела маркетинга. Суммы были от 3 до 6,5 тысячи рублей — всего на 254 тысячи рублей.

Сам обвиняемый настаивал — за счет «мертвых душ» удавалось вывозить актерскую труппу на гастроли, ежегодно закупать продукты и форму на проведение Сабантуя. Фото v-chelny.ru

Такое «перевыполнение» президентских указов следствие расценило по статье 285 УК РФ — злоупотребление полномочиями. Сам же обвиняемый уверял — хотел лишь сохранить коллектив, часть которого получает зарплаты не больше 12 тысяч рублей.

Дата первого заседания суда по этому делу пока не назначена.