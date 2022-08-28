В Татарстане создадут сайт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

От новостей до анализа состояния и развития мусульманской инфраструктуры

Как выяснило «Реальное время», Министерство культуры Татарстана занялось поиском разработчика сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией — юбилейная дата празднуется в этом году. За создание, сопровождение и продвижение ему готовы заплатить 10 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Сайт создается в целях освещения в интернете мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Стартовали они еще в январе как в Татарстане, так и в других регионах России, в том числе и в Москве.

С помощью сайта общественность планируют познакомить историей ислама в России. Еще одна его цель — пропаганда в медиапространстве «традиционных духовных ценностей и интеллектуального наследия мусульман России» и «осмысление истории и культуры народов Среднего Поволжья с Х века до настоящего времени в свете принятия ислама Волжской Булгарией». Сайт также призван вовлечь российских мусульман в созидательную деятельность и общероссийские мероприятия, связанные с празднованием юбилейной даты.



На разработку сайте отводится меньше месяца. В течение 20 дней с момента заключения контракта разработчик должен представить Минкульту Татарстана готовый продукт, в котором есть четыре раздела. Первый — раздел средств массовой информации, содержащий новости, интервью, пресс-релизы, пост-релизы, фотографии и видеоролики. К моменту первоначального размещения сайта на нем уже должны быть опубликованы 10 новостей, три фоторепортажа и один видеоролик.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Второй раздел — историко-культурный. Он должен быть представлен информацией об истории ислама в Восточной Европе от эпохи Хазарского каганата до советского периода, а также по современной исламской культуре мусульманских народов России.

Раздел третий посвятят международным публикациям о сотрудничестве России, включая Татарстан и другие регионы, с иностранными государствами и организациями исламского мира в экономической, образовательной и культурной сферах. Там же можно будет найти информацию о жизни известных соотечественников-мусульман за пределами России и исламском наследии российских мусульман за границей.

Четвертый раздел будет содержать информацию об исламе и исламоведении в современной России. Читатели смогут ознакомиться с современным российским исламоведением, ведущими учеными и результатами их исследовательской деятельности, особенно с изучением исламского духовного наследия народов России. Публикации в четвертом разделе будут посвящены и осмысление опыта России и ее регионов в развитии исламских институтов в постсоветский период. Там же будут публиковать заметки и дискуссиях и круглых столах с участием известных исламоведов, бизнесменов-мусульман, религиозных деятелей, блогеров по актуальным вопросам мусульманского сообщества страны и обсуждение современной роли ислама у народов России.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Четвертый раздел, пожалуй, станет самым информативным. Помимо указанной выше информации, в нем целый блок посвятят анализу состояния и развития мусульманской инфраструктуры — халяльному питанию и производству халяльной продукции, торговле, книгоизданию, сфере отдыха и досуга мусульман, деятельности мусульманских учебных заведений, мусульманским медиа и тому подобному. Публиковать намерены и обзоры публикаций известных мусульманских блогеров.

Созданием сайта обязанности подрядчика не ограничиваются. До окончания срока контракта — 31 декабря 2022 года — он должен организовать и провести не менее одного круглого стола на территории каждого из 43 районов Татарстан и двух городских округов — Казани и Набережных Челнов. Они должны пройти и в столице соседней Башкирии — Уфе, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Махачкале.

Празднование 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией стартовало в январе

Напомним, старт празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией дали в Татарстане в январе этого года. Первым событием, приуроченным к юбилейной дате, стал Всероссийский мусульманский форум, на котором, в частности, презентовали национальный проект «Туганбатыр». Следом дали старт написанию рукописного мусхафа благородного Куръана.



Фото: Максим Платонов

Следом за Татарстаном к празднованию важной для исламского мира даты присоединился и федеральный центр. В январе в Московской Соборной мечети прошла VII Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему: «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман», а в мае в Госдуме открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

План мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане утвердили лишь спустя месяц после первого мероприятия, приручённой к этой дате — в феврале. Он включает в себя 79 мероприятий от концертов и спектаклей до учреждения памятной медали так далее.

Основные торжества прошли в Татарстане в мае. В Казани на месте снесенного парка аттракционом «Кырлай» заложили памятный камень Соборной мечети. Ожидается, что осенью стартует строительство.

Фото: Дмитрий Резнов

Торжества проходили в мае и в Болгаре — «Изге Болгар жыены». Там провели одно из многих заседаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина. В его рамках состоялось торжественное гашение памятной почтовой марки в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина