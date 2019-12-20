Ирада Аюпова: «Нельзя прятать от людей культурные ценности»

Министр культуры РТ рассказала о театрах, арт-пространствах, вопросе национальных языков

Фото: Максим Платонов

Завершающийся Год театра в России был насыщен культурными событиями в Татарстане. В республике проходили конкурсы сценического искусства, запустили новый кинопроект. Кроме того, трансформируются музеи, расширяется выставочное пространство, создается новая школа оперного искусства. О том, что татарская культура выходит за пределы республики и страны, рассказала сегодня на встрече с журналистами министр культуры РТ Ирада Аюпова. Министр сразу заявила, что не будет выступать в форме отчета. Она провела живую беседу, во время которой обменялась мнениями с журналистами о том, что сложилось и что еще предстоит сделать. По итогам встречи «Реальное время» представляет 10 фактов о культурном Татарстане.

1. Как через боль воспитать человеческие ценности

На встрече говорили о плотности театральных событий за последний год в Татарстане, отметили работу муниципальных актеров и режиссеров. На сценах Казани прошли 25 спектаклей Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Состоялся XIX Межрегиональный конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» имени Закирова. Обладателю Гран-при вручили президентский сертификат на 1 млн рублей. В Казани провели I Всероссийский конкурс драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. В конкурсе приняли участие авторы из 25 городов России и четырех стран зарубежья, пишущие на русском и татарском языках и представляющие ранее не опубликованные пьесы.

«Это результат не одного года. Получаем то, что готовили во время длительной, системной работы. Во время депрессии лучше, чем драма, лекарства нет. Если после тренажерного зала болят мышцы, значит, идет формирование мышечной массы. Культурные ценности тоже формируются через боль душевную. Нужно готовить юного зрителя, воспитывать в нем правильные чувства не только через развлечения, после спектаклей проводить с ним беседы о замысле режиссера, зачем этот спектакль», — отметила Ирада Аюпова.

Фото inde.io

Во время депрессии лучше, чем драма, лекарства нет. Если после тренажерного зала болят мышцы, значит, идет формирование мышечной массы. Культурные ценности тоже формируются через боль душевную

2. Что поразило и запомнилось

Министр культуры поделилась самыми яркими впечатлениями: «На прошлой неделе приняла участие в конференции РГИСИ (Института сценического искусства). Речь шла о создании культурных центров в городах России. Одна из участниц мероприятия мне сказала: «Смотрела по телевизору вашу «Золотую Орду». Это так актуально, здорово, что у вас есть национальный балет». Она была очень удивлена, когда ответила ей, что это современное произведение, у него — живущие авторы, новая постановка.

Самым запомнившимся событием стало мое участие в культурной программе Валдайского форума в Сочи. Это одна из самых топовых политических площадок в мире. Презентовала в качестве ведущей культуру Востока. Звучала музыка татарских композиторов, исполнялись произведения только на татарском языке. После этого ко мне подходили ученые, политологи из Канады, США. Говорили, что хотят увидеть Татарстан, а те, кто был у нас, — приехать еще раз».

3. Что Татарстан хочет сказать своим кино?

Казань присоединилась к всероссийской акции короткометражного кино. Министр культуры рассказала, что «дошлифован» альманах из семи короткометражек, которые будут представлены в ближайшие дни. Будет показ в Санкт-Петербурге. «Неожиданно хорошие работы получились, потрясающие, на мировом уровне. Фишка в том, что каждый из приехавших режиссеров будет продвигать нашу территорию и наших актеров на своем рынке», — отметила руководитель Минкульта.

Фото tatarkino.ru

Чтобы кинематограф развивался в Татарстане, мы должны сами определиться: что мы хотим сказать в кино и как сказать так, чтобы быть понятными людям

«Татары — очень театральный народ. Но нельзя бездумно относиться к расходованию средств без перспективы последующего проката. Чтобы кинематограф развивался в Татарстане, мы должны сами определиться: что мы хотим сказать в кино и как сказать так, чтобы быть понятными людям. Кино должно увлекать, захватывать. Для творчества нужны две вещи: выстроенная система и ремесло, последующая драматургия, режиссура. Мы даем возможность молодым драматургам писать и молодым режиссерам ставить, экспериментировать на профессиональных площадках. Нужна в хорошем смысле школа и свобода, а поиск ресурсов — это третий этап. Если выстроим эту систему в кино, будет здорово».

4. Достойна ли Казань звания города-героя?

Аюпова вспомнила о проекте публикаций писем военного времени. «Девушка писала с фронта матери, что их хорошо кормят. Фронтовикам тыл отдавал все последнее. Столько драматизма в той ситуации было. Молодежь не понимает ценности Победы. Казанский обвод строили в 40-градусный мороз. Сейчас говорят, что была ошибка. А что было бы, если бы фашисты пошли дальше, если бы лишились крепкого тыла? Накануне 75-летия Победы, думаю, нужно понимать, как увековечить вклад в Великую Победу каждого человека, независимо от его места нахождения. С позиций дня сегодняшнего мы не понимаем трагедию войны. Сейчас говорим о госзаказе на произведения искусства, которые рассказывали бы молодому поколению о цене человеческой жизни на войне».

5. Побудить к проектам, которые решают реальные проблемы

По словам министра, в этом году в республике внедрили практику публичной защиты проектов. «Мы даже в культуре материальное выше ставим какой-то идеи. Приходят, говорят: «Нужна мебель, компьютеры». Наверное, это купить нужно. Но первична проблема, которую вы хотите этим проектом решить. Вначале спрашиваю: «Как этот проект решит проблему и каким будет социальный эффект?» И все, тут же сдувались. Потому что проектная деятельность у нас — «дайте денег на три компьютера и два стола». Нужно побудить людей думать, что их деятельность реально решает проблему. В соцсфере невозможно навязать, можно только поддержать. Миссия государства и Минкульта — поддерживать тех, кто реально нуждается в помощи, чтобы это приносило реальные дивиденды.

Фото Максима Платонова

Наши выпускники цирковой школы работают в «Цирке дю Солей» и в «Цирке на Цветном бульваре». Вкладываем деньги в становление. Надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки

6. Будущее цирка пока туманно

«У нас есть идеи сделать программы, которые будут использовать ресурсы цирка, но это больше театрализация с элементами циркового искусства. Если говорим про построение профессиональной труппы, то нужны кадры — очень длинный процесс. Наши выпускники цирковой школы работают в «Цирке дю Солей» и в «Цирке на Цветном бульваре». Вкладываем деньги в становление. Надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

7. «Звание для государства — самый дешевый способ после «спасибо»

По мнению Аюповой званием «Народный артист» творческая личность настолько поднимает государство, что оно ему должно обеспечивать соответствующий социальный статус. «На федеральном уровне должно быть признание людей, их должны знать на уровне страны. Чтобы наши артисты были узнаваемы на территории всей России, мы должны очень активно продвигать наше искусство не только в Татарстане, но и за его пределами. Должна быть не только финансовая поддержка. К сожалению, сегодня звание — это самый дешевый для государства способ поощрения после «спасибо».

8. О национальной опере

На встрече затронули тему нового центра Альбины Шагимуратовой. По словам руководителя Минкульта, певица среди востребованных исполнителей Татарстана — одна из самых узнаваемых в мировом оперном искусстве. Ее центр разместится на площадке КЦ «Сайдаш». «Бюджет предусмотрен, эту работу обсуждали с мэрией Казани. У Альбины Шагимуратовой есть свои ученики, которые могут вести постоянную работу. Кроме того, на мастер-классы будем приглашать известных исполнителей, которые будут шлифовать профессиональное мастерство. В новом центре потрясающие условия: стены в классах с полной звукоизоляцией. Кроме условий материальных, должен быть кадровый потенциал. Солистом работать очень тяжело. У нас уникальная территория с богатым оперным наследием. Если получится сделать школу нашей национальной оперы, то сможем ее транслировать по всему миру и ставить в Казахстане, Азербайджане, Турции».

Фото Романа Хасаева

У Альбины Шагимуратовой есть свои ученики, которые могут вести постоянную работу. Кроме того, на мастер-классы будем приглашать известных исполнителей, которые будут шлифовать профессиональное мастерство

9. Будущее за арт-пространствами на вокзалах и в торговых центрах

По мнению Аюповой, музеи как место однократного посещения — уже неактуально, неправильно. Отреставрированные музеи, например Салиха Сайдашева, должны стать точками роста. «Это должны быть активные музейные экспозиции, прятать исторические ценности от людей нельзя».

Министр напомнила о коллекции Заусаева, который всю жизнь собирал древности, и когда ему было тяжело, ценности оказались никому не нужны. Теперь они лежат в запасниках в Финляндии. Сейчас министерство ведет переговоры об их экспонировании в Татарстане. «Нельзя фокусировать внимание лишь на крупных объектах, история сохраняется как раз в личных архивах».

«У нас пишут: «Зачем столько денег вкладывать в культуру?» В годы войны люди свои жизни положили на то, чтобы сохранить культурное наследие. Что же должно поменяться в культурном сознании, раз мы считаем, что в культуру инвестировать нельзя», — возмутилась министр.

Аюпова рассказала о современных формах выставочных пространств в торговых комплексах, на вокзалах, в аэропортах. Одно из них уже действует в здании бывшей фабрики по изготовлению музыкальных инструментов. Теперь там проводят выставки, мастер-классы. Уютная концепция для семейного досуга.

Фото Рината Назметдинова

В годы войны люди свои жизни положили на то, чтобы сохранить культурное наследие. Что же должно поменяться в культурном сознании, раз мы считаем, что в культуру инвестировать нельзя?!

10. Язык искусства надо понимать душой, но маркировка для языков нужна

Идеальной моделью многоязычия Ирада Аюпова считает Швейцарию с четырьмя государственными языками. Сама Аюпова приехала в Россию 25 лет назад из Баку, учит татарский язык последние семь лет. По ее мнению, язык искусства порой понятен и без перевода. «Мы должны уважительно относиться друг к другу, в том числе и в языковой культуре. Чтобы соблюдать полное двуязычие, нужно обеспечивать русский контент и даже английский. Думаю, надо начать с языковой маркировки».