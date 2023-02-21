В Татарстане переосмыслят концепцию Сабантуя

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане ведется работа по переосмыслению концепции организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. Об этом сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова.

— Это относится ко всем без исключения праздникам: и Уяв, и Петрау, и Семык. Мы все-таки хотим в этом году сделать нашим флагом именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций, — заявила она.

Ирада Аюпова напомнила, что поручение переосмыслить культуру проведения традиционных праздников, в том числе Сабантуя, дал в прошлом году раис Татарстана Рустам Минниханов. На сегодняшний день работой занимается рабочая группа под руководством вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани — в поселке Мирный, в Дербышках и на Лебяжьем — площадки празднования Сабантуя в прошлом году посетили 110 тысяч человек. Их них 20%, то есть 22 тысячи гостей, туристы.



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Татьяна Демина