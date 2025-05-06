Найдут ли татарстанские кинотеатры спасение в «симбиозе» с фитнесом

Рекордное падение посещаемости заставляет кинопрокатчиков искать нетривиальные пути выхода из кризиса

Фото: Реальное время

Федеральные киносети на фоне значительного падения посещаемости, рекордного за последние три года, ищут способы исправить положение. В частности, глава объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил о планах сдать часть помещений кинотеатров в аренду фитнес-клубам Spirit с целью генерирования общего потока клиентов в единую локацию. О ситуации с посещаемостью в татарстанских кинозалах, перспективах, которые открываются для них с расширением спектра услуг, и возможном эффекте от диверсификации кинобизнеса — в материале «Реального времени».

«Кина» не будет — зритель ушел?

В начале 2025 года российские кинотеатры столкнулись с рекордным падением посещаемости. Глава киносети «Синема парк» Алексей Васясин назвал несколько причин, которые способствовали падению интереса зрителей, в частности уход голливудской продукции, сужение репертуара и рост цен на билеты. Он также рассказал, что владельцы недвижимости начали отказываться от скидок кинотеатрам и перепрофилируют площади под фитнес и детские развлекательные зоны, а его сеть планирует сдать часть своих помещений в аренду сети фитнес-клубов Spirit под тренажерные залы.

В начале 2025 года кинотеатры столкнулись с рекордным падением посещаемости. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение посещаемости в кинотеатрах республики, и в частности в Казани, подтверждается и данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).



Год Кол-во зрителей, тыс. чел. Сумма сборов, млн руб. Средний сбор на 1 зрителя, руб. РТ Казань РТ Казань РТ Казань 2023 2308 1426 710,37 504,53 307,79 353,81 2024 2201 1297 813,02 537,43 369,39 414,36 4 мес. 2025 1209 620 503,74 215,48 416,66 347,55

Так, количество зрителей в кинотеатрах с 2023 года снижалось как в Казани, так и в целом по Татарстану.

Правда, при этом в Татарстане слегка вырос объем сборов, в том числе в перерасчете на 1 зрителя в среднем по республике, тогда как в Казани наблюдается снижение средней суммы, которую зрители платят за билет.

«Реальное время» обратилось с запросами в киносети «Киномакс» и «Синема парк». Издание попросило пояснить, как поменялась посещаемость кинотеатров в течение последних 2-3 лет, как изменилась за это время афиша кинотеатров, планируется ли сокращение площадей под кинозалами в республике и ее столице, что может быть размещено на освободившихся площадях. По получении ответы будут опубликованы.

Кинопрокат пустился в погоню за трафиком

Эксперт «Реального времени» — генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев подтвердил наличие тенденции к сокращению площадей кинотеатров, которые, как правило, размещались в крупных торговых центрах. В частности, он напомнил о закрытии кинотеатров в «Сувар Плазе» и «Кольце» и о том, что планы по открытию кинотеатра в «Меге» так и не были реализованы.



— Кинотеатры были интересны для торговых центров с точки зрения организации трафика — как своего рода магнит, — пояснил он. — И если в кинотеатрах идет отток зрителей, то интерес арендодателей к ним падает, соответственно, начинают повышаться ставки аренды. Я могу предположить, что в результате такого исследования были приняты решения о генерировании потока с помощью заведений фитнеса. Но коллаборация между кинотеатрами и фитнес-центрами мне не очень понятна.

Он отметил, что сам по себе фитнес действительно способен обеспечить рост трафика, однако для торговых центров важен целевой трафик — приток платежеспособных покупателей, которые готовы оставить там деньги, а значит, и фитнес по цене должен соответствовать целям торгового центра. И, например, недорогие учреждения, куда охотно ходят, к примеру, студенты, нужному условию не удовлетворяют.

— А если учесть особенности помещений кинотеатров, наличие там зрительных залов, то скорее можно представить их использование под формат, например, театральных представлений, — заметил он. — В Казани есть примеры камерных театров, скажем, Театр на Булаке, который хорошо посещается. И такие заведения, я считаю, при правильной концепции, могут стать определенной альтернативой кинозалам и обеспечить сборы.

Госкино спасают отечественные фильмы

Описанная выше ситуация касается коммерческих кинотеатров. В госструктуре — кинопрокатной компании «Татаркино» — рассказали «Реальному времени», что не ощущают падения интереса и оттока зрителей, несмотря на исчезновение из репертуара голливудских блокбастеров. По словам руководителя отдела поддержки кинопроизводства и продвижения ГБУК РТ «Татаркино» Лилии Кашаповой, их с успехом заменили в афише качественные отечественные фильмы, интерес к которым нарастает. Есть, по ее мнению, и другой важный фактор:

— Коммерческие кинотеатры очень сильно опираются на масштабные очень дорогие рекламные кампании. Это многомиллионные траты, а если фильм выходит в прокат без такой поддержки, то посещаемость снижается.

Об этом ранее говорила в интервью «Реальному времени» директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Она отметила, в частности, что успех в прокате фильма «Холоп» в немалой степени был обусловлен тем, что при финансировании в 200 млн рублей на его рекламу было потрачено 120 млн, а успех «Бременских музыкантов» с бюджетом свыше 1 млрд — тем, что на рекламу было потрачено 500 млн рублей.

Голливудские блокбастеры с успехом заменили в афише качественные отечественные фильмы, интерес к которым нарастает. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным «Татаркино», количество зрителей на коммерческих показах в муниципальных цифровых кинозалах республики в 2024 году превысило 271,7 тыс. и почти не изменилось по отношению к предыдущим периодам (в 2022 году эти кинозалы посетили 309,5 тыс. человек). При этом валовые сборы выросли: в 2021 году зрители оставили там 15,8 млн рублей, а в 2024 — почти 56,4 млн.

— Наш филиал «Бугульма — Лениногорск — Бавлы» в 2022 году обслужил 34,3 тыс. зрителей, а в 2024-м — 37,8 тыс., — рассказала Лилия Кашапова. — Посещаемость МБУ по киновидеообслуживанию населения Лаишевского района в 2021 году составила 3,4 тыс. человек, в 2022-м — 1,73 тыс., в 2023-м — 6,29 тыс., в 2024-м — 5,59 тыс.