Созданием фильмов «Российский ислам в лицах» для Минкульта Татарстана займется московский предприниматель

Производством цикла документальных фильмов «Российский ислам в лицах: выдающиеся мусульмане России» на русском и арабском языках по заказу Министерства культуры Татарстана займется московский индивидуальный предприниматель Екатерина Митешина, выяснило «Реальное время». Ведомство уже заключило с ней контракт.

Его сумма составило 1,3 миллиона — это более чем в два раза ниже начальной цены, объявленной Минкультом Татарстана. Она составляла почти 2,97 миллиона рублей.

По контракту, столичный ИП должен разработать креативную концепцию, стили, локации и типажи, подготовить сюжетные линии, разработать главных и второстепенных, а также вспомогательных типажей. В обязанности также входит написание сценариев в виде литературного описания событий, включая совместную работу с историками, с использованием исторической литературы и архивных материалов.

Фото: realnoevremya.ru

В задании также прописаны историческая и каноническая экспертизы, научное обоснование сценария. Он обязан обеспечить строгое соответствие готовых продуктов канонической доктрине ислама ханафитского толка.

Кроме того, от исполнителя требуется заняться пошивом необходимого количества комплектов костюмов, подготовить локации и декорации. Подбор участников, спикеров, экспертов, состава артистов также относится к его обязанностям.

Съемки пройдут в Набережных Челнах, Черемшане, Арске и Богатых Сабах. Серию документальных фильмов на русском языке планируется разместить в интернете и транслировать на телевизионных каналах.

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Татьяна Демина