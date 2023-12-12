В Татарстане проведут перепись мастеров народно-художественных промыслов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане проведут перепись мастеров народно-художественных промыслов. Об этом на брифинге в кабмине объявила директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.



— По последнему предложению Ирады Хафизяновны [Аюповой] в следующем году мы запланировали перепись мастеров народно-художественных промыслов, — рассказала она.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что таким образом планируется работать «над выявлением хранителей традиций», которых нельзя вычислить по видам экономической деятельности, так как они не регистрируются как самозанятые или ИП.

— Мы столкнулись с тем, что у нас очень большие проблемы с мастерами — мы не видим, не знаем мастеров, которые сохраняют [ремесло], — обратила внимание Ирада Аюпова, приведя в пример мастериц на селе, которые изготавливают что-то для себя и не выставляют свои изделия на продажу, но при этом являются «носителями традиций».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С одной стороны работа позволит «собрать все традиции, которые сохранены», с другой — научить ремеслу. Пока разрабатывается регламент этой деятельности. Приступить к ней могут уже во втором квартале 2024 года.

— На первом этапе мы просто хотим выявить всех людей, которые являются хранителями традиций и которые сегодня юридически никак не оформлены, — сказала Ирада Аюпова.



Напомним, в Татарстане продолжают вести реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. На сегодняшний день в него внесено 97 наименований. Их количество планируют довести до 100



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Татьяна Демина