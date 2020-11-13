С видом на Кремль: что будет в новом парке между дамбами

В разработку парка «Манзара» включились краеведы и историки

С конца сентября архитекторы будущего парка «Манзара» проводят разработку парка «Манзара» в рамках Стратегии развития Казанки. Новый парк появится между Кремлевской и Кировскими дамбами, а пока что разработчики проводят встречи с экспертами и местными жителями. Корреспондент «Реального времени» попал на дискуссию краеведов и историков.

Прогуляемся, поизучаем

В целом, в рамках проекта будет создано 12 новых прибрежных парков. «Манзара» — второй, после парка «Урам» у «Миллениума». Пока что идет подготовительная работа. В частности, архитектуры изучали с учеными состояние воды в Казанке: картировали источники загрязнений реки, обсудили меры и этапы решения проблем. Запустили аналитику вопросов топонимов прибрежных территорий совместно с ведущими экспертами института языка и литературы им. Ибрагимова и институтом истории им. Ш. Марджани. Обсудили с экспертами приоритеты развития с точки зрения экономики. Для знакомства и изучения местности проводятся прогулки — с историком, архитектором, экологом, фотографом (расписание прогулок).



Источник: instagram.com/kazanka.tatar

Кроме того, исследователи проводят встречи с экспертами и местными жителями— 10 ноября было общение с социальными сообществами, а 13 ноября планируется фокус-группа с детьми и семьями.

На встрече, в которой принял участие корреспондент «Реального времени», обсуждался исторический пласт: что увидят люди, гуляющие между дамбами, и, что, возможно, даже более важно, чего они уже не увидят, но должны узнать. Одна из целей разработчиков — показать, как изменялся ландштафт города за его историю, в чем им помогают немногочисленные гравюры и множество фотографий. Ведь Казанка претерпела несколько серьезных изменений — через нее строились дамбы и мосты, осушались ее соседи, менялось ее русло, сама она выросла в размерах.

В рабочем плане проекта — шесть точек: от древнего ландшафта, ханской архитектуры до храма-памятника павшим при взятии Казани (который, безусловно, стоит оценить с точки зрения его необычной архитектуры).

Вид с Кремля на Ленинский мост и Заречье, 1970-е гг.. Фото Георгия Хитрова. Источник instagram.com/kazanka.tatar

Булак, Ташаяк, Хижицкий мост

Историк и колумнист «Реального времени» Марк Шишкин обратил внимание, что пристального изучения заслуживает Гнилой Булак, опоясывавший Кремль и окончательно пропавший в 17 веке — по этой причине нынешний вид на крепость сильно изменился.

Краевед Илья Евлампиев напомнил о месте, где располагался Хижицкий мост — первый мост перед Казанским Кремлем, построенный в начале 1890-х. Нынешний «ленинский» провели в стороне и под другим углом к берегу. Любопытно, что рядом с первым был в 1940-50-х еще один мост, по которому поехали первые трамваи и троллейбусы. Евлампиев развил идею, что в этом месте можно было разместить старые лодки, причем от владельцев, которые могли бы получать за это небольшую плату.

А историк и начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов напомнил о Ярмарочной площади, которая раньше была местом проведения весенней ярмарки Ташаяк, когда вода почти добиралась до Кремля.

Фото: instagram.com/kazanka.tatar

О «голландских» художниках

Мы же говорили о Кировской дамбе. Изначально она была прямой, как стрела, пересекала несколько низин с деревянными мостами, недалеко от Адмиралтейской слободы на одном уровне пересекалась с железной дорогой, шедшей по другой, изогнутой дамбе. В ходе подготовки инженерной защиты города была намыта новая более высокая, широкая и изогнутая дамба. Для Казанки земснарядами было промыто новое русло, частично прошедшее по верховью Ички, древнего рукава Казани, для чего на Кировской дамбе заранее был сделан Кировский мост.

А далее участок старого русла до Петрушкиного разъезда был отсечен от водохранилища Нижне-Заречной дамбой, куда и поворачивает наш трамвай. Таким образом, вдоль старого русла, в промежутке между Адмиралтейской слободой и Ягодной слободой появились Казанские Нидерланды — уровень грунта тут 46 метров, на 7 метров ниже нормального уровня водохранилища. Воду дренирует старое русло и откачивает насосная станция на Петрушкином разъезде. По сути, часть парка — это естественная дренажная система.

Вид на храм-памятник, гравюра И.В. Ческого ,1812 г. Источник: journals.ru

Хоть и организаторы старались смотреть в сторону Кремля, краеведы упорно поворачивали их и в сторону Адмиралтейской и Ягодной слободы. К слову, была озвучена озабоченность состоянием Старого русла Казанки — к счастью, его не забетонировали, но менее пахучей за последние годы оно не стало, хотя, в некотором смысле, процесс естественной очистки идет. Безусловно, в случае появления здесь парка его судьба не должна остаться в стороне.

Также краеведы предложили развить историю с местными художниками, занимающими мастерские на улице Шоссейной. В частности, открыть в парке выставочную и пленэрную зоны. Организаторы же поделились идеей соорудить в столь красивом месте видовую студию для съемок передач.

К слову, разработчики просят: если вы знаете интересную историю об этом месте или в вашем архиве есть снимки, сделанные здесь, присылайте их на kazankastrategy@gmail.com.

