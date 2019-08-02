Тимур Бекмамбетов привезет на Свияжск Ходжу Насреддина

Кинорежиссеры примут участие в «Свияжской АРТели»

Август — время традиционной «Свияжской АРТели», театральной лаборатории на острове-граде. Каждый год выбирается новая тема, в этом году — это дорога. Кинорежиссеры Тимур Бекмамбетов, Игорь Волошин и Елизавета Стишова, по сути, будут дебютировать как режиссеры театральные. Об этом вчера шла речь на пресс-конференции в театральном пространстве «Угол». Подробности — в материале «Реального времени».

Ночной дозор Ходжи Насреддина

Как рассказал на пресс-конференции один из соучредителей Фонда «Живой город» Артем Силкин, одновременно являющийся и директором Свияжского музея-заповедника, дорога — это и собственно путь, перемещение в пространстве, и путь духовный. В этом смысле остров-град Свияжск — идеально подходящее место. С одной стороны, в Свияжск в прямом смысле ведет длинный путь из Казани. С другой, Свияжск — место намоленное, где изначально были монастыри, и сейчас действует мужская монашеская обитель. Так что и насельники, и паломники — все они проделывают духовный путь.

Работать на «Свияжской АРТели» в этом году будут три режиссера — Тимур Бекмамбетов, Игорь Волошин и Елизавета Стишова. Естественно, фигура номер один — это Бекмамбетов, возможно, его эскиз вызовет наибольший интерес, хотя, если судить по двум заявленным темам его коллег, они тоже, безусловно, интересны.

Постановщик «Ночного дозора», «Дневного дозора», продолжения «Иронии судьбы», множества других фильмов, рекламных клипов, режиссер, сценарист, клипмейкер и продюсер, поработавший в Голливуде, выбрал для свияжской лаборатории историю Ходжи Насреддина. Пьесу написал совместно с ним известный татарстанский драматург, а ныне главный режиссер казанского кукольного театра Ильгиз Зайниев. У Бекмамбетова собрался «звездный» актерский состав: камаловцы Искандер Хайруллин, Эмиль Талипов, Юлия Маленкина — исполнительница роли Анны Карениной в одноименном иммерсивном спектакле.

Дорога — это и собственно путь, перемещение в пространстве, и путь духовный. В этом смысле остров-град Свияжск — идеально подходящее место, считает Артем Силкин. Фото Максима Платонова

Показ истории Ходжи Насреддина намечен на вечер, когда солнце в Свияжске уже уйдет за горизонт. Очевидно, спектакль в прямом смысле будет о дороге — актеры будут перемещаться по острову, в зрители следовать за ними.

Житие протопопа Аввакума

Неистовый глашатай чистоты веры протопоп Аввакум сейчас мало кому известен, к сожалению. С его житием, пожалуй, знакомы только филологи и историки, ну и, конечно, старообрядцы. Тем не менее это знаковый памятник древнерусской литературы. Житие протопопа Аввакума, которое написал сам лидер старообрядцев, выбрала для работы в Свияжске Елизавета Стишова.

Она — автор короткометражного фильма «@Жених», лента была в этом году успешно представлена на «Кинотавре», получив диплом жюри и диплом Гильдии кинокритиков и киноведов. Елизавета Стишова говорит, что ее история духовного пути протопопа Аввакума будет похожа на притчу … в стиле Эймунтаса Някрошюса. Вообще перевести на язык театра этот памятник древнерусской литературы кажется невозможным, но на Свияжске, как это уже неоднократно случалось, невозможное часто становится легко исполняемым.

И, наконец, третий участник лаборатории — кинорежиссер Игорь Волошин. Он работал над сериалами «Физрук» и «Ольга». Волошин решил взять для свияжской лаборатории свою пьесу «Паук» и показать эскиз к ней. И, если у Елизаветы Стишовой возникает христианская тема, связанная со Свияжском, то тема у Волошина тоже отдаленно имеет отношение к граду-острову. Это репрессии.

Елизавета Стишова выбрала для работы в Свияжске житие протопопа Аввакума, которое написал сам лидер старообрядцев. Фото moviestart.ru

Фабула пьесы такова: репрессированная актриса Ольга попадает на Лубянку, ее пытают и сажают в одиночную камеру. Единственный способ хоть как-то облегчить свою участь — признаться, например, оговорить себя и сказать, что работает на британскую разведку. В короткие минуты покоя в камере единственным «собеседником» Ольги становится паук, обитатель этого печального места. Кстати, уже сейчас объявлено, что для эскиза Волошина требуются овчарки.

«Кинорежиссеры более мобильны»

Как рассказала Инна Яркова, одна из соучредителей Фонда «Живой город», кинорежиссеры, пробующие себя на театральном поприще, более мобильны, чем режиссеры театральные. Они практически сразу находят нужные локации и быстро проводят кастинг. «Мне кажется, что такие эксперименты театру очень полезны, они расширяют его границы», — полагает Инна Яркова.

Режиссеры приступят к репетициям 8 августа, а показы назначены на 16, 17 и 18 августа, количество зрителей на них ограничено, так что понадобится регистрация. Для желающих из Казани будет ходить специальный автобус.

Как рассказала Инна Яркова, кинорежиссеры, пробующие себя на театральном поприще, более мобильны, чем режиссеры театральные. Они практически сразу находят нужные локации и быстро проводят кастинг. Фото Максима Платонова

К сожалению, в этом году в программе лаборатории нет новой оперы Александра Маноцкова, хотя зрители надеялись, что этим летом он завершит свою трилогию о Свияжске, две первые части которой — «Сны Иакова, или Страшно место» и «Красный сад» — мы видели. Но, очевидно, композитор, получивший за «Сны Иакова» «Золотую маску» и предпочитающий сам режиссировать свои спектакли, что у него отлично получается, просто не совпал с нынешним форматом лаборатории. Так что есть надежда, что третья часть трилогии будет ждать нас в будущем году.

Напомним, что лаборатория на Свияжске проходит в этом году шестой раз, ее проводит Фонд поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ.

