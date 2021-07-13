Серебряный оклад Казанской иконы Богородицы впервые покинет музейные стены

Декларация безвозмездного страхования дала возможность уникальному предмету искусства временно «переехать» из Нацмузея РТ в воссозданный собор

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

В Министерстве культуры Татарстана подписали декларацию о меценатском страховании серебряной многосоставной ризы-оклада, в которой до 1904 года хранилась подлинная чудотворная Казанская икона Божией Матери. Соглашение заключили в связи с тем, что вскоре сокровище русской культуры впервые покинет фонды Национального музея республики и отправится в воссозданный собор Казанского Богородицкого монастыря. Подробности — в материале «Реального времени».

Владелец прежний — «дом» новый

Серебряная риза-оклад, в которой Казанскую икону Божией Матери хранили до 1904 года, оценена в четверть миллиарда рублей. При этом жемчужина фондов музея и православная святыня будет передана на основе безвозмездного страхования. Сумма договора составила 220 тысяч рублей. Все участники меценатского соглашения — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и заместитель гендиректора АО «АльфаСтрахование» Александр Горин — согласны с тем, что передаваемый Казанской епархии предмет поистине бесценен.

— Хочется сказать слова сердечной благодарности министру культуры республики, как представителю правительства Татарстана за тот труд, который сегодня подошел к своему завершению. Готов собор, в котором будет размещена она из первых копий Казанской иконы Богородицы — ватиканский список. А риза — та реликвия, которая будет украшать храм, — рассказал владыка.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Риза — та реликвия, которая будет украшать храм»

По его словам, стоимость ризы настолько велика, что Казанская епархия не смогла бы обойтись без такого соглашения. Глава Татарстанской митрополии отметил, что в стране уже бывали случаи, когда государство передавало на длительное время православные святыни. Так, в 2003 году митрополит Кирилл участвовал в возвращении Толгской иконы Богородицы из Ярославского художественного музея в Толгский монастырь, при этом чудотворный образ остался частью коллекции музея.

В бронированном авто с вооруженной охраной

Договор экспонирования тоже включает в себя постоянное сопровождение экспоната специалистами музея, у ризы будет свой хранитель. Оклад со всей предосторожностью, с вооруженной охраной в машине «Спецсвязи» будет перевезен из музея в Богородицкий монастырь 19 июля. Там риза займет свое место в одном из пределов.

Документ оформлен на год — это весь период экспонирования ризы в соборе. Однако и министр культуры республики, и глава Татарстанской митрополии выразили надежду, что он будет неоднократно пролонгирован. Стоит отметить, что разрешение на экспонирование музейной ценности вне стен музея требует оформления большого количества документов, и не каждому дается возможность поучаствовать в страховании такого уровня. Разрешение на экспонирование выдает Министерство культуры России. Национальным банком Татарстана оно было получено 5 июля.

Интересно, что уникальный ватиканский список, как ранее сообщалось, не будет оправлен в этот оклад. В нем поместят более позднюю икону. Специально изготовленная витрина из бронированного стекла также последует в храм за ризой. Рядом, как обещал митрополит, разместится и ватиканский список Богородицы, также под особым стеклом. Однако святыни будут находиться совсем рядом, никакого ограничения для подхода верующих не будет. Единственное — посмотреть можно, а вот прикоснуться — нет.

Ирада Аюпова: «Мы счастливые люди. Мы живем в эпоху, когда во всем мире храмы разрушаются, а в нашей стране, в Татарстане, в частности, они возрождаются»

Изучение оклада продолжится

Как утверждают работники музея, эта риза по-прежнему останется жемчужиной фондов. При этом, несмотря на свою ценность, довольно внушительные объемы и количество составляющих, она еще очень мало изучена. Только сегодня создан и подготовлен к публикации подробный каталог ризы, проведена детальная фотосъемка, впереди — дальнейшее детальное изучение уникального экспоната.

Риза была передана в Национальный музей РТ в 1939 году из общины Петропавловского собора, куда после закрытия всех казанских храмов попали все церковные ценности. Как известно, в начале позапрошлого века сама чудотворная икона была похищена, однако ее драгоценное обрамление сохранилось до наших дней. В фондах музея риза хранилась 82 года. За это время только дважды экспонат покидал хранилища — в 2016 году его показали на выставке в музее изобразительных искусств РТ и в феврале 2021 года представили в самом Национальном музее. К слову, для экспонирования в музеях особого договора страхования не требуется. Поэтому декларация для Татарстана стала «первой ласточкой».

История русского серебра во всем великолепии

Заместитель гендиректора Национального музея Татарстана Лилия Саттарова рассказала, что перед экспонированием специалистами музея была проведена чистка оклада, чтобы материал засиял — сама риза выполнена из серебра, но она позолочена. Так что к серебру добавлено порядка 20 кг золота. Кроме того, на ней размещены уникальные накладные клейма, на которых изображена вся история чудотворной иконы. В тонкой работе ювелиров и чеканщиков можно увидеть и момент обретения святыни, и крестный ход во главе с архиепископом Гермогеном, причем работа мастеров настолько тонкая и детальная, что удается разглядеть даже дымок, вьющийся над крышами изб. Риза также имеет вставки из жемчуга и цветного стекла.

Лилия Саттарова: «По окладу можно прочитать историю развития русского серебра во всем его великолепии»

— Массивный многосоставный оклад из шести предметов формировался на протяжении XVIII‑XIX веков. На нем можно найти самые разные даты, вплоть до 1890 года, когда был изготовлен последний предмет. Однако отмечу, что одна из частей малой рамы атрибутируется как работа московских мастеров Оружейной палаты и датируется XVII веком. По окладу можно прочитать историю развития русского серебра во всем его великолепии. Богато и орнаментальное убранство самого оклада. В большую раму вкладывается малая, и только в ней находится киот. Там и будет храниться икона. Раньше она покрывалась стеклом, а теперь этого не потребуется. Икону закроют ризой с убранством из драгоценных камней и поместят под витрину, — сообщила Лилия Саттарова.

«Слава Герострата нам не грозит»

Лилия Сатарова считает, что в дальнейшем было бы неплохо сделать копию ризы для собора, а оригинал вернуть в музей. Тем более, что такие примеры есть — Государственный Эрмитаж, например, свои сокровища не отдает. Исключение — мощи святых. Риза же, по словам музейного работника, какой бы высокохудожественной и ценной она не была, святыней не является.

После подписания декларации Ирада Аюпова отметила, что это действительно потрясающее событие:

— Мы счастливые люди. Мы живем в эпоху, когда во всем мире храмы разрушаются, а в нашей стране, в Татарстане, в частности, они возрождаются. Духовность — та основа, на которой зиждется все в нашей жизни, от здоровья до финансового благополучия. Наше счастье в том, что в памяти потомков мы останемся поколением созидателей, которые возрождают святыни. У нас не будет «славы» Герострата.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов