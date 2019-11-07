Премия Марселя Салимжанова: удачи года минувшего и премьера нового сезона
Сегодня в Татарском государственном академическом театре им. Г.Камала вручили премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Награды лауреаты получили из рук председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, министра культуры РТ Ирады Аюповой и главного режиссера камаловского театра Фарида Бикчантаева. Церемония продолжилась премьерой спектакля «Пять вечеров» Александра Володина в постановке Айдара Заббарова.
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