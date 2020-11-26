Дом Ушковой останется за Нацбиблиотекой, но получит новый функционал

Что разместить в красивейшем здании на Кремлевской кроме книжного фонда — решат неравнодушные казанцы

Как стало известно «Реальному времени», одно из красивейших зданий Казани — Дом Ушковой на ул. Кремлевской, 33 — сохранится за Национальной библиотекой Республики Татарстан: после реставрации здесь разместится часть книжного фонда и будут проводиться экскурсии для всех желающих. А вот какими другими активностями стоит наполнить объект культурного наследия федерального значения — попросили высказаться самих казанцев. Для этого в Министерстве культуры республики организовали опрос жителей города.

Памятнику требуется капремонт

После переезда книжного фонда Национальной библиотеки Татарстана в бывшее здание НКЦ «Казань» особняк на улице Кремлевской, 33, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, ожидает глобальная реставрация. В частности, как сообщили «Реальному времени» в Министерстве культуры республики, в двухэтажном здании с подвальными помещениями площадью более 2,5 тыс. кв. м частично заменят стены и перегородки, отремонтируют и усилят фундамент, лестницы, площадки, благоустроят внутридворовую территорию. Кроме того, в старинном особняке необходимо отремонтировать и отреставрировать двери и окна, водосточные трубы, стены и потолки. Также планируется обновить системы энерго- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, предусмотреть ремонт систем связи, сигнализации и других слаботочных систем.

— Здание требует проведения ремонтных работ, фасадных решений. В прошлом году в отношении него были приняты различные меры прокурорского реагирования. Там есть проблемные технические вопросы, связанные с системой водоотведения, дренажа, усиления фундамента и так далее, плюс фасад тоже нужно привести в соответствие. Мы держим этот вопрос на контроле, — пояснил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Решение о реконструкции здания было принято после того, как в конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала иск к Минкульту Татарстана, обвиняя его в незаконном бездействии в отношении объекта культурного наследия федерального значения — Дома Ушковой. Надзорное ведомство просило суд обязать провести в особняке ремонтно-реставрационные работы. Министерство тогда посчитало обвинения необоснованными, так как сделало все, что могло в рамках своей компетенции. В частности, согласовало эскизный проект реставрации фасадов, рассчитало стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на сумму 12,9 млн рублей и затянуло аварийный эркер, который расположен над пешеходным тротуаром, защитной строительной сеткой.



В июне 2019 года суд частично удовлетворил требования прокуратуры и обязал правительство Татарстана выделить средства на проведение ремонтно-реставрационных работ. Оспаривать решение никто не стал.

Минкульт согласовал эскизный проект реставрации фасадов, рассчитал стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и затянул аварийный эркер защитной строительной сеткой. Фото: DS.Molotkov / autotravel.ru

Слово — за казанцами

Перечисленные работы в рамках реставрации — это не все изменения, что произойдут в историческом здании. Его должны адаптировать к новому функционалу. Возможная передача памятника другому собственнику взволновала не только краеведов, но и неравнодушных казанцев. Однако их можно успокоить. Как сообщили нашему изданию в Минкульте, после реставрации особняк по-прежнему останется в распоряжении Национальной библиотеки республики.

— На данный период обсуждается, какая часть книжного фонда будет расположена в здании после реставрации и какими творческими инициативами будет наполнено пространство. Необходимо отметить, что после реставрации в особняке Ушковой также будут проводиться экскурсии для групп, и здание продолжит нести свою просветительскую функцию, — ответили на наш запрос в Минкульте РТ.

В ведомстве решили обратиться к казанцам напрямую, чтобы они сами выбрали, что будет находиться в красивом доме по окончании реставрационных работ. Для этого запущено анкетирование жителей, итоги которого подведут Институт городов РТ и институт городских исследований «Тамга».

— Опрос — это часть научно-исследовательской работы по определению дальнейшего технического задания. Что планируется разместить: как раз об этом и должны рассказать жители города в ходе опроса, результаты которого будут обрабатываться научно-исследовательской группой. Они работают с научно-экспертным и культурными сообществами, формируют совместно с Нацбиблиотекой при участии Минкульта окончательное техническое задание, после которого мы сможем сообщить о конкретных сроках и работах, — рассказали в министерстве.

Как сообщили в Минкульте, после реставрации особняк по-прежнему останется в распоряжении Национальной библиотеки республики. Фото: Vorchun / autotravel.ru

Техзадание на основе анкетирования



В анкете всем желающим предлагается ответить на 12 вопросов. Среди них есть как дежурные: доводилось ли респонденту побывать внутри старинного особняка и с какой целью, так и нетривиальные — например, предлагается сообщить, какие исторические события или имена ассоциируются с Домом Ушковой, какое яркое воспоминание связано с этим зданием или его окружением?

Ну а главный вопрос звучит так: «Как вы считаете, после реставрации здание должно поменять свое назначение или сохранить прежнее?». Анкетируемым предлагается ответить, в каком качестве они хотели бы посещать Дом Ушковой в будущем и чем бы хотели там заниматься?

Планируется, что итоги исследования будут подведены к концу этого года или в первом квартале следующего.

Элеонора Рылова