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Дом Ушковой останется за Нацбиблиотекой, но получит новый функционал

00:00, 26.11.2020 4

Что разместить в красивейшем здании на Кремлевской кроме книжного фонда — решат неравнодушные казанцы

Дом Ушковой останется за Нацбиблиотекой, но получит новый функционал
Фото: yandex.ru

Как стало известно «Реальному времени», одно из красивейших зданий Казани — Дом Ушковой на ул. Кремлевской, 33 — сохранится за Национальной библиотекой Республики Татарстан: после реставрации здесь разместится часть книжного фонда и будут проводиться экскурсии для всех желающих. А вот какими другими активностями стоит наполнить объект культурного наследия федерального значения — попросили высказаться самих казанцев. Для этого в Министерстве культуры республики организовали опрос жителей города.

Памятнику требуется капремонт

После переезда книжного фонда Национальной библиотеки Татарстана в бывшее здание НКЦ «Казань» особняк на улице Кремлевской, 33, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, ожидает глобальная реставрация. В частности, как сообщили «Реальному времени» в Министерстве культуры республики, в двухэтажном здании с подвальными помещениями площадью более 2,5 тыс. кв. м частично заменят стены и перегородки, отремонтируют и усилят фундамент, лестницы, площадки, благоустроят внутридворовую территорию. Кроме того, в старинном особняке необходимо отремонтировать и отреставрировать двери и окна, водосточные трубы, стены и потолки. Также планируется обновить системы энерго- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, предусмотреть ремонт систем связи, сигнализации и других слаботочных систем.

— Здание требует проведения ремонтных работ, фасадных решений. В прошлом году в отношении него были приняты различные меры прокурорского реагирования. Там есть проблемные технические вопросы, связанные с системой водоотведения, дренажа, усиления фундамента и так далее, плюс фасад тоже нужно привести в соответствие. Мы держим этот вопрос на контроле, — пояснил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Решение о реконструкции здания было принято после того, как в конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала иск к Минкульту Татарстана, обвиняя его в незаконном бездействии в отношении объекта культурного наследия федерального значения — Дома Ушковой. Надзорное ведомство просило суд обязать провести в особняке ремонтно-реставрационные работы. Министерство тогда посчитало обвинения необоснованными, так как сделало все, что могло в рамках своей компетенции. В частности, согласовало эскизный проект реставрации фасадов, рассчитало стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на сумму 12,9 млн рублей и затянуло аварийный эркер, который расположен над пешеходным тротуаром, защитной строительной сеткой.

В июне 2019 года суд частично удовлетворил требования прокуратуры и обязал правительство Татарстана выделить средства на проведение ремонтно-реставрационных работ. Оспаривать решение никто не стал.

Минкульт согласовал эскизный проект реставрации фасадов, рассчитал стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и затянул аварийный эркер защитной строительной сеткой. Фото: DS.Molotkov / autotravel.ru

Слово — за казанцами

Перечисленные работы в рамках реставрации — это не все изменения, что произойдут в историческом здании. Его должны адаптировать к новому функционалу. Возможная передача памятника другому собственнику взволновала не только краеведов, но и неравнодушных казанцев. Однако их можно успокоить. Как сообщили нашему изданию в Минкульте, после реставрации особняк по-прежнему останется в распоряжении Национальной библиотеки республики.

— На данный период обсуждается, какая часть книжного фонда будет расположена в здании после реставрации и какими творческими инициативами будет наполнено пространство. Необходимо отметить, что после реставрации в особняке Ушковой также будут проводиться экскурсии для групп, и здание продолжит нести свою просветительскую функцию, — ответили на наш запрос в Минкульте РТ.

В ведомстве решили обратиться к казанцам напрямую, чтобы они сами выбрали, что будет находиться в красивом доме по окончании реставрационных работ. Для этого запущено анкетирование жителей, итоги которого подведут Институт городов РТ и институт городских исследований «Тамга».

— Опрос — это часть научно-исследовательской работы по определению дальнейшего технического задания. Что планируется разместить: как раз об этом и должны рассказать жители города в ходе опроса, результаты которого будут обрабатываться научно-исследовательской группой. Они работают с научно-экспертным и культурными сообществами, формируют совместно с Нацбиблиотекой при участии Минкульта окончательное техническое задание, после которого мы сможем сообщить о конкретных сроках и работах, — рассказали в министерстве.

Как сообщили в Минкульте, после реставрации особняк по-прежнему останется в распоряжении Национальной библиотеки республики. Фото: Vorchun / autotravel.ru

Техзадание на основе анкетирования

В анкете всем желающим предлагается ответить на 12 вопросов. Среди них есть как дежурные: доводилось ли респонденту побывать внутри старинного особняка и с какой целью, так и нетривиальные — например, предлагается сообщить, какие исторические события или имена ассоциируются с Домом Ушковой, какое яркое воспоминание связано с этим зданием или его окружением?

Ну а главный вопрос звучит так: «Как вы считаете, после реставрации здание должно поменять свое назначение или сохранить прежнее?». Анкетируемым предлагается ответить, в каком качестве они хотели бы посещать Дом Ушковой в будущем и чем бы хотели там заниматься?

Планируется, что итоги исследования будут подведены к концу этого года или в первом квартале следующего.

Элеонора Рылова
Справка

Дом Зинаиды Николаевны Ушковой был реконструирован в 1904—1908 годах (по другим сведениям, в 1903—1907 годах) из трех домов, располагавшихся на Воскресенской улице, по проекту казанского архитектора Карла Мюфке. Это был свадебный подарок одного из сыновей владельца предприятий «Товарищества химических заводов П.К. Ушкова и К°» своей невесте.

Карлу Мюфке блестяще удалось завуалировать изначальную разрозненность абсолютно разных зданий и их несимметричность, благодаря обилию пышного сквозного декора в стиле барокко и рококо. Множество мелких деталей, оригинальная лепнина, сливочный цвет, башенки и балконы делают дом похожим на свадебный торт. На верхнем этаже раньше находились парадные жилые комнаты, на нижнем этаже — подсобные помещения и торговые залы.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Верхняя часть фасада украшена орнаментом с элементами барокко. Также в орнамент включены изображения драконов и орлов. Окна верхнего этажа отделаны гирляндами. Металлические решетки балконов выполнены в том же стиле, что и основной фасад здания. Каждое помещение отделано в своем стиле, в основном использован стиль ампир и барокко.

В Доме Ушковой долгое время размещалась Национальная библиотека Республики Татарстан с одним из крупнейших книжных фондов России. Она содержит более 3,2 млн документов, в том числе более 100 тыс. документов на татарском языке и еще 100 тыс. на иностранных языках.

НедвижимостьОбществоИстория Татарстан Министерство культуры Республики ТатарстанЛДЦ МИБС-КазаньКомитет РТ по охране объектов культурного наследияГущин Иван НиколаевичНациональная библиотека Республики Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:36
    Посмотрим, что захотят видеть в этом здании казанцы...мне кажется будет море абсурдных предложений
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    Анонимно 08:14
    Одно уже есть.
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  • Анонимно 08:37
    Какие красивые здания а! Просто восхитительные. А потолки какие! Вот это был стиль тогда
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  • Анонимно 09:02
    Предлагаю разместить в особняке Музей книги, Музей книгопечатания и книгоиздательства.

    Казань является одним из ранних центров российского книгопечатания.
    В Казани книги печатали со времён русского "первопечатника" Ивана Федорова.
    В 1580 - 1590-х годах в Казани было напечатано по крайней мере 2 издания "Служба Казанской Иконе Божией Матери".
    Уникальные издания хранятся в Музеях Москвы и Казани.
    Причем "Служба" была отпечатана шрифтом и с использованием "инициал", которые применялись в так называемых "анонимных" изданиях, изданных до "Апостола" 1564 года Ивана Федорова.
    Есть версия, рабочая гипотеза, что российское книгопечатание "зародилось" в Казани и Свияжске, как мощных центрах православной культуры и образования 16 века.

    В начале 19 века Казань становится мощным центром татарского книгопечатания - первые массовые тиражи Корана, разошедшиеся по всему Земному Шару, были отпечатаны именно в Казани.
    К октябрьскому вооруженному марксистскому перевороту 1917 года Казань становится признанным лидером книгопечатания на татарском и других "восточных" языках арабским шрифтом.

    В Музеях книги, книгопечатания и книгоиздательства можно сделать экспозицию Истории книги и Истории книгопечатания и книгоиздательства, как Мировую, так и Казанскую - представить действующие модели книгопечатных станов Гутенберга, русских книгопечатных станов, 16 века и др. Сделать сменяющуюся выставку книг, как объектов интеллектуальной жизни, так и объектов материальной культуры.
    Фантазии в этом плане могут быть самые разные.
    Ну и конечно же надо в этом здании возродить Клуб Казанских книголюбов с выставками, встречами, лекциями и докладами.
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