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В старом здании театра имени Камала в Казани может появиться музыкальный театр

14:22, 28.08.2023 2
В старом здании театра имени Камала в Казани может появиться музыкальный театр
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в Казани могут разместить музыкальный театр. Поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Рустам Нургалиевич поручил нам организовать публичное обсуждение с общественностью. Он согласился, что нам нужен музыкальный театр и что сейчас накоплено достаточно материалов для того, чтобы его транслировать на профессиональной сцене, — сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на традиционной пресс-конференции.

Идея еще будет обсуждаться с экспертами и общественностью. О возможности разместить в театре Камала, для которого строится новое здание, другой театр раис Татарстана сообщил 24 августа, когда встречался со студентами ГИТИС в Москве.

realnoevremya.ru (архив)

В феврале 2022 года в Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Первое место жюри присудило консорциуму ООО «Ваухаус». Подробнее об этом проекте, а также идеях других участников конкурса — в материале «Реального времени».

О судьбе старого театра долгое время не было информации. Новое здание уже начали строить рядом с озером Кабан.

Напомним, конкурс стартовал летом 2021 года. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

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Айрат Назипов, Радиф Кашапов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Министерство культуры Республики ТатарстанАюпова Ирада ХафизяновнаТатарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 авг
    Пусть театр Камала остается, татарским!!! И так уже у татар в центре все отобрали.
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  • Анонимно 28 авг
    Новый театр же тоже в центре
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