В Казани откроют мемориальную доску в честь советской балерины Нинель Юлтыевой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани откроют мемориальную доску в честь народной артистки Татарстана и советской балерины Нинель Юлтыевой. Торжественная церемония открытия состоится в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба республиканского Минкульта.

Доска появится на фасаде здания Казанского хореографического училища, где Юлтыева работала с 1998 по 2014 годы. Именно представители учреждения вместе с Союзом театральных деятелей Татарстана выступили с подобной инициативой.

В церемонии открытия мемориальной доски примет участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, председатель комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, деятели культуры и творческая общественность.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нинель Юлтыева родилась 3 февраля 1926 года в Уфе. В 1946 году приехала в Казань. Свою жизнь посвятила балету. Она были признана заслуженной и народной артисткой Татарстана, РФССР и Башкортостана. Умерла 23 ноября 2014 года в столице Татарстана.

Автор мемориальной доски — казанский скульптор и педагог Зульфия Мухамедьянова. В августе она рассказала «Реальному времени» о своих планах.

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Айрат Назипов