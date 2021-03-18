В Казани стартует проект «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век»

Фото: ГМИИ РТ

В двух самых крупных музеях республики пройдет новый проект «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век». На этот раз он будет музыкальным: будет состоять из девяти концертов, объединенных стремлением возродить интерес широкой публики к камерному исполнительскому искусству.

На первом концерте «Другой язык, или Когда закончился XX век», который пройдет 27 марта в Галерее современного искусства, гости услышат классическую музыку в исполнении струнного квартета QUATERNION. Музыканты исполнят произведения Альфреда Шнитке, Кшиштофа Пендерецкого и других.

Фото: ГМИИ РТ

Далее проект переместится в музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. 31 марта состоится концерт «REFLECTIONS I. Русская тема». Также будут задействованы другие площадки Государственного музея изобразительных искусств РТ и Национального музея Татарстана. В проект планируется пригласить композитора и аранжировщика, одного из лучших валторнистов мира и исполнителей на альпийском роге в жанре джазовой и импровизационной музыки Аркадия Шилклопера.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана. Его авторами выступают музыковед, певица Ольга Скепнер и виолончелист Сергей Пономарев.