Эльмира Булатова: «Мы начинаем жизнь в Казанском цирке с нуля»

Новый директор Казанского цирка — о ребрендинге, 25-летии цирковой школы и новых программах

Фото: Ринат Назметдинов

Чуть больше месяца Казанский государственный цирк работает под руководством Эльмиры Булатовой и сейчас готовится к большим переменам. Новый директор, имея за плечами опыт работы в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и частной цирковой организации Art Community, задумала ребрендинг учреждения, чтобы вернуть ему славу одного из главных культурных символов татарстанской столицы. Но сначала предстоит отметить круглую дату — четверть века Казанской цирковой школы, праздник проведут в этот четверг. В планах также — создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. Подробнее об этом Булатова рассказала в интервью «Реальному времени».

«Перспектива лет на пять — сделать полный апгрейд в цирке»

— Эльмира Хамидовна, что изменилось в работе цирка после того, как вы вступили в должность?

— Произошли кадровые перестановки, состоялись встречи с дружественными нам организациями в области культуры, чтобы начать с ними сотрудничество. Нужно чтобы цирк сотрудничал не только с цирками, но и с театрами, музеями, детскими учреждениями. Все для того, чтобы расширить его границы. Мое глубокое убеждение в том, что цирк многогранен и мы можем создавать совместные спектакли и перформансы.

Сейчас идет работа по формированию нового штата, хотим привлекать молодежь, потому что у нее другие взгляды на цирк. Есть распространенное мнение, что цирк — это собачки, кошечки, клоуны. Встречаясь с молодежью Казани (а я считаю, что это прогрессивная молодежь), я с сожалением узнаю, что 90% из этих молодых людей в цирк вообще не ходят. На вопрос «Почему?» отвечают: «Ой, перестаньте, это же детское развлечение, что нам там делать?» Но, посетив цирк и ознакомившись с его возможностями, они бывают приятно удивлены и идут на очень хороший контакт.

Поэтому мы сейчас пытаемся наладить отношения именно с творческой молодежью Казани. Чем она может быть нам полезна? Собственно, в освещении нашей деятельности. У старых работников взгляд уже зашоренный, а они какие-то новые идеи привнесут. И, естественно, идет очень большая работа над расширением именно зрительской аудитории — это не только семьи, и не только с детьми. Молодежь и старшее поколение должны приходить в цирк. Именно должны приходить, потому что цирк — он для всех. Он несет воспитательную функцию, хоть многие и считают, что это «развлекаловка» такая. Нет, это и воспитательная функция, и культурная. Поэтому мы работаем в этом направлении.

Работы очень много. Что приятно, так это то, что штат очень хороший, прекрасный и хочет меняться. Потому что невозможно требовать от людей то, что у них никогда не требовали. Но они готовы учиться, перестраиваться и идти вместе со мной. Потому что мое первое к ним обращение было связано с тем, что я пришла сюда одна. И либо мы с вами выстраиваем работу таким образом, что вы придерживаетесь моего курса, либо нам не по пути. То есть идет работа, работы очень много. Я никого обманывать не буду, на это уйдет ни год, ни два. Среднесрочная перспектива — где-то лет на пять, чтобы сделать полный апгрейд в цирке. Как в сознании людей, так и во внутренней работе.



Фото: Ринат Назметдинов

«Здесь работают счастливые люди»

— Что касается штата, пришли ли с вами какие-то новые сотрудники?

— Нет, абсолютно никого. Потому что мое глубокое убеждение, что не бывает плохих сотрудников, бывают плохие руководители. Я попытаюсь сейчас, возглавив этот цирк, сначала перестроить сознание людей, которые здесь работают, потому что они безумно любят это место. Здесь работают счастливые люди, потому что они любят свою работу. Мне приятно от этого. Со мной никто не пришел, я абсолютно одна, но принесла в своем сердце любовь к цирку и получила отклик от сотрудников. Потому что здесь точно такие же люди работают.

— Кто-то из старых сотрудников покинул цирк?

— Один человек уволился. Была замечательная реформа в пенсионной системе, был перерасчет пенсий, и некоторым оказалось выгоднее сидеть на пенсии, нежели работать. И только поэтому человек ушел, а не в связи с моим назначением. Чтобы уходили из-за меня — такого еще не было. Но я тут только месяц с небольшим, и это не тот срок, чтобы проявить себя так, что люди будут бежать.

— Какое наследие оставила после себя старая команда цирка?

— Вы знаете, команда-то не поменялась. Если говорить о руководителях, то в первую очередь, наверное, я скажу о плюсах. О минусах я не имею право говорить, потому что у каждого руководителя своя политика управления. Критиковать предыдущего руководителя неправильно. Он так считал, а я считаю совершенно по-другому. Самое хорошее, что есть в этом цирке, — это его сотрудники. Я не устану об этом говорить, потому что это самое лучшее, что мог оставить любой руководитель после себя. Цирк долгое время был с директором, но он был исполняющим обязанности руководителя, и они показывали хорошие финансовые результаты, собирали программы. И я считаю, что это заслуга в том числе и прошлого руководителя. Он ушел, но цирк сохранился, и он работал.

Фото: Ринат Назметдинов

«Это не кино, которое крутится»

— Изменилась ли стоимость билетов?

— Я не делала анализ динамики цен даже за полгода. Здесь работала программа, когда я уже вступила в должность, и стоимость билетов была от 700 до 1 800 рублей. Мы посмотрели, билеты покупались, и цена какая была, такая и осталась. У нас есть билеты и по 300 рублей — это для льготных категорий граждан. Вся информация есть на нашем сайте.

Не могу сказать, что в цирке очень низкие цены, но в принципе на любой кошелек можно ориентироваться. Билетов в достаточном количестве и на 700, и на 900, и на 1 800 рублей. Вы знаете, цирк круглый, но люди считают, что если цена ниже, то на этом месте ничего не видно — это абсолютно не так. С момента моего назначения цены не изменились, и пока в ближайшем будущем мы не планируем их менять. Хотелось бы, конечно, но мы не можем. И не надо этого делать, потому что люди привыкли к этим ценам, они по ним ходят, и пусть, раз их это устраивает.

— Вы сказали: хотелось бы поменять цены. В какую сторону?

— Конечно, в сторону понижения. Никак не увеличения, потому что цирк должен быть доступен, а цена не должна кусаться. Когда вы приходите в цирк — это полуторачасовая полноценная работа людей. Это не кино, которое крутится. То есть сняли, был какой-то съемочный процесс, внесли очень большой вклад, а потом просто людям показывают. У нас это два часа полноценной работы людей два раза в день. Естественно, мы никак не можем понизить уровень цен, потому что мы держим и уровень заработных плат в цирке, и есть такие печальные вещи, как налоги, отопление и прочее. Не могу сказать, что цирк бедствует, но тем не менее, чтобы покрывать все это, мы не можем снизить цены. Я бы вообще хотела все билеты по 500 рублей сделать, но, к сожалению, нельзя, так как цирк станет убыточным. А у нас есть госзадание, и такого быть не может.

— Заметили ли вы случаи нелегальной продажи билетов?

— Вы знаете, на самом деле мне очень трудно об этом говорить, так как я не знаю, как можно было бы сделать теневую кассу при электронной системе продажи билетов. Вся продажа открытая, и в основном используется безналичный способ оплаты. Возможно, это и было раньше, но при мне — нет. Если я смотрю на всю систему, то наш бухгалтер настолько щепетильно относится к вопросам, чтобы не было никакой налички. У нас везде стоят аппараты для безналичной формы оплаты. И в цирке, наверное, об этом не следует говорить, потому что мы обслуживаем очень большое количество людей, и если бы были какие-то случаи, то репортеры узнали бы об этом первыми. Потому что сейчас это все доступно.

Фото: Ринат Назметдинов

«Гастроли Казанский цирк будет проводить самостоятельно»

— Какие условия для аренды цирка под гастроли?

— Никаких, руководитель сам определяет. Но я считаю совершенно справедливым, поскольку республика вложила громадные деньги в реконструкцию этого здания, и это было скорее пожеланием — чтобы цирк работал самостоятельно и не было никаких арендных отношений с так называемыми прокатчиками. Я считаю, это абсолютно правильно. Зачем тогда содержать такое большое количество штата, если цирк самостоятельно не может набрать программу, показать ее, сделать рекламную кампанию. Ведь раньше, насколько я знаю, даже буфеты в этом цирке были в аренде. Сейчас цирк занимается ими самостоятельно. Хорошо ли, плохо ли, но пока мы не начнем сами все это делать, никогда не узнаем. И только научившись на собственных ошибках, сможем производить какие-то улучшения. Поэтому сейчас, во всяком случае при мне, вопрос о прокатных арендных программах даже не ставится.

По анализу финансовой деятельности — это то, чем я занималась в первую очередь. Потому что мне нужно было понимать, с чем я имею дело. Никаких арендных отношений со сторонними организациями. Казанский цирк будет проводить гастроли исключительно сам. Другое дело, если нет своей труппы, на создание которой уйдет не один год. Это миф, что можно создать свою качественную труппу за месяц. Тем не менее гастроли Казанский цирк будет проводить самостоятельно. Сразу оговорюсь, это не касается концертов, каких-то других выступлений, которые к нашей деятельности никакого отношения не имеют. Если какая-нибудь звезда захочет выступить в нашем замечательном, красивом цирке — а он реально преобразился, это комфортабельный зрительный зал, комфортабельные, извините, туалеты — то, пожалуйста. А что касается цирковой деятельности — нет. Цирк для этого и существует, чтобы самим вести эту деятельность. И зачем кому-то отдавать доход от деятельности, которую мы можем вести сами.

— После того как вы пришли сюда, проводили ревизию в цирке, находили недочеты?

— Цирк — такая организация, которую постоянно кто-то проверяет. При мне была проверка Роскомзема — нарушений не выявили, но была рекомендация привести некоторые документы в соответствие, я уж не помню с чем. И мы тут же оперативно этим занялись. А что касается финансовых нарушений — постоянно идут проверки, и я посмотрела, каких-то значительных нарушений нет.

Ну какая может быть ревизия в цирке? Я прошлась по всем помещениям, все в порядке. У меня на данный момент нареканий к бухгалтерской службе нет. Я говорю о том, как дела обстоят сейчас. Встретимся через полгода, может, у меня кардинально мнение изменится. Поэтому на сегодня, по мнению надзорных органов, серьезных нарушений нет. Мелкие — да, все мы не без греха. Это даже не нарушения, а недочеты, которые исправляются без каких-либо штрафных санкций.

Фото: Ринат Назметдинов

«Четкой позиции, какой будет труппа, нет»

— Кто бы мог войти в труппу Казанского цирка?

— Этот вопрос больше на бумаге и в головах. Для его реализации нужна какая-то концепция. Я очень часто говорю слово «какая-то», потому что четкой позиции, какой будет труппа или спектакль, нет. Есть одно глубокое убеждение, что это должен быть «якорный» спектакль. Потому что Казань — это очень привлекательный для туристов регион, как в принципе и весь Татарстан.

Какие номера войдут? Это будут воздушные номера, у нас уже есть некие задумки. Тут же очень много цирковых артистов, и бывших, и действующих. У них свои номера, которые они оставили и сидят на пенсии. Буквально вчера связывалась с одним артистом, у него был замечательный номер, который он практически похоронил, потому что некому его было передать.

Я говорю ему: давайте восстановим этот номер? Он отвечает: но ведь на это уйдет год. Вообще, весь этот творческий продукт очень долго создается, если правильно подходить к процессу. Соответственно, мы с ним взяли паузу: он — подумать, я — решить, как это все будет лучше для цирка. И вот мы сделали такой маленький шажок в направлении создания своей труппы. Но глобального ничего нет. Понимаете, если труппа Казанского цирка будет базироваться исключительно в этом цирке, то через полгода сюда никто не придет, потому что людям станет скучно. А цирк обязан постоянно удивлять людей. Номера постоянно должны меняться, но чтобы отрепетировать один номер, уйдет месяц, год, два. Если брать нашу цирковую школу, то там дети. Конечно, какие-то детские номера тоже можно вставлять, но это не будет полноценная труппа, это будет некий детский цирк, который тоже имеет место. На самом деле, вариаций и мыслей на эту тему много.

Да, мы решили создать труппу Казанского цирка. Но на это уйдет время. Нужно же понимать, для чего она? Постоянно показывать казанскому зрителю? Через определенный срок он не придет. Делать на одних и тех же номерах разные программы? То же самое, у людей пропадет интерес. Мы постоянно должны что-то менять. Номера с животными, клоунов, которые веселят и радуют публику. Город ведь не такой большой, чтобы программа работала год. Если поехать на гастроли, то куда? Нужно провести работу по анализу. Ну собрали, что дальше? Будем мы ею гордиться? Мы ведь хотим привлечь сюда самых лучших артистов. Если не привлечь, то воспитать. Но они же должны быть уверены в завтрашнем дне. У них должны быть ответы на вопросы: а что со мной будет завтра? А что со мной будет через год? Мы работаем, но я никого обманывать не собираюсь. Это будет через полгода? Не будет этого через полгода.

Фото: Ринат Назметдинов

«Хороший цирковой номер — это как бриллиант»

— В эту труппу могут попасть выпускники или ученики нашей цирковой школы?

— А я другого варианта не вижу.



— Много ли их сейчас?

— 7 июля состоится 25-летие школы, и все, кому интересен этот мир, увидит наши достижения. А одно из наших достижений — это цирковая школа. Я не вижу других вариантов, кроме того, как делать номера на базе именно цирковой школы из выпускников. Их же на самом деле не так много, потому что хороший цирковой номер — это как бриллиант, и такой драгоценный камень только у нас, в нашей цирковой школе. И мы хотим его выпустить в мир. Но когда школа закончилась, кто-то должен подхватить его и продолжать делать из него хорошего артиста. И это моя задача — сделать из этих ребят на базе цирковой школы талантливых артистов. И первые шаги в своей артистической деятельности они должны начать именно здесь, в Казанской цирковой школе. Мы их выпустим, как птенцов из гнезда, но уже полноценными артистами. Но в силу своего возраста им еще нужно набраться какого-то артистизма, смелости перед большим пространством, в общении со зрителями. Соответственно, им нужно дальше работать, но уже не на базе школы. Конечно, после цирковой школы есть следующая ступень — цирковое училище, и все туда едут. Надо кардинально эту историю поменять. Мы хотим, чтобы эти ребята все-таки остались в Казани.

— Возможно ли, что артисты из труппы казанского цирка будут представлять Казань в других городах?

— Это возможно, но на все нужно время. Сейчас даже базы нет. Мы начинаем жизнь в Казанском цирке, вы простите меня, с нуля. Сейчас строим фундамент, чтобы потом возвести либо красивый сарай, либо дворец. Но все-таки при моем характере это будет какой-то очень красивый особняк. Есть общность людей, есть цель. И на этом мы начинаем строить фундамент.

Мы с гордостью будем представлять Казань в любом регионе, именно наши программы. Это будет бренд. У нас ведь нет своего бренда. Будет работа по брендбуку, мы ее запланировали на сентябрь, но очень тяжело к этому подходим и боимся, что не успеем. Надо создать единый стиль, бренд Казанского цирка. К этому нужно подходить с очень серьезным посылом. И когда мы его создадим, то можно будет представлять его на других площадках.

Фото: Ринат Назметдинов

«Казанский зритель очень требовательный»

— Как создается программа?

— Мы как-нибудь вас пригласим. Это очень интересный процесс, когда садятся люди и начинают думать, что бы мы хотели показать нашему зрителю в дальнейшем. Например, в преддверии нашей новой программы 28 июля «Дыхание льда». Это такой некий мозговой штурм, как во всех компаниях. Мы тут садимся и вместе начинаем думать. Лето, жарко, и хорошо было бы людей погрузить в прохладу льда, в это магическое действие, которое будет происходить в каком-то совершенно другом климате. Таким образом, родилась идея. Тем более есть артисты, которые работают на льду. И получается синтез фигурного катания и циркового искусства, которые совмещаются и демонстрируют все возможности. Таким образом это и происходит. Никто нам не рекомендует, как работать. Я плохо знаю регион и ориентируюсь на старых работников, которые подсказывают, что понравится казанскому зрителю. А казанский зритель — очень требовательный к качеству, он знает, что хорошо, а что плохо.

Я читала очень много отзывов и опиралась на них, они очень полезны. На последние отзывы, если они были негативные, я отвечала сама лично. От времени и потребности рождается программа. Концепт создается всегда на базе какой-то цирковой труппы или цирка. Допустим, цирк на льду придумали. Связываемся с ними, они нам говорят, что у них в программе. Начинаем думать, подойдет ли это казанскому зрителю, и искать что-то дополнительное, что тоже может работать на льду. Задача усложняется. Мы придумали. У нас есть блоки, лед, номер. Приглашается режиссер, балетмейстер, у которого есть задача соединить это все вместе и сделать единое действо. Он сидит и работает с художником по свету, со звукорежиссером и создает представление.

В цирке не было такой структуры или человека, как администратор по работе с артистами. Но мы создали его из штата цирка. Это будет звено, которое соединяет всех артистов и выступает мостом между артистами и администрацией цирка для создания комфортной работы. Они же приезжают, их нужно заселить в гостиницу, их нужно разместить, пригласить на репетицию, известить, чтобы они были проинформированы. И для того чтобы получился хороший продукт, должно быть хорошее взаимодействие, а артисты могут приехать откуда угодно. География абсолютно не ограничена.

Фото: Ринат Назметдинов

— Есть ли эксперты из цирковой сферы, которые помогают казанскому цирку?

— Есть, но фамилии вам ни о чем не скажут. Очень дружественный нам — это цирк Никулина на Цветном бульваре. Это очень опытные люди. На сегодня программа, посвященная 100-летию Юрия Никулина, — это шедевр современного циркового искусства. Наверное, надо ориентироваться на них. Это сильнейшие артисты. Со мной, конечно, можно спорить сколько угодно, но я считаю, что это флагман. В плане организации — это полные залы, восторженные зрители. А когда полный зал, когда аплодируют стоя, это такая энергетика! В цирке на Цветном бульваре все это есть. У них очень большая география гастролей, их артисты работают по всему миру, раньше работали за рубежом. Самое главное — это совет. И мы спрашиваем, а они помогают. Знаете, это глыба!

«Долго животные находиться в нашем цирке не смогут»

— Говоря о животных, прямо сейчас в цирке есть свои животные и сколько их?

— Своих животных в цирке сейчас нет. Правда, готовится к отправке номер с хищными животными. Они должны скоро уехать в Сочи, в сафари-парк. Это бывший номер, вернее, существующий номер бывшей «труппы» Казанского цирка. Я, к сожалению, не застала ни одного их номера. На днях должны уехать, а так в цирке своих животных нет. И пока мы не планируем их заводить. Гастрольные номера — да. Безусловно, будут приезжать с животными, какое-то время здесь находиться, а потом уезжать. А вот так сказать, что это наши животные — таких номеров у нас нет.

— А насколько вообще сложно содержать зверей и может ли Казанский цирк с этим справиться?

— Вы знаете, у Казанского цирка есть лицензия на содержание животных. Соответственно, Казанский цирк может их содержать и, более того, он обязан это делать, потому что мы получили лицензию. Ведь не важно, месяц находится животное или всю жизнь в этом цирке, мы должны создать для него условия. Это должны быть хорошие, большие вольеры, необходимый уровень света в помещениях. То есть все помещения Казанского цирка, которые прошли лицензирование, как раз таки для содержания цирковых животных. Вопрос, наверное, в другом — надолго ли? То есть опять возвращаюсь к тому, что долго животные находиться в нашем цирке не смогут. Они приехали, отгастролировали, поехали дальше. Хотя для их содержания в этом цирке все есть. У нас прекрасный ветеринар, прекрасная ветеринарная служба в целом.

Фото: Ринат Назметдинов

— Представляет ли опасность нахождение животных за кулисами?

— Сотрудники туда не ходят, потому что есть меры техники безопасности. Есть ограничительные таблички для любого сотрудника цирка. А люди в цирке работают очень давно, и если стоит табличка, извещающая, что проход закрыт, осторожно, хищники, то это все — табу. Знаете, как для автомобилистов — это «кирпич», то есть «стена». Нет никакого прохода, потому что контакт у животного идет только с дрессировщиком или ассистентом. Никакого постороннего там быть в принципе не может. Это золотое правило цирка во время репетиций. Правило, которое не нарушается в цирке. Вот это по поводу опасности. Для сотрудников говорю: если туда не ходить, это неопасно. Находиться с ними в одном здании — это неопасно.

— А есть ли в штате цирка свои дрессировщики?

— Нет, сразу говорю: артистического штата в цирке нет, их просто нет и пока не предполагается. Встретимся с вами через полгода, может, появятся.

Фото: Ринат Назметдинов

«Это достаточно сильная школа, ученики задействованы во всех ведущих цирках мира»

— Мы уже затрагивали вопрос о круглой дате Казанской цирковой школы.

— Да, 26-летие мы отмечаем как 25-летие, такой «каламбур» у нас произошел.



— Как цирк готовится к этой дате?

— Только перед вами прошло совещание. 29 июня был дедлайн, когда мы должны были все подготовить. У нас идут репетиции, школа репетирует. С 6-го числа уже будет генеральная репетиция номеров. Также мы сегодня проработали список гостей, которые нас обязательно посетят, которым мы с гордостью покажем достижения нашей школы. То есть это журналисты, без них никак. Это мероприятие должно быть освещено. Будут представители различных творческих организаций, культурных. Это Министерство культуры приглашает, мы находимся под его эгидой. Какие-то фишки готовим для детей и взрослых. Оркестр на улице будет встречать наших зрителей, мимы будут ходить, потому что действительно это праздник. И мы к нему готовимся как к празднику не только для себя, но и для зрителей в первую очередь, чтобы они ощутили, что мы ждали это мероприятие.

— А сколько человек сейчас учится в школе?

— Ой, знаете, точное количество детей я не могу назвать. Больше сотни — это точно. Это большое число детей в разных жанрах. Что касается инвентаря и преподавателей, все в полном комплекте, реквизит имеется. Какие-то потребности возникают, но это хозяйственные вопросы. Кто такой директор в цирке? Это же хозяйственник. По большому счету я просто контролирую этот процесс, подписываю бумажки, различные документации. Я уж утрирую. На самом деле это очень сложный и серьезный механизм. Люди относятся к нему не очень серьезно. Все, что нужно школе, приобретается, все обеспечивается, поэтому школа не нуждается.

— Как дела с набором? Люди приходят, может, их стало меньше или, наоборот, больше?

— Статистику не изучала, но ее можно поднять, и мы наверняка этим будем заниматься. Школа — это штатная единица цирка. Поэтому седьмого числа сделаем выводы, достаточно ли детей, преподавателей. Мы приглашаем коллег, режиссеров. Я не профессионал в плане творчества, я на уровне «нравится» или «не нравится» могу сказать. Я в цирке больше двадцати лет, но мое мнение не является решающим. Будут приглашены эксперты, которые оценят уровень нашей школы. Там, наверное, уже будет более детальное погружение в цифры, аналитику, для того чтобы понять, почему стало больше детей или почему произошел отток. Также одним из показателей хорошей работы руководителей школы является участие в городских, республиканских мероприятиях. Это очень важно, а иначе зачем тогда нужна школа? Дети должны помимо того, что занимаются, еще и на олимпиады ездить, участвовать в них и побеждать.

Фото: Ринат Назметдинов

— Среди выпускников Казанской цирковой школы есть хорошие артисты?



— Конечно, даже яркие. Если я вам фамилии назову, это ни о чем вам не скажет. Я просто могу сказать, что они хорошо работают, и все. То есть Казань наслышана о таком коллективе, как «Рамза». Там работают выпускники нашей школы. В Москве даже есть театр из учеников Казанской цирковой школы. То есть это достаточно сильная школа, ее ученики задействованы во всех ведущих цирках мира. Это заслуга, я считаю, руководства цирка. Это были хорошие выпускники, было сделано все для того, чтобы они смогли себя вот так заявить и пойти в мир большого цирка.

Фото: Ринат Назметдинов

«Цирк многогранен»

— Когда вы вступили в должность, Запашные выразили некую обиду на правительство республики и Казанский цирк. А как сейчас у вас с ними строятся отношения?

— Да вы знаете, только сегодня мы направили письмо. Ту ситуацию я уже прокомментировала, второй раз, думаю, не стоит. Они обиделись — ну мы в детском саду что ли, обижаться? Вот я думаю, что вообще подвергать сомнению решение такого уровня руководителей кому-либо некрасиво. Ну я так считаю, эту историю мы уже прошли. Вот честно, я говорю сейчас, тогда говорила и еще буду говорить, что я не читала о том, как это все происходило. Поэтому я не могу комментировать это.

Что касается Большого Московского цирка, его директор — один из братьев Запашных. Мы сейчас говорим о нем не как о звезде цирка, а как о директоре этого цирка. Мы направили письмо по поводу одного из спектаклей. Я посещала их спектакли, это очень хорошие постановки, потому что я считаю братьев Запашных одними из лучших режиссеров в цирках, со своим взглядом, со своим видением. Поэтому мы направили заявку, чтобы к нам приехали на гастроли артисты, чтобы нам дали права проката и показа казанскому зрителю. Но пока не получили ответа. Какая-то заминка произошла. То ли они не получили, то ли телеграмма не туда дошла. Ну не знаю. Сейчас вот как раз секретарь выясняет, потому что ответа мы не получили. Стали спрашивать, сказали, что просто пока не видели нашего письма.

Мы хотим наладить с ними именно партнерские отношения в плане того, что Большой Московский цирк может нам предоставить свои программы. Мы бы с радостью сотрудничали с ними.

Фото: Ринат Назметдинов

— А какие отношения с Росгосцирком?



— Я скажу то же самое: была отправлена заявка, чтобы нам направили программу на 2023 год. Получили ответ, что пока это невозможно, потому что заблаговременно. Пытаемся выстроить какие-то отношения с Росгосцирком, в том числе хотим работать со всеми цирковыми организациями, потому что цирк, повторюсь, многогранен. Есть программы, с которыми хотелось бы работать, представлять в Казанском цирке. Для этого нужно стараться выстроить отношения абсолютно со всеми организациями.

Фото: Ринат Назметдинов

«Казанский цирк — это чак-чак»

— Насколько собственный цирк важен для Казани и для Татарстана в целом?

— Очень важен собственный цирк, потому что это, знаете, как чак-чак. Можно коротко, Казанский цирк — то же самое. Особенность Татарстана в том, что у него есть собственный цирк. Я считаю, что он крайне важен и нужен именно в республике. Это как в Беларуси Минский цирк. Вот так же, я считаю, в Татарстане нужен свой цирк. И это правильно, что он здесь есть. Вот опять же, что такое Казань? Да, это обязательно прекрасный вид из окна [показывает на кремль], чак-чак, Казанский цирк и все остальное.

— А является ли сейчас Казанский цирк символом Казани?

— Нет, сейчас нет. Моя задача вернуть Казанский цирк на почтовые марки. Во всех туристических маршрутах, во всем, в любом упоминании какой-то культурной жизни города. Он же совершенно нигде не упоминается. Нас просто нет ни в каких культурных событиях.

Мы сейчас больше относимся скорее к какому-то развлечению, но не к культурной жизни Татарстана, а раньше было не так. Нам нужно над этим работать, и мы будем всеми силами стараться вернуть себе прежнее доброе имя.

Фото: Ринат Назметдинов

— А есть ли у Казанского цирка контакты с цирковыми артистами, работниками за рубежом?

— В настоящий момент, вот прямо за границей у Казанского цирка, наверное, нет связей. Единственное, что я считаю достижением для себя, — меня пригласили быть членом жюри в Казахстан, на фестиваль в Нур-Султане. Мы будем таким образом выстраивать отношения с другими странами. Потихоньку работа в этом направлении ведется. Цирк должен со всеми сотрудничать, работать. Потому что цирк не может сам по себе вариться в кастрюльке нашей. Нет, он должен общаться, связи налаживать. Без этого никак.

«Мы хотим быть культурным центром этой жизни»

— И в завершение, можете ли вы сейчас назвать три самые важные задачи для цирка?

— Знаете, задач должно быть много. Наверное, три основные — это, в первую очередь, работать над качеством программы. Во-вторых, расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения. Убрать вот этот стереотип, что цирк только для детей. Ну и третья задача — чтобы цирк стал культурным центром города, Казани и Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

У нас грандиозные планы, потому что мы находимся в таком красивом месте, на такой красивой площади. Мы хотим стать культурным центром, чтобы здесь происходили знаковые события, чтобы это была площадка для культурного общения разных людей. Все остальное — это уже подзадачи, которые надо осуществить для того, чтобы воплотить эти планы в жизнь.

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