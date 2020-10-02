Гранты к столетию ТАССР: искусство по госзаказу, но без оценки

Что приготовили деятели искусства к юбилею республики и почему их творчество нельзя увидеть

На прошлой неделе в театре Тинчурина открылась выставка художественных работ, которые появились благодаря грантам, выделенным для создания предметов живописи и других произведений к 100-летию ТАССР — новой для Татарстана истории по государственному заказу в области искусства. Корреспондент «Реального времени» разбирался, насколько удачным оказался этот эксперимент.

Как отбирались творцы

Гранты для создания произведений искусства к столетию ТАССР на общую сумму около 15 млн рублей Кабинет министров РТ утвердил в сентябре прошлого года. Из них:

в прозе и поэзии: 20 грантов по 100 тысяч рублей на произведения малой формы и 6 грантов по 500 тысяч рублей — на крупные;

10 грантов по 50 тысяч рублей на произведения камерной, вокальной и хоровой музыки, и симфонические произведения — пять грантов по 100 тыс. рублей, а также на циклы музыкальных работ — 4 гранта по 200 тысяч рублей;

музыкально-театральные жанры — 2 гранта по 600 тысяч рублей, скульптура — 4 гранта в по 500 тысяч рублей, живопись — четыре гранта по 500 тысяч рублей;

четыре гранта по 250 тысяч рублей на декоративно-прикладное искусство;

литература для детей — 12 грантов по 50 тысяч рублей;

детское музыкальное искусство — 20 грантов по 70 тысяч рублей.

По сути, 5,6 млн руб. полагалось писателям, 5 млн — художникам, 4,4 млн — композиторам. Разумеется, после этого они должны заплатить налоги, как физлица, ИП или самозанятые.

Оценивалась художественная ценность и значимость проекта, соответствие тематике конкурса

Участники должны были подать заявки, каждую из которых рассматривали два эксперта в соответствующей области по балльной системе. Оценивалась художественная ценность и значимость проекта, соответствие тематике конкурса («а именно проект должен отражать события из истории Республики Татарстан, вклад выдающихся личностей, прославивших Татарстан и оказавших значительное влияние на развитие государственности и культуры татарского народа»), следование традициям национального искусства, гражданско-патриотический характер проекта, социально-культурный эффект в укреплении духовно-нравственных и культурных ценностей народа Республики Татарстан.

Окончательный список утверждался специальной комиссией, в которую входили, в частности, уважаемые историки Гузель Валеева-Сулейманова, Исандер Гилязов, руководитель оркестра «Новая музыка» Анна Гулишамбарова, куратор спецпроектов театра имени Камала Нияз Игламов, директор института языка, литературы и искусства Ким Миңнуллин и другие. Были в числе экспертов, но не участвовали в последнем обсуждении 12 декабря 2019 года профессор КФУ Альфия Галимуллина и профессор консерватории Вадим Дулат-Алеев. Судя по протоколу заседания, самой лакомой номинацией стала «Живопись» (целых 24 заявки), на некоторые количество желающих равнялось количество грантов, а на литературные малой формы их было даже меньше — 18 против 20. Как рассказывали участники, информация через творческие союзы до них доходила слабо, на крупные суммы желающие появились сразу, а вот на более мелкие добирались путем прямого обзвона.

Не все эти произведения посвящены событиям, происходившим в течение последних ста лет

От Сююмбике до Ильгама Шакирова

Что это должны были быть за произведения? В сентябрьском постановлении указывалось, что «грант направляется на реализацию проекта по созданию произведений, отражающих значимость исторических событий в преддверии празднования 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Те авторы, которые прошли испытание экспертами и комиссий, по соглашению передают исключительное право использования произведений. То есть публиковать их самостоятельно они не могут. По итогам получалось, что с тех пор появилось, в частности, две оперы, 14 симфонических произведений, а также, к примеру, один комикс.

Среди них немало известных фамилий. Разиль Валеев, народный поэт, в прошлом депутат Госсовета, а ныне советник гендиректора телеканала «ТНВ», написал исторически-стихотворную драму о Болгаре «Мәңгелек иман». Поэт и теперь уже депутат Ркаил Зайдулла — повесть «Ильяс Алкин». Заслуженный драматург Зульфат Хаким — тоже повесть, «Әни тавышы». Любопытный опыт у поэта и директор Дома татарской книги Луизы Янсуар — он заканчивает нон-фикшн-опус о поэзии 20 века «Җир уллары трагедиясе: ХХ йөз шагыйрьләре». Покойный Роберт Миннулин в списке с поэмой «Республика».

Что касается музыки, то и здесь достаточно знакомых лиц. Композитор Эльмира Галимова трудилась над оперой «Кол Шәриф», а ее коллега Миляүша Хайруллина — над «Кави-Сәрвәр». Луиза Батыр-Болгари в списке с историей о Сююмбике «Хәтер», с ней рядом — симфония-оратория Эльмира Низамова «Ватаным», симфония Рашита Калимуллина «Казан тарихы», а также просто классическая «Татар симфониясе» Ильгама Байтиряка.

Чуть более молодые коллеги не отстают — среди них Ильяс Камал с симфонической поэмой об Ильгаме Шакирове.

Как можно увидеть, не все эти произведения посвящены событиям, происходившим в течение последних ста лет. Впрочем, и Болгар, и Казанское ханство можно считать предтечей ТАССР, возможно, и в этих произведениях «отражается значимость исторических событий» и «вклад выдающихся личностей, прославивших Татарстан».

Присутствующие сразу оценили произведение Наили Кумысниковой «Алтын кош», выполненную в технике кожаной мозаики

Что будет дальше?

В театре Тинчурина сейчас представлена лишь малая часть работ. Присутствующие сразу оценили произведение Наили Кумысниковой «Алтын кош», выполненную в технике кожаной мозаики, со вполне понятными метафорами и более тонкими отсылками к фольклору. Картины и скульптуры предлагаем оценить читателям самим.

Отметим, что выдача подобных грантов, которые организаторы открыто называют «госзаказом» — опыт для министерства культуры новый. Вероятно, поэтому сама схема работы у нее выглядит недоработанной. Если в постановлении четко прописан порядок оценки заявок, то вот правила приема работ отсутствуют. Какого-либо худсовета здесь нет. К примеру, несколько опрошенных композиторов сообщили, что они сдали ноты готовых произведений, но после этого каких-либо проверок проведено не было. Тоже произошло с литературными текстами.

На открытии в театре вспоминали советские аналоги подобных грантов, но в то время, безусловно, государство четко следило за тем, что выходит в свет. Нечто подобное существует уже в системе госзакупок произведений икусства.

В данном случае и в министерстве признают, что грантовая история не доведена до совершенства. Сейчас она выглядит, как финансовая помощь творцам, создающим произведения к громкой дате, которая еще и совпала с периодом пандемии.

Когда зритель увидит и «услышит» эти работы? Трудно сказать: в министерстве обещают начать сотрудничество с «Татмедиа» и Татарским книжным издательством по выведению их в свет. Что касается музыки, то, вероятно, она будет представлена на различных фестивалях и программах.

