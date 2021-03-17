Кандидаты на премию Тукая-2021: кто они?

От газетных дизайнеров до книжных иллюстраторов

Фото: Максим Платонов

В Министерстве культуры Татарстана объявили список номинантов на государственную премию имени Габдуллы Тукая. «Реальное время» разбирается, какой бэкграунд представляют собой названные деятели культуры, как они отличились и чем могут быть знакомы нашим читателям.

Три писатели и один Эйдинов

Традиционно на главную премию республики претендуют несколько писателей, актеры, мастера других искусств, обязательно встречаются и русские фамилии. В прошлом году лауреатами стали певец Идрис Газиев (за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность), Лирон Хамидуллин (за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»), творческая группа в составе Рената Салаватова, Юрия Александрова, Виктора Герасименко и Гульноры Гатиной (за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике») и Денис Осокин (за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»).

В этом году таким «компонентом» выступает художник и дизайнер Григорий Эйдинов (за выдающийся вклад в искусство графики и оформление книг в Республике Татарстан). Более всего он известен как автор логотипов газеты «Вечерняя Казань» и ТЮЗа, оформлением книг, к примеру, такой, как «Республика Татарстан: новейшая история». Сейчас Эйдинов продолжает работать для журнала «Казань».

Эйдинов продолжает работать для журнала «Казань». Фото: kazan-journal.ru

Среди писателей выделяется глава Набережночелнинской писательской организации Факил Сафин. Родившийся в Муслюмовском районе, он с 1984 года живет в Челнах, где сначала был слесарем-сборщиком на КАМАЗе. Работал журналистом в журнале «Аргамак». Союз писателей выдвинул его за роман-трилогию «Саташып аткаң таң» 2002 года и повесть «Гөлҗиһан» 1994-го.



Факил Сафин — глава Набережночелнинской писательской организации. Фото: rt-online.ru

В номинантах — детский писатель Лябиб Лерон, он выдвинут за книги «Кояшны кочкан малай», «Җил көймәсе», «Әкиятче малай». Его дочь, блогер Лейла Лерон, несколько раз привлекала внимание СМИ — в этом году собирала подписи под обращением к мэру города с требованием взять под контроль «зебр» и «ослов» на Баумана. Также она провела у школы «Адымнар» одиночный пикет с плакатом «Полилингвальная школа — от слова «поли», когда начали появляться сообщения, что родители протестуют против правила, что их дети должны знать татарский.

Лябиба Лерона номинируют за книги «Кояшны кочкан малай», «Җил көймәсе», «Әкиятче малай». Фото: Рамиль Гали / sntat.ru

Третий писатель — 87-летний Марат Амирханов (его заслуги — исторические романы «Казан-йорт», «Олуг Мөхәммәд», «Бибимәмдүдә абыстай»). Родом он из Актанышского района, начинал журналистскую карьеру в газете «Социалистик Татарстан», где печатались его первые произведения.

Марат Амирханов начинал журналистскую карьеру в газете «Социалистик Татарстан», где печатались его первые произведения. Фото: dumrt.ru

За кино, татарский феминизм и парк в Нижнекамске

Драматургию представляет Мансур Гилязов, сын писателя Аяза Гилязова. Номинирован «за многолетний вклад в области национального искусства Республики Татарстан, а именно в области театра и кино, за создание пьесы «Микулай». Эту пьесу почти одновременно поставили в Кариевском и Альметьевском театрах. Кроме того, автор, который в 90-е активно сотрудничал с Камаловским театром, в последние годы вновь заметен — стоит упомянуть его пьесу «Исэнмесез!?», сценарий к фильму Ильдара Ягафарова «Байгал» с Владимиром Вдовиченковым. Кроме того, и Лерон, и Гилязов участвовали в написании сценария татароязычного сериала «Рәхәт яшибез!» («Хорошо живем!»).

Драматургию представляет Мансур Гилязов. Фото: tatar-inform.ru

Еще один человек, явно номинированный «за заслуги» (а точнее — «за большой вклад в развитие татарского театрального искусства и создание сценических образов, ставших этапными вехами эволюции татарского театра»), — актриса Камаловского театра — Дания Нуруллина. В нем она служит с 1965 года, когда будучи студенткой третьего курса, попала в инсценировку «Ай тотылган төндә» Мустая Карима. Самая известная ее роль последних лет — первая в истории татар женщина-судья, основательница медресе «Иж-Буби» Мухлиса Буби в спектакле по пьесе нынешнего главы Союза писателей РТ Ркаила Зайдуллы.



Дания Нуруллина служит в Камаловском театре с 1965 года. Фото: tatar-inform.ru

Монументальное искусство представляет Фирдавис Ханов. С его именем связана история перевоплощения главного общественного пространства Нижнекамска — набережной в поселке Красный Ключ. Будучи начальником управления архитектуры города, в 2016 году он представил проект ее преображения с 19 новыми объектами, который тогда получил поддержку и градоначальника Айдара Метшина, и помощника президента Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Также Ханов занимался в Нижнекамске Соборной мечетью и парком чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая.

Монументальное искусство представляет Фирдавис Ханов. Фото: rt-online.ru

Еще одного челнинца, Мадияра Хазиева, участника местной творческой группы «Тамга», называют представителем так называемого «этнического авангарда» — это «объединение творческой интерпретации классических традиций исламского декоративного искусства с художественной эстетикой современности». Он номинируется за создание серии из 44 полотен «Мелодии родного края». Последняя его выставка в Казани «Возвращение к истокам» проходила в «Хазинэ» весной 2018 года.

Мадияра Хазиева называют представителем «этнического авангарда». Фото: chelny-izvest.ru

Закрывает список Рушан Шамсутдинов («за работы, посвященные жизни и творчеству Габдуллы Тукая и истории татарского народа»). Художник живет в деревянном доме у Апанаевской мечети. В этом году он отметит 75-летний юбилей. Любопытно, что Шамсутдинов трижды делал логотип Всемирного конгресса татар — об этом он рассказывал в интервью, которое давал «Реальному времени» 5 лет назад. Читателям, скорее всего, знакомы его книжные работы, ведь Рушан Галяфович работал главным художником Татарского книжного издательства.

Рушан Шамсутдинов в этом году отметит 75-летний юбилей. Фото: atr16.ru

Премию имени Габдуллы Тукая традиционно вручат в день рождения поэта 26 апреля.