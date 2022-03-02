Ресторан «Парус» станет татарским молодежным центром

Но будет работать со всеми заинтересованными городскими сообществами

Бывший актив обанкротившейся строительной компании «Фон», казанский ресторан «Парус», который республика выкупила в минувшем году с торгов у банка «Открытие», должен превратиться в татарский молодежный центр. Об этом поручении президента Татарстана заявил глава республиканского Минмола Тимур Сулейманов. Каким быть «Дому татарской молодежи», в министерстве обсуждали в ходе мозгового штурма при участии городских активистов. Подробности — в материале «Реального времени».

От дебаркадера до владений «Фона»

Изначально «Парус» — это речной дебаркадер, ресторан в котором был популярен у казанцев еще в 1960-е. Новое трехэтажное здание общей площадью около 3800 квадратных метров построили к тысячелетию города в 2005 году. В частности, здесь работали клубы Ferz и «51 штат».

Зданием владел основатель строительной империи «Фон» Анатолий Ливада, которого вместе с его заместителем Дианой Ахметзяновой обвиняли в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве казанских ЖК «Симфония», «Царицынский бугор» и «Солнечный город». 1 февраля 2021 года суд пришел к выводу — мошенничества не было, а действия подсудимых переквалифицировали на причинение имущественного вреда дольщикам без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. B июне 2021 года Ливада вышел из колонии: большую часть своего срока заслуженный строитель Татарстана отсидел в СИЗО и под домашним арестом еще в ходе предварительного и судебного следствия. На момент вступления приговора в силу ему оставалось отбыть 2,5 месяца из 4 лет и 10 месяцев. Позже в связи с ухудшением здоровья его перевели в больницу для осужденных при казанской колонии №2, откуда и освободили 18 июня прошлым летом.

В 2016 году банк «Открытие», у которого ресторан «Парус» был в залоге по кредиту «Фона», выставил здание на продажу за 250 млн рублей. Входящее в империю Ливады ООО «Савиново» в 2014 году оформляло в банке заем на 170 млн рублей под 15,5% годовых до 2020 года. Через год заемщик перестал платить по кредиту. В 2018-м здание «Паруса» продавали уже за 208 млн рублей, но покупателя не было, и цену в дальнейшем снижали еще не раз.

«Парус» в виде дебаркадера. Фото: pastvu.com

Претенденты на «Парус»

Летом прошлого года здание выкупил «Связьинвестнефтехим» и передал его на баланс Минземимущества РТ.

В здании ресторана Рустам Минниханов побывал в июле 2021 года, в ходе прогулки по строящимся и реконструируемым объектам в центре Казани. В частности, уже тогда сообщалось, что в «Парусе» планируется разместить молодежный образовательный центр, причем на проектах можно было увидеть логотип «Университета талантов». Как указано на сайте организации, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации концепции «Перспектива», госпрограммы и оператор базы данных победителей и призеров конкурсных мероприятий. «Перспективу» утвердил в октябре 2012 года президент республики, а через два года — и госпрограмму «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015—2020 годы».

В начале 2022 года Всемирный форум татарской молодежи направил письмо в республиканские Минкульт и Минмол с просьбой включить в концепцию реновации здания бывшего ресторана «Парус» образовательное и событийное пространства для проведения концертов, музыкальных и театральных лабораторий и так называемый «языковой офис», место для постоянного базирования татароязычных сообществ.

Одно из главных достижений Форума татарской молодежи — многотысячный фестиваль «Печән базары». Фото: Максим Платонов

Всемирный форум татарской молодежи объединяет более 100 молодежных общественных организаций по всему миру. В Казани он известен по акции «Мин татарча сөйләшәм», которая проходит с 2006 года, а также по фестивалю «Печән базары» (с 2013-го) — последний собирает от 50 до 70 тысяч человек.

В 2019 году на итоговой коллегии Министерства культуры республики президент Татарстана Рустам Минниханов и на тот момент министр культуры России Владимир Мединский ознакомились с проектом «Культурный квартал центра Казани», куда также входили объекты фонда «Живой город». Форум, который тогда представлял Табрис Яруллин, хотел получить здание «Адониса» на Профсоюзной, с ивент-пространствами и шоурумом для дизайнеров. В результате судьба бывшей фабрики, владения обанкротившегося Роберта Мусина, еще более усложнилась: в частности, в ноябре 2021 года часть земли продали во второй раз. Так что ждать, пока объекты выставят на торги, придется еще долго.



Кроме того, Форуму предлагали здание на улице 25 Октября, значительно удаленное от центра города.

В августе 2021 года на расширенном заседании совета Всемирного форума татарской молодежи заместитель председателя форума Рашат Якупов, один из авторов учебников по татарскому языку нового поколения «Сәлам!», заявил: «Если театр Камала меняет свое здание, то Всемирный форум татарской молодежи предлагает создать площадку для татарской молодежи и общественности в здании на улице Татарстан», — указав, что в Казани нет места, где татарская молодежь могла бы собираться, совместно реализовывать различные проекты, проводить мероприятия.

Так выглядит «Парус» сейчас. Фото: instagram.com/pepemeygan

Татарский центр не только для татарской молодежи

В конце февраля в министерстве молодежи прошел воркшоп по концепции здания «Парус», на котором было объявлено, что в нем планируется разместить татарский молодежный центр. Судя по источникам, президент предложил расширить изначальный функционал здания, после чего и родилась идея проговорить ее вместе с Минмолом и представителями форума.

Как говорит нынешний председатель форума Ленария Муслюмова, для этого в министерстве собрали представителей «татарского комьюнити»: организаторов фестивалей, языковых активистов, блогеров, юмористов, дизайнеров. Разбившись на команды, они предложили четыре проекта — с решением проблем, аудиторией, функционалом. После чего рабочая группа проанализировала результаты и собрала из них лучшие идеи. Следующая встреча пройдет предварительно 4 марта.

К примеру, один из проектов предлагал «посадить» в «Парусе» театр национальной моды, с подиумом и мастерскими. Другие были более объемными. Отмечается, что такой центр должен давать ресурсы для молодежи — в поиске поддержки и партнеров. Здесь активно должны проходить курсы и лектории, в том числе языковые. При этом он должен быть и местом отдыха для татароязычной молодежи, где можно встретить единомышленников. А туристы смогут оценить событийную набережную, которую, возможно, украсят новые арт-объекты, национальное кафе и шоурумы с мастерскими.



Фото: vk.com/ofsrussia.parus

Многофункциональный зал для событий, коворкинг, комната для намаза, зал для родителей и детей, языковой центр, центр локализации игр и кино, инкубатор для дизайнеров, мастерские, места продаж сувениров и книг. Идей много, места — не очень. Кстати, у ресторана есть внушительная терраса, которая переходит в другую, поменьше, а завершается башней, которую можно превратить в специальный зал. В разные времена года она может быть и выставочным, и событийным пространством.

— Мы понимаем, что это место, куда будут приходить не только те, кто является резидентами. Оно должно быть пространством общественным, — отметил на встрече министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. — Потому что именно через реализацию этой общественной функции можно транслировать ценности. Через функцию доступности, и для туристов, и для не туристов, тех, кто не специально, может быть, оказавшись там, проникнется культурой национальной — и многонациональной. Потому что здесь могут проходить коллаборации представителей и тюркских, и других народов.

Муслюмова отмечает, что татарский центр не планирует быть местом только для татароязычных жителей и туристов: он, в частности, будет (как и раньше это делал форум) сотрудничать с историками, краеведами, урбанистами. Для этой цели планируется в дальнейшей разработке концепции привлекать и их. Возможен и проект, в котором останется и часть концепции «Университета талантов» (на воркшопе присутствовал исполнительный директор Айдар Акмалов). В любом случае в проекте явно будут участвовать представители министерств культуры и образования. Кроме того, есть предложения собрать мнения и от школьников — возможно, тогда это будет совсем другой центр.