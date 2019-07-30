Нацпроект «Культура» в Татарстане: новые храмы искусства, гранты любителям и виртуальные концертные залы

В Минкульте рассказали, как в республике реализуют нацпроект «Культура»

Прорыв в социально-экономической сфере, повышение качества жизни граждан, продвижение и поддержка культурных инициатив — вот цель национального проекта «Культура». Минкульт провел общественные слушания о том, как реализуется проект в Татарстане. Подробности — в материале «Реального времени».

Системные инвестиции для сферы культуры

Открывая общественные слушания в переполненном зале Министерства культуры республики, заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова отметила, что их цель — предметно дать информацию о реализации проекта в Татарстане тем людям, которые непосредственно заняты в этой сфере. И, естественно, получить обратную связь.

Саму же обширную информацию о реализации проекта донесла до присутствующих в докладе «О ходе реализации региональных проектов национального проекта «Культура» глава этого ведомства Ирада Аюпова. По ее словам, понятие «культура» в России введено в ранг национальных приоритетов и признано важнейшим фактором качества жизни. Об этом говорится в Указе Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации в период до 2024 года».

В соответствии с этим проектом к 2024 году количество посещений учреждений культуры должно возрасти на 15 процентов, сам же проект ориентирован на системные инвестиции в этот период и, естественно, на глобальное расширение доступности учреждений культуры.

Три составные части

В Татарстане, как пояснила Ирада Аюпова, сформированы три региональных проекта. Это «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». «Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений — от сельских организаций культуры до объектов, транслирующих профессиональное искусство. Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является создание доступности для жителей республики лучших образцов музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства. Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство региона», — пояснила в докладе Ирада Аюпова.

Федеральный бюджет предоставляет дополнительное финансирование региональных проектов, но и сам Татарстан финансирует их, определенные суммы предусмотрены в государственной программе РТ «Развитие культуры в РТ на 2014—2020 годы». Единственный проект — «Творческие люди» — не финансируется из федерального бюджета, его финансирование взяла на себя республика.

Каковы ожидания от реализации этих трех проектов? Например, проект «Культурная среда» должен принести республике два новых центра культурного развития, реновацию двух региональных и муниципальных учреждений культуры, строительство и капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений, два новых автоклуба, двенадцать модельных муниципальных библиотек, обеспечение необходимыми музыкальными инструментами, оснащение новейшим оборудованием двенадцати кинозалов и капитальный ремонт двух театров.

Что касается итогов проекта «Творческие люди», то они таковы: организация пятнадцати культурно-просветительских программ для 200 тысяч школьников, набор молодых музыкантов для национального молодежного оркестра, грантовая поддержка 60 любительских творческих коллективов, реализация 18 масштабных фестивальных проектов и грантовая поддержка такого же количества НКО, организация 30 фестивалей детского творчества и многое другое.

Проект «Цифровая среда» обогатит республику пятью виртуальными концертными залами, что особенно важно для зрителей отдаленных районов Татарстана, у нас появятся 1500 оцифрованных книжных памятников, пройдут 15 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры и появятся 36 мультимедиа-гидов к выставочным проектам с использованием технологий дополнительной реальности.

Если говорить о текущем годе, то в Татарстане в рамках проектов строится 21 объект культурного назначения на сумму 216,9 миллиона рублей. Ведется капитальный ремонт 40 объектов культурного назначения на общую сумму 392,9 миллиона рублей. Оснащены оборудованием шесть кинозалов, созданы две модельные библиотеки, ведется оцифровка книг и многое другое.

«Мы готовы к сотрудничеству»

Один из положительных примеров реализации проектов — активизация в Татарстане волонтерского движения в сфере культуры, о котором рассказала представитель этого направления Екатерина Морозова. По ее словам, волонтеры активно работают с профильными учреждениями культуры и образовательными учреждениями, реализуют творческие и социокультурные проекты, выстраивают свои программы поддержки важных культурных событий в республике и ключевых региональных мероприятий, выстраивают туристические маршруты и организуют культурные пространства в городах.

Выступление Екатерины Морозовой очень заинтересовало директора Музея-заповедника в Свияжске Артема Силкина, который сразу же задал вопрос: «Готовы ли вы работать с музеями? Если да, то мы очень ждем вас на Свияжске». По реакции Морозовой можно было понять, что сотрудничество с музеями острова-града у волонтеров состоится.

В заключение Татьяна Ларионова обратилась к присутствующим с предложением провести подобные же общественные слушания повсеместно, чтобы донести до населения, что собой представляет национальный проект «Культура», патронируемый «Единой Россией». Надо выяснить, какие в каждом районе есть ресурсы, чтобы проект работал на каждую семью.